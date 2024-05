Exigencia climática para México

Rumbo a las elecciones presidenciales en México, The Climate Reality Project América Latina, en conjunto con la Alianza por una Transición Energética Justa, ha presentado un análisis detallado de las propuestas energéticas de los candidatos. Esta iniciativa, conformada por 31 organizaciones de la sociedad civil, tiene como objetivo principal incluir el cambio climático y la transición energética justa en las agendas políticas y proporcionar a la ciudadanía las herramientas e información necesarias para emitir un voto más responsable con el medioambiente.

Pero incluso el análisis va a toda la región en donde hay elecciones presidenciales como en México, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, representando una oportunidad crucial para avanzar en la justicia climática. El modelo de desarrollo actual, basado en combustibles fósiles, ha exacerbado la crisis climática. Por ello, es fundamental cambiar este paradigma y cumplir con los compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, cuyo plazo es el 2030.

Al entender las implicaciones de cada propuesta en términos de cambio climático y transición energética, los votantes pueden tomar decisiones más alineadas con la protección del medioambiente y el bienestar de las futuras generaciones. Ejercer un voto informado no sólo impacta el futuro de toda la región, promoviendo políticas más sostenibles y equitativas. La presentación de este análisis por parte de The Climate Reality Project América Latina y la Alianza por una Transición Energética Justa subraya la importancia de integrar la justicia climática en el proceso electoral. Con un enfoque en la transición energética y el cumplimiento de los compromisos internacionales, los ciudadanos tienen la oportunidad de influir positivamente en el futuro ambiental y social del país y la región mediante un voto informado y responsable. Y a esto hay que agregar las inversiones que vendrían por un mejor proyecto de futuro energético en México que hará la gran diferencia en el anuncio de inversiones para los próximos años.

Designación Mercedes Benz. Mercedes-Benz hizo oficial el nombramiento de Stefan Albrecht como su nuevo CEO para la región de México y Latinoamérica. Albrecht, quien forma parte de la familia Mercedes-Benz desde hace más de tres décadas, asume el mando de la firma alemana con un enfoque en la calidad y la innovación. Y ya en la efervescencia de este anunció que la llegada al país del nuevo modelo Clase G 580 totalmente eléctrico será en el segundo semestre del año. Albrecht destacó el compromiso continuo de la compañía con la innovación, tecnología, sostenibilidad y la excelencia en el diseño e ingeniería automotriz.

Comex lanza oferta. Comex ha anunciado el programa Bajón de Precios con la finalidad de apoyar a los mexicanos en la transformación de sus espacios y la mejora de su calidad de vida a través del color. Esta iniciativa incluye descuentos de hasta 20%, promociones de 3 en 1 y 4x3 en diversos productos, y la reducción permanente del precio en algunos artículos. Quiere reafirmar su compromiso con sus consumidores al ofrecer productos de alta calidad a precios accesibles. Además, busca fomentar el crecimiento conjunto de sus colaboradores, concesionarios y clientes. Dice que estará de manera permanente, e incluye una amplia gama de productos destinados a satisfacer las necesidades de renovación y decoración de los consumidores.

Reconocimiento a GMéxico. Grupo México Infraestructura recibió la Distinción de Empresa Socialmente Responsable, se hizo acreedor a este distintivo por su excelencia y estrategia integral de sustentabilidad en todas sus operaciones. Este reconocimiento abarca sus cinco líneas de negocio: Grupo México Servicio de Ingeniería, México Compañía Constructora, Grupo México Autopistas, Grupo México Energía y Perforadora México. Mantienen el compromiso con el valor compartido, la confianza, la inclusión, la transparencia y la corresponsabilidad, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Voz en off. Great Place to Work ya se apresta a presumir su “sellito” que acredita a su empresa como uno de los mejores lugares para trabajar en México, sólo recuerde que esto que pareciera algo ejemplar, no es otra cosa que el negocio de una empresa global que en nuestro país encontró a incautos que han caído en el esquema de ámbito corporativo…