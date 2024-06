Grupo Bimbo Talento México

Grupo Bimbo ha obtenido el primer lugar en la segunda edición del ranking de las mejores empresas en Atraer y Fidelizar Talento en México en 2024, elaborado por Merco Talento (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa). Además, la compañía destaca como la número uno en el sector de alimentación.

Este reconocimiento es resultado de las buenas prácticas llevadas a cabo por la compañía en materia de atracción y fidelización de talento, además del alto índice de satisfacción laboral mostrado por sus colaboradores. Las iniciativas de gestión de talento de Grupo Bimbo incluyen paquetes de compensación atractivos y una cultura sólida en materia de diversidad e inclusión. Estas acciones han sido fundamentales para que la empresa se posicione como la más atractiva para trabajar en México.

La metodología aplicada por Merco Talento incluye tres valores fundamentales: Calidad Laboral, Marca Empleadora y Reputación Interna. Estos valores se desglosan en 15 variables que son calificadas a través de encuestas a diferentes públicos, así como evaluaciones y revisión de diversas fuentes de información. Entre esos grupos de interés encuestados se incluyen sindicatos, responsables de Recursos Humanos, población en general, colaboradores de las empresas, académicos y periodistas, entre otros. Las variables evaluadas abarcan aspectos como desarrollo profesional, motivación, reconocimiento, relación con los mandos inmediatos, conciliación de la vida personal y laboral, admiración de sus valores, gestión y resultados, atracción de talento, reconocimiento como buen empleador, valores éticos y profesionales, equidad de oportunidades entre hombres y mujeres y orgullo de formar parte de la empresa.

Una de las prioridades de la estrategia de sustentabilidad de Grupo Bimbo es “Cuidar a nuestra gente”. A través de esta iniciativa, la empresa se enfoca en la creación de lugares de trabajo que favorezcan una cultura de desarrollo personal y profesional para todos sus colaboradores. Por cierto, interesante el relevo en la dirección de comunicación global de Grupo Bimbo, José Luis Leyva se va según dice él para ir al exterior a un puesto ejecutivo, la realidad es que no era de trayectoria profunda en la empresa del “osito”, hizo un trabajo desangelado, minúsculo, discreto, y está acostumbrado a no hacer una historia ejemplar a donde ha llegado, incluso cuando ha trabajado en la burocracia. Llega a ese cargo Liliana Mejía, quien ha trabajado más de 10 años en el área de comunicación del grupo, siendo siempre una ejemplar ejecutiva a la que se le tiene que admirar, aplaudir, y reconocer cada minuto dedicado a esa compañía.

eNovadoras: Mujeres Emprendedoras. AT&T México y Endeavor presentaron a los cinco emprendimientos tecnológicos liderados por mujeres ganadoras de la segunda edición de eNovadoras. Cada uno recibirá un fondo de capital semilla de 20 mil dólares. En 2023, diez finalistas participaron en un programa de aceleración de seis meses bajo la metodología de Endeavor. Al finalizar, presentaron sus proyectos ante un panel de expertos de AT&T México, Endeavor y especialistas en emprendimiento, de donde se seleccionaron a las cinco ganadoras. Los criterios de evaluación incluyeron el desempeño durante la aceleración, el impacto del programa en sus emprendimientos, la solidez de sus propuestas y el uso proyectado del capital semilla. Esta iniciativa busca cerrar la brecha de género en STEM, proporcionando oportunidades de desarrollo y acceso a capital para mujeres emprendedoras. La alianza entre Endeavor y AT&T refleja un compromiso compartido para fomentar la diversidad y apoyar el crecimiento de emprendedoras en tecnología.

Voz en off. Mercado Libre, no pudo respaldar su modelo de negocio basado en Meli+, esa membresía que prometía no sólo envíos gratis sino que además basaba sus primeras en las empresas de streaming y que hoy le hacen saber que si quiere continuar con el esquema premium debe pagar más o trasladar el costo a sus suscriptores, de ahí que sus suscriptores de Meli+ a partir del 1 de julio se tendrán que conformar con Disney+ con Anuncios, y de no quererlo tendrán que pagar más, pero por ahora se quedarán con Disney+ Basic, pero además la empresa del “ratoncito” acumulará en su plataforma el servicio Star+. Así que vaya pensando si le conviene seguir pagando esa membresía de Mercado Libre, pues ya no será tan atractiva a partir de esa fecha…