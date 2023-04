Llega Healthcare Innovation Summit

Ante innumerables desafíos que provocan las enfermedades crónico-degenerativas y los avances médicos para su atención, el próximo 19 de abril se realiza en México Healthcare Innovation Summit 2023 en la CDMX, donde se abordarán los retos de la Transformación Digital de la Salud; la Inteligencia Artificial y Big Data; la Innovación Terapéutica y de Medicamentos; así como de la Infraestructura Hospitalaria y Equipos Médicos.

Durante 2021 el consumo privado en el sector salud en el país ascendió a casi 1.1 billones de pesos mexicanos. Lo que significó un aumento de alrededor de 56.234 millones con respecto al consumo sanitario privado registrado en el país durante el año anterior, según datos del portal de estadística denominado Statista. Incluso sobre este tema destaca que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), entre 2010 y 2022 México destinó a su sistema público de salud entre el 2.5 % y 2.9% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual. De cara a dicho foro, Bamberg Health, la plataforma organizadora que busca ofrecer nuevas perspectivas y soluciones en materia de gestión e innovación sanitaria, y CEF&RP, consultora mexicana en relaciones públicas y comunicación que atiende sectores especializados como el farmacéutico, se unieron en alianza para amplificar la divulgación de la innovación, avances científicos y tecnológicos, factores que contribuyen en mejorar la calidad de vida de millones de pacientes.

Bamberg Health estima que al encuentro acudan, tanto de manera presencial y virtual, cientos de reguladores y funcionarios gubernamentales, directivos y profesionales de la industria, startups, especialistas médicos, ejecutores de atención médica, así como investigadores y académicos; todos ellos pieza clave para mejorar los sistemas de atención y apoyar la investigación en beneficio de la población. A decir de Hugo Lobato, CEO de CEF&RP, en 2022, México fue el segundo país en América Latina que más empresas emergentes health tech aportó, las cuales traen un ritmo acelerado al crear algoritmos para sus plataformas enfocadas al tratamiento, diagnóstico, prevención y control de múltiples padecimientos. Hay que continuar comunicando que como país contamos con una industria farmacéutica y del cuidado de la salud robusta e innovadora; son el ejemplo para las startups health tech.

Ruta vs. rezago. Fundación Traxión, comandada por Alejandra Méndez, sigue firme en las acciones contra el rezago académico, prueba de ello es la cuarta fase del programa “En Ruta por la Educación”, y es que en esta ocasión serán recorridos cinco municipios del Estado de México, donde existen más de 900 mil personas en esta situación. El aula móvil se desplazará por Ecatepec, Chimalhuacán, Toluca y Nezahualcóyotl para beneficio de unos 9 mil jóvenes y adultos que serán certificados con validez oficial, gracias a las alianzas con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que lleva Teresa Guadalupe Reyes.

La iniciativa ha concluido con éxito su tránsito de 12 meses por Guanajuato, sin olvidar que también se desarrolla en Tabasco y Puebla, donde ya hay historias de éxito como la de una mujer de Huamanguillo, que al acreditar estudios de secundaria ha dado paso al nivel medio superior, sumado a que luego de no tener una labor definida en su empresa, ahora coordina el programa de escolarización que se promueve en su interior.

Voz en off. A Iberdrola, que preside Ignacio Sánchez Galán, le salió bien la jugada de su plan de venta de activos obsoletos que ya no le interesan, o que desde el Viejo Continente se les presionó para su venta, proceso que ya lo aplica en todo el mundo. Algunos personajes de la Cuarta Transformación no han perdido la oportunidad de afirmar que esto es una “nacionalización” como parte de su autosuficiencia energética, lo cual podría tomarse como desproporcionado, lejos de toda realidad, porque, aunque podrá decidir sobre la generación de estas instalaciones se tendrá que ver su administración, y la generación de riqueza. Por cierto vamos aclarando que los 6 mil millones de dólares de los que se hablan vienen de un fondo de inversión que existe con Pattern Energy Group, y Nacional Financiera (Nafin), llamado MIP (Mexico Infrastructure Partners) que, son parte del Fonadin (Fondo Nacional para el Desarrollo de Infraestructura), así que aún más alejado de la realidad pensar que México, no dependerá ya de extranjeros, porque incluso queda claro de dónde vienen los recursos, de capital privado y extranjero, donde la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, reconoce que aumentará la deuda pública presupuestal, al ser realizada a través del Fonadin, en un vehículo fuera del balance del sector público.

Invertir en instalaciones nuevas como las adquiridas tendría un costo de alrededor de 8.9 mil millones, y 1 a 3 años para iniciar sus operaciones, incluso pensando que por 3 mil millones más México tendría plantas nuevas, con una tecnología actualizada. Conclusión, nuestro país adquirió deuda para esta operación donde Iberdrola ahora le dirá adiós a Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California, Topolobampo II, Topolobampo III, eólico La Venta III, Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek. Además, ahora se sabe que Baker McKenzie fue asesor en todo esto…