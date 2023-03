El obeso fracaso de López-Gatell

La Federación Mundial de la Obesidad (WOF, por sus siglas en inglés) dejó muy claro que la solución a esta problemática de salud debe ya trascender de sólo dieta y ejercicio, porque se trata de una enfermedad multifactorial que requiere de un abordaje más profundo; sin embargo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien llegó como un rock star para detener la emergencia contra el Covid-19 y terminó con 332,988 muertos en su haber, parece no entenderlo. Las cifras de obesidad en México no bajan, por más que el funcionario esté apostando su carrera política a este tema.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública en México 50 millones de adultos tienen sobrepeso u obesidad, y en siete entidades (Sonora, Colima, Quintana Roo, Baja California, Tabasco, Yucatán y Campeche) 8 de cada 10 personas adultas se encuentran en esa condición. Pese a los discursos, comerciales y prohibiciones, las cifras están en aumento. Incluso, de acuerdo con el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, se espera que no sea sino hasta dentro de cinco años cuando se logre una disminución importante con las actuales medidas.

Esto según lo comentó en conferencia de prensa en el marco del Día Mundial contra la Obesidad.

A López-Gatell se le fue el Covid de las manos y quiere “dar el campanazo” con el tema de la obesidad, aunque en lugar de promover mejores políticas públicas de educación y salud, espera una solución mágica que dé resultados y le quite la responsabilidad a la autoridad. Como es natural, el fracaso ya está en camino.

Tesla fisco. Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se aclara.

Tesla no recibió ningún estímulo fiscal para instalar su gigaplanta en Nuevo León. Rogelio Ramírez de la O adelanta que desde la oficina de la empresa de autos eléctricos se dijo categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal, más allá de los que ellos ya tienen a la vista que son los que tiene México. Eso sí, se presumen los incentivos que ofrece el país para inversión y que son “muy buenos”, incluso se confirmó lo que ahora se sabe, que es la construcción de una planta de baterías en el país que es un proyecto de la Cuarta Transformación y que se tomó, y que ahí sí se pidió igualar condiciones a las que se dan en Estados Unidos para dicho proyecto, pero se dejó clara la legislación de México. Así que hoy lo importante para esa oficina de Hacienda es que no se ofrecieron estímulos fiscales para que finalmente llegara a nuestro país.

Más dólares. Y ya en esto de la llegada de inversión a México, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ya anticipa que “próximamente” se hará oficial una inversión cercana a dos mil millones de dólares en México, gracias a la relocalización de las cadenas de suministro en Norteamérica. Apenas estuvo reunida con firmas taiwanesas instaladas en Ciudad Juárez, sobre todo de tecnología. Así que hay que tener en la mira esto con lo que coqueteó la funcionaria en la que no quiso soltar ni nombres ni la fecha oficial de esto.

Avanza gripe aviar. Hay que poner mucha atención a lo que está pasando en Aguascalientes, porque autoridades sanitarias han impuesto tres cuarentenas en granjas de pollos de engorda en esa entidad por la presencia de gripe aviar. El tema puede complicar más aún el panorama de los altos precios del pollo y del huevo en el país, por ello el tema principal en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), es la patogenicidad (IAAP) AH5N1.

Las granjas afectadas están ubicadas en los municipios de Asientos y Rincón de Romos, a unos 20 kilómetros al norte de la capital de Aguascalientes, por ello usted se imaginará la gravedad del asunto.

Lo que también se confirma es la intervención de médicos veterinarios de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades de los Animales (CPA), para controlar el tema. La principal preocupación ahora de la Unión Americana y de Canadá, es que al terminar la temporada invernal, algunas aves que migraron al sur ya están de regreso a Canadá y Estados Unidos, pero algunas de ellas ya van infectadas provocando IAAP AH5N1 en aves silvestres. Una preocupación que deben atender con prontitud.

Voz en off. Bien por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) que extenderá a todo el país un programa que se tenía exclusivamente para el sur.

El Crédito Mujer Efectivo se ha ofrecido sin comisión por apertura a las mujeres tan sólo en 2022 y lo que va del 2023 ha entregado a más de 600 mil trabajadoras, por un monto mayor a 12 mil 452 millones de pesos (692.6 millones de dólares).

En el Día Internacional de la Mujer se hará el anuncio oficial…