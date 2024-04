México logra un importante fallo en el T-MEC

El panel laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) emitió un fallo en favor de México en el caso de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, marcando un punto de inflexión significativo en la aplicación del tratado y en la protección de los derechos laborales.

Los tres miembros del primer panel arbitral del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) han determinado que carecían de jurisdicción para abordar la denegación de derechos sindicales en dicha mina. En consonancia con la postura defendida por México, el panel trinacional concluyó que la denegación de derechos sindicales sólo puede atribuirse a hechos posteriores a la entrada en vigor del T-MEC y sujetos a la Reforma Laboral de 2019.

Pero también este fallo establece un importante precedente sobre la no retroactividad de los tratados comerciales y refuerza la importancia de respetar la soberanía nacional en asuntos internos. Destacándose la necesidad de utilizar el MLRR de manera razonable y de buena fe para proteger los derechos laborales, evitando interferencias indebidas en los asuntos internos de los países. Hoy se sabe que Grupo México y autoridades del gobierno federal, trabajan de la mano para puntualmente atender observaciones en el caso de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas. Se deja claro también que desde un inicio se apostó de manera inquebrantable la confianza en el sistema judicial mexicano y en la capacidad y determinación del Gobierno de México para hacer valer sus argumentos en este panel internacional.

Incluso prevaleció el interés nacional ante demandas frívolas y carentes de fundamento del sindicato que controla el senador Napoleón Gómez Urrutia, de quien dicen, por intereses económicos y agendas políticas, pretendió llevar a jurisdicciones extranjeras lo que debe ser resuelto con plena legalidad en nuestro sistema de justicia. Grupo México deja claro su compromiso con el Estado de derecho y celebra de manera especial que esta resolución haya refrendado el respeto a la voluntad de los mineros de San Martín. Lo interesante también es que viene una futura revisión del T-MEC en 2026, donde se plantea la necesidad de corregir asimetrías en el diseño del MLRR para que México pueda emplearlo en igualdad de condiciones para defender los derechos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos y Canadá. Este fallo no sólo representa un triunfo para México en el ámbito laboral, sino que también tiene implicaciones más amplias en el respeto a la soberanía y los derechos laborales en la región.

Congelamiento de cuentas. Grupo Pochteca dice que es falso que sus cuentas bancarias hayan sido congeladas. No es la primera vez que esta distribuidora de materias primas para las industrias química, alimenticia, automotriz, se ve inmersa en un caso donde se le investiga por sospechosas importaciones. En 2021 se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Marina (Semar) y Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, lo investigaban. Esta empresa dice que es un jurisdiccional, y que no es definitiva. Así que se tiene que dar claridad en este caso para no caer en señalamientos erróneos, incluso con una investigación de por medio.

Resultados Totalplay. Totalplay Telecomunicaciones presume sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2024. Se destaca un sólido desempeño financiero de la compañía durante este periodo. Se adelanta el mayor saldo de generación de efectivo desde que la compañía emitió deuda pública, gracias a la firme tendencia positiva en el flujo de efectivo. Este logro se atribuye a la estrategia de moderación en el crecimiento de la base de suscriptores, la estricta disciplina financiera y las iniciativas que han impulsado la eficiencia operativa de la empresa. Durante el primer trimestre, el EBITDA de Totalplay mostró un sólido dinamismo con un incremento de doble dígito, mientras que el gasto de capital representó sólo el 29.7% de los ingresos, lo que ha impulsado la generación de efectivo y ha reafirmado la fortaleza financiera de la compañía. Apenas hablamos que extendió significativamente su perfil de deuda mediante el exitoso refinanciamiento del 90% de sus notas sénior por 575 millones de dólares con vencimiento en 2025, por nuevas notas sénior con vencimiento final en 2028. Sólidos resultados de la estrategia de la compañía, fortaleciendo aún más su estructura de capital e impulsando sus perspectivas de liquidez.

Voz en off. Grupo Posadas trae un portafolio de 14 mil 527 millones de pesos, que los destinará a la construcción y apertura de 21 hoteles entre 2024 y 2026, como parte de su estrategia de expansión. La empresa invertirá el 2% del total, mientras que el 98% restante será financiado por inversionistas independientes.

Los hoteles estarán bajo las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana y one. El plan es que en el segundo semestre de 2024 ya hay aperturas y que todos los hoteles estén operativos para 2026…