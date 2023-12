Kia y el desafío de superar su pasado

Para 2024, la marca surcoreana Kia, dirigida en México por Ricardo Humphrey, se prepara para un lanzamiento crucial: K3, el sucesor del popular Rio. Este nuevo modelo busca posicionarse como el próximo superventas en nuestro país y así competir en la reñida categoría de los sedanes subcompactos.

Con un enfoque en tecnología, practicidad y potencia, el K3 promete ser un fuerte contendiente en el mercado. Sin embargo, el camino no será sencillo para Kia, una marca que no ha estado exenta de desafíos en el pasado reciente. En el ámbito de la calidad y la confiabilidad, la empresa ha enfrentado varios tropiezos. Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), bajo la dirección de David Aguilar Romero, identificó defectos significativos en algunos vehículos de la marca. Estos incidentes han suscitado preocupaciones sobre la seguridad y la fiabilidad de sus autos. Específicamente, 74 vehículos Kia Forte del año 2023 presentaron defectos de fábrica, según informes de la Red de Alerta Rápida de octubre del 2023. Se descubrió una fractura en la soldadura del brazo delantero inferior derecho de la suspensión, un fallo que compromete seriamente la maniobrabilidad del vehículo.

Este defecto no es sólo una cuestión técnica, tiene implicaciones reales en la seguridad. La falla puede afectar la capacidad de giro del volante, tanto en movimiento como en reposo, con lo que pone en riesgo a conductores y pasajeros. El asunto es que éste no es un incidente aislado para Kia en México. Anteriormente, en mayo del 2023, la Profeco había detectado un problema en la palanca de bloqueo de cambio en la transmisión automática de 703 unidades del modelo Sorento del año 2016. Este fallo podría causar el desplazamiento inesperado del vehículo, encendido o apagado. Afortunadamente, Kia respondió a este problema, ofreciendo revisiones y reparaciones necesarias a los usuarios afectados.

Además, en noviembre del 2022, la Profeco emitió otro aviso sobre fallas en las bolsas de aire de cuatro modelos diferentes de Kia: Forte 2017 y 2018, Forte Hatchback 2017 y 2018, Sedona 2019 y Soul 2016 a 2019. Estos llamados a revisión subrayan la necesidad de un control de calidad más riguroso por parte de Kia. Frente a estos antecedentes, el lanzamiento del K3 en 2024 se presenta como un verdadero reto en materia de calidad y seguridad para la marca. Los consumidores mexicanos, cada vez más informados y exigentes, esperan vehículos no sólo con características atractivas, sino también con la garantía de seguridad y fiabilidad. Kia, por lo tanto, no sólo debe enfocarse en las prestaciones y el diseño del K3, sino también en asegurar que los errores pasados no se repitan.

Polémico fallo. Las compras realizadas en Segalmex no dejan de causar polémica. En esta ocasión tocaremos el fallo de la invitación restringida IA-08-VST-008VST977-N-113-2023 en Liconsa, pues el convenio por 2.4 millones de pesos otorgado a Aches Limpieza provocó que la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL) acudiera ante el respectivo Órgano Interno de Control para acusar que la empresa no disponía del Certificado de Cumplimiento de la NOM en equidad de género, por lo que recurrió a un curso de una casa certificadora que ni siquiera sería reconocida por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con lo que se contravendría el requisito anotado en el numeral tres inciso H del anexo técnico de dicho procedimiento. La mira se posicionó sobre Karla Sonia Borrego López, subgerente de Servicios Generales, y Miguel Ángel Herrera Rodríguez, coordinador de departamento de la misma área.

Voz en off. Desde su llegada a México, Smart Fit no dejó de pronunciar que atendería las quejas de sus usuarios en cada entrevista que daba, en su momento, Oriol Cortés, country manager en nuestro país; sin embargo, a la distancia de cuando llegó esta brasileña de la mano de Grupo Martí, sigue con muchos pendientes. Anunció una gran inversión en aperturas, pero olvidó las ya existentes, donde se sigue padeciendo de obsolescencia en sus aparatos de entrenamiento y otros donde tarda meses en su reemplazo o reparación, y ya no hablar de la falta de capacitación de su personal y unidades abandonadas y de otras que exceden la capacidad permitida, poniendo en riesgo la seguridad de sus usuarios.

Ojalá la Profeco le ponga una gran lupa a este negocio, porque resulta extraño que existan denuncias de usuarios y estos negocios sigan operando. Así es que si entre sus promesas para 2024 está ejercitarse, lo mejor es que busque otra opción, no vaya ser que lo único que usted encuentre en sus objetivos sea un gran dolor de cabeza.