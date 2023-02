Nuevo León con Agua para Tesla

Nuevamente gente cercana a Elon Musk afirma que el empresario está reflexionando sobre si formaliza su inversión en México. El plan de su equipo de trabajo es que se concretará para consolidar sus operaciones en Nuevo León.

Desde hace algunos años el dueño ahora también de Twitter, ya quería llegar al norte del país, pero temas políticos le hicieron reflexionar sobre sus planes, ahora ese mismo asunto es el que lo llevaría a reflexionar si realmente se concreta tener una armadora de Tesla en México. El agua se expone como pretexto para la negativa de los permisos, pero haciendo a un lado las filias y fobias la oportunidad de llegada de esos dólares generaría para dicho estado una gran derrama económica, generación de empleos y servicios, así como el crecimiento exponencial de la cadena de suministro. Samuel García Sepúlveda, gobernador de esa entidad del norte de nuestro país, afirma que hay agua suficiente, ya que el uso de este recurso para las instalaciones de Tesla no sería potable, sino tratada; sin embargo, en una mañanera Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de que se ubique en Nuevo León, proponiendo, como ya es costumbre, el sureste del país. El argumento principal para descartar a Nuevo León es que este estado ya no puede tener mayor crecimiento industrial debido a que no tiene suficiente agua, pero en lugar de ofrecer soluciones enfocadas en la problemática real, señala a la industria como acaparadora. Nada más lejos de la realidad.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), con Germán Martínez a la cabeza, ha dicho que el uso industrial del líquido concesionado se reduce sólo al 5% a nivel nacional, a diferencia del sector agropecuario que consume 76%. Por otro lado, también la falta de inversión en la infraestructura hídrica, que los gobiernos estatal y federal se han negado a modernizar, influye en que el recurso sea escaso y no llegue a toda la población.

Es momento de que el gobernador regio, García Sepúlveda, defienda esos millones de dólares para sus gobernados, pero sobre todo para el país, porque quien piense que de cancelar esta inversión sólo se afectaría a ese estado, no está haciendo una lectura sobre lo que representa para el futuro de México. Generar incertidumbre alrededor de este asunto no conviene absolutamente a nadie, mucho menos a los nuevoleonenses de una muy importante oportunidad de desarrollo y crecimiento económico.

Adiós Cinépolis Klic. Cinépolis, de Alejandro Ramírez, tiene que anotar en su historia de negocios un fracaso. Cinépolis Klic nunca fue una interesante opción ante quienes se dedican al negocio streaming, las quejas de los usuarios nunca fueron escuchadas, mucho menos las opiniones para mejorar su plataforma, condenándose día a día hacia su desaparición, hoy Cinépolis cree que es mejor decirle adiós, incluso siendo conscientes de los cambios en la industria del entretenimiento en casa, además de la exclusividad de contenidos en otras plataformas. Hoy hay plataformas que siguen confiando en la lealtad de sus suscriptores, donde algunas de ellas prefieren introducir publicidad que pague sus costos de operación pero eso nunca lo entendieron los ejecutivos de Ramírez Magaña.

Ojalá que esta experiencia les ayude a mejorar la calidad de los servicios que ofrecen en sus salas tradicionales y en las llamadas VIP, porque la calidad de sus alimentos es penosa, no pensando en que han puesto esta estrategia para bajar sus costos de operación resultándoles en una muy mala decisión. Alejandro Ramírez ha preferido conducirse con un comportamiento discreto en el tema político, incluso cuando también ha estado en reuniones con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de tener una participación importante en el tema en años anteriores desde del Consejo Mexicano de Negocios.

El 31 de mayo es el último día de Cinépolis Klic, que quedará en la historia de la industria del cine de lo que no se debe hacer.

Planes Food News. Food News, comandada y fundada por Moisés Jafif y Mónica Díaz, ya adelanta próximos planes para cruzar fronteras con los productos a base de garbanzo, mijo, quinoa, chícharo y maíz, cultivados por manos mexicanas. Hoy figura en los anaqueles de Chedraui, de José Antonio Chedraui Eguía; Soriana y City Club, que dirige Ricardo Martín Bringas; Farmacias del Ahorro, de Maximiliano Leonardo Castañón; Círculo K, de Carlos Kalach; El Palacio de Hierro, de Juan Carlos Escribano; Liverpool, de Graciano Guichard; Nutrisa, de Grupo Herdez; Jüsto, de Ricardo Weder; Amazon, de Andy Jassy; Mercado Libre, que lleva en México David Geisen; y Jokr, de Ralf Wenzel.

Voz en off. Si usted anda buscando a Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos y Electricidad de la Secretaría de Energía durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, búsquela en las oficinas de Cemex, ya que es la nueva integrante de su Consejo de Administración...