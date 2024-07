Grupo Grisi Invertirá en Hidalgo

Grupo Grisi abre la cartera para invertir 800 millones de pesos (44.4 millones de dólares) para la construcción de una planta de distribución en el Parque Industrial de Tepeji, ubicado en el estado de Hidalgo. Esta empresa, con sede en Ciudad de México, detalló que este nuevo centro de distribución abarcará una superficie de aproximadamente 40 mil metros cuadrados y generará alrededor de dos mil empleos directos e indirectos durante su construcción. La edificación de este centro de distribución es un paso estratégico para Grupo Grisi, ya que permitirá optimizar la logística de sus productos tanto a nivel nacional como internacional. Alejandro Grisi de Lara, quien dirige los intereses de este grupo empresarial, confía en que esta inversión les permitirá distribuir sus productos cosméticos y farmacéuticos a los diferentes puntos de consumo en México y, gracias a su localización estratégica, facilitará la exportación a otros países, fortaleciendo así su participación en el mercado global.

No hay que perder de vista que no sólo está consolidada esta compañía en México sino que también tiene ya presencia en 25 países adicionales, contando con un portafolio de más de 15 marcas y sus respectivas líneas de productos. La empresa tiene una sólida presencia en más de 35 mil puntos de venta en todo México, lo que refleja su consolidación tanto a nivel nacional como internacional. La construcción de esta nueva planta de distribución en Hidalgo no sólo potenciará la capacidad operativa de la compañía, sino que también contribuirá al desarrollo económico de la región, generando un significativo número de empleos y fortaleciendo la infraestructura industrial del estado. Pero además queda claro el compromiso con la innovación y el crecimiento sostenido, buscando siempre mejorar la distribución y disponibilidad de sus productos para satisfacer las necesidades de sus consumidores y mantener su competitividad en el mercado global.

Exclusividad Range Rover. Range Rover ha revelado la interesante colección Range Rover Sport SV Celestial, una serie de vehículos elaborados con meticulosa atención al detalle y una sofisticada visión del lujo moderno. Esta colección consta de cinco curaciones únicas, cada una inspirada en las antiguas mitologías y los misterios del cosmos. Con nombres evocadores como ‘Gaea’ y ‘Sol,’ cada uno de estos modelos ofrece a los clientes una experiencia personalizada y distintiva del SUV de alto rendimiento. Cada vehículo de la colección presenta un color exterior a medida y detalles únicos en el interior, incluyendo inscripciones personalizadas y acabados exclusivos en la consola central y los estribos, reflejando la atención a la artesanía y el diseño característico de Range Rover.

La filosofía de Range Rover es crear vehículos que no sólo sean visualmente atractivos, sino que también ofrezcan una experiencia emocional y espiritual a sus propietarios.

La colección Celestial es un testimonio de la dedicación de la marca a combinar lujo, rendimiento y un sentido profundo de conexión personal. La marca abarca Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar y Range Rover Evoque y está respaldada por Land Rover. Esta colección tendrá un número limitado de unidades en México y Latinoamérica.

Incendio en Cuervo. Se reportó una explosión en un tanque dentro de la planta de producción del tequila José Cuervo, ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco. Al cierre de esta columna no se tenían detalles de lo sucedido pero Becle, la empresa propietaria de la marca, tiene la responsabilidad de dar a conocer detalles sobre el incidente.

La comunidad local vive se están instalaciones al formar parte de un pueblo mágico. Así que están a la espera de más información oficial y de una evaluación completa de los daños y consecuencias del accidente. Conforme avancen las investigaciones y se esclarezca la situación, se tendrán que recuperar las actividades.

Becle no tiene en su futuro inmediato el mejor panorama, ya que hoy enfrenta retos mayúsculos que tienen que ver con los insumos para la producción de sus productos estrella, incluso titubeando en la exploración de nuevas opciones de negocio, llevando en esto cambios estructurales. Este incidente sin duda, lastima uno de sus principales bastiones, situación que usted lo podrá ver reflejado en el precio de sus acciones.

Voz en off. La empresa McDonald’s en México debe dar el puntual mantenimiento a sus instalaciones, es inverosímil que suceda un accidente grave y delicado en sus instalaciones como reciente ocurrió en uno de sus restaurantes ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Ya es constante ver la falta de mantenimiento, no solo en su área de juegos infantiles, sino en prácticamente cualquier parte de sus también McCafé’s, quizá algunos de los ubicados en México sean las excepciones, pero de que es notable la falta de inversión, lo es…