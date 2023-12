¿Monopolio en el mercado de hologramas?

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que lleva Andrea Marván Saltiel, ha puesto el ojo a una posible concentración de poder en el mercado de hologramas del país.

Se centra en empresas como Accesos Holográficos, Zeitek Soluciones, Placas y Señalamientos Mexicanos, S.A de C.V, y APPLI-K, S.A. de C.V., así como cualquier otra firma que pudiera estar relacionada con José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista.

Estas compañías han acumulado una serie de contratos de gran tamaño en los últimos años, trabajando tanto con instituciones federales, así como con gobiernos a nivel estatal.

Lo que llama la atención es que Accesos Holográficos ha conseguido 60 contratos valuados en 223 millones de pesos en productos antifalsificación, que incluyen hologramas, placas, preimpresiones de páginas de policarbonato, tarjetas de circulación, calcomanías, certificados y otros bienes y servicios.

Lo más grave es que esta empresa cuenta con patentes registradas, las cuales se han incluido como requisitos en los procesos de licitación. Hablamos de los registros MX/2009/014021, PA/a/2005/003313, MX/a/2010/009013, todos ellos registrados ante el IMPI, a nombre de Rafael Artasánchez Bautista, y le han valido para hacerse de contratos.

Arcas en riesgo. Los gobiernos morenistas no se caracterizan por privilegiar los concursos a la hora de comprar con dinero del pueblo, la prueba más clara está a nivel federal con miles de contratos entregados por adjudicación directa; el problema es que dicho tipo de procedimiento no debería ser el mayormente utilizado, aunado a que existen reglas para proceder por esa vía. En la Ciudad de México, la Ley de Adquisiciones establece que el monto del bien o servicio no debe rebasar los 430 mil pesos; sin embargo, la cantidad parece haber sido ignorada en lo que corresponde a los vales de despensa para sus trabajadores, pues se eligió a Broxel, de Gustavo Gutiérrez, aun cuando la cantidad contratada es por cuatro mil millones de pesos. En tela de juicio se encuentran los preceptos para resguardar las arcas públicas, le hablo de aquellos que se refieren a la búsqueda de las mejores condiciones de calidad, precio y financiamiento.

Busca senaduría. Uno de los morenistas que cuenta con gran respaldo por parte de organizaciones del sector transportista de Uruapan y municipios aledaños, además de gremios educativos en su camino para llegar a ser legislador en el Senado de la República representando el estado de Michoacán, es Carlos Torres Piña. Cuando fungió como secretario de gobierno no dejó de lado las demandas e inquietudes de estos sectores. El también promotor de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán busca contribuir a la transformación que vive el país, por lo que suma voces en favor de Claudia Sheinbaum, precandidata de Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República y quien, por cierto, cuenta con buena aceptación en dicha entidad.

Respecto a los legisladores (senadores y diputados federales), no hay duda de que Morena busca afianzar el mayor número de curules en el Congreso.

Inversión histórica. Serán dos mil 200 millones de dólares los que se invertirán para dar origen a la creación de la planta de productos químicos con emisiones de carbono ultra bajas más grande del mundo, la cual será instalará en Sinaloa.

El testigo de honor en este asunto tan relevante fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde aplaudió lo que harán Transition Industries LLC y la Corporación Financiera Internacional (CFI) para desarrollar conjuntamente el proyecto Pacífico Mexinol.

Esta nueva unidad permitirá avanzar con el deseo de consolidar a la región económica de América del Norte como una potencia líder en energías limpias.

Voz en off. Les cuento que el Juzgado primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México declaró en quiebra a las tiendas Hemsa.

Ya había vivido exigencias sobre el mismo tenor por deudas no pagadas, pero quizá los dueños de esta empresa de Monterrey cayeron en exceso de confianza y más allá de vender ropa, productos de papelería, electrónicos, también le entraron a los productos de belleza, perfumería, electrodomésticos, blancos y juguetes.