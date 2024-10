¿Se logrará el Tren a Querétaro?

El crecimiento económico, turístico y migratorio del estado de Querétaro ha sido determinante para plantear la existencia de un medio de transporte rápido y eficiente entre la Ciudad de México y la entidad que gobierna Mauricio Kuri. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya busca concretar lo que sus predecesores dejaron en promesas, ella tiene la confianza y el respaldo de inversionistas interesados en esto confiando y respaldando este proyecto, pues desde los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón intentaron empujar un proyecto de esta magnitud sin concretarlo.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se tuvo que cancelar la obra del Tren México- Querétaro luego de una licitación que generó suspicacias, al dar tan sólo cuatro meses a los interesados para presentar sus propuestas para una obra con valor de 3 mil 750 millones de dólares, llevando a tener un único participante: el grupo constructor encabezado por las empresas chinas Railway Construction Corporation (CRCC) y CSR Corporation Limited, asociadas con las firmas mexicanas Constructora y Edificadora GIA, Prodemex y Constructora Teya, ésta última vinculada al escándalo de la Casa Blanca.

Ahora la Ejecutiva Federal, Sheinbaum Pardo, proyecta concretar la obra, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aproximadamente cuatro años; con ello, se generarán 490 mil empleos nuevos, 165 mil directos y 325 mil indirectos. Entre las promesas del nuevo gobierno está el cuidado ambiental por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la encargada de revisar y mitigar el impacto del tren. Con el ahorro del 40% del tiempo la obra favorecerá los recorridos de quienes han migrado de la Ciudad de México hacia ese estado, que como un polo de desarrollo económico y oportunidades laborales ha atraído a los habitantes del centro del país.

Algunas proyecciones indican que en diez años la población de Querétaro incrementará en 15% a los 2 millones 400 mil pobladores que actualmente radican en el estado, hoy en día se estima que diariamente 120 personas se van a vivir a ese estado en búsqueda de nuevas oportunidades de vida. Este aumento sostenido en la tasa de crecimiento poblacional conllevará a más inversión en infraestructura urbana, inmobiliaria e industrial en el estado gobernado por Mauricio Kuri. Además se prevé beneficiar a seis millones de personas de veintidós alcaldías y municipios de Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Ciudad de México con los paraderos intermedios que contempla esta mega obra.

Problemas Evergo. Si hablamos de estaciones inoperantes, anote a Evergo. Si bien, en 2023 la producción de vehículos eléctricos en México superó las 106 mil unidades, un incremento del 36% en comparación con el año anterior, el auge de la movilidad eléctrica ha generado expectativas sobre una mayor inversión en infraestructura para electrolineras, claves para sostener esta transformación en el sector automotriz. Las electrolineras son estaciones de recarga para autos eléctricos e híbridos enchufables, y se conectan a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy dirigida por Emilia Calleja Alor, y con el avance de los autos eléctricos esenciales para reducir las emisiones de CO2, la expansión de éstas se vuelve fundamental para facilitar su adopción en el país. Una de las actoras en este campo es Evergo, bajo la dirección de Daniel López, que ha construido más de 200 estaciones de carga a lo largo del territorio nacional sin embargo, solo operan poco más de 140 debido a la falta de contratos con la CFE para energizarlas. Cabe resaltar que esta empresa también ha señalado prácticas desleales en el mercado, ya que algunas infraestructuras para carga de vehículos eléctricos no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), lo que afecta la seguridad y calidad de los servicios de recarga en el país. Pero incluso, son un desastre en las carreteras del país, de ahí que si bien presume equipos de innovación que no lo son, anote la complejidad de su funcionamiento, y más allá que a usted no le devuelven el dinero que abono en caso de que abandone por obsoleta su app. Así esto que presume esta empresa de la que le seguiremos hablando.

Voz en off. Guerra Castellanos y Asociados (GCYA) ha anunciado la expansión de sus servicios con la creación de un área de Cabildeo y Estudios Legislativos. Esta nueva área, enfocada en temas del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, será dirigida por Fernando Dworak Camargo, un experto con amplia experiencia en el ámbito legislativo. Fundada en 2001 por Gabriel Guerra Castellanos, GCYA se ha posicionado como una consultoría líder en comunicación estratégica y relaciones públicas en México. La incorporación de este nuevo servicio busca ofrecer soluciones integrales para los clientes actuales y futuros, fortaleciendo la presencia de la firma en asuntos públicos…