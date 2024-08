Pendiente abasto de DUBA

Los tiempos corren respecto a la transición a energías verdes, como es sabido, desde el primer día del 2025 únicamente podrán circular por el país unidades equipadas con motores Euro VI / EPA 10. La meta es clara: reducir los niveles de emisiones contaminantes, en pro del planeta y las comunidades. Tal como se ha apuntalado insistentemente desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), presidida desde julio por Rogelio Arzate, la medida forma parte de los esfuerzos globales por mitigar el calentamiento, y es que los vehículos con tecnologías previas utilizan diésel regular, el cual contiene hasta 500 partículas de azufre por millón (ppm), mientras que las unidades Euro VI / EPA 10 se mueven gracias al diésel ultra bajo en azufre (DUBA), el cual contiene solamente 15 ppm.

Así, los beneficios no sólo serán para el medioambiente y los ecosistemas, también lo serán para las presentes y futuras generaciones, sobre todo si consideramos que los óxidos de nitrógeno son precursores de ozono (O3), contaminante cuyas concentraciones ya son motivo de afectaciones a la salud en los principales centros urbanos. Como ha sido expuesto, las 15 marcas afiliadas a la ANPACT ya producen e incluso exportan las últimas innovaciones del mercado; no obstante, desde la organización han puesto sobre la mesa que a nivel nacional sólo existe DUBA en el 80% de las ciudades y corredores clave para el transporte de carga y pasajeros, por lo que en la víspera se realizó un llamado con calidad de urgente para que el abasto sea estratégico, consistente, y se acompañe de la correcta señalización para identificar su disponibilidad.

Resulta que, al momento, los transportistas y usuarios comunes no tienen claridad sobre dónde pueden encontrar el combustible, por lo que Arzate planteó que se resalte en los tótems tradicionalmente ubicados en las gaseras, o incluso, que se recurra a aplicaciones inteligentes para facilitar la información. Con dichas propuestas de por medio, el líder de ANPACT reiteró la disposición para avanzar en el análisis del panorama y próximas soluciones con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como con Alicia Bárcena, próxima titular de Semarnat; con Jesús Antonio Esteva, quien ocupará la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; con Luz Elena González, que quedará al frente de la Secretaría de Energía; con Marcelo Ebrard, quien llegará a la Secretaría de Economía; y por supuesto, con Petróleos Mexicanos, cuya cabeza aún no queda definida.

Ojo a Público-Privados. No toda buena intención tiene buenos resultados, y tal es el caso del afán del Presidente López Obrador de recuperar nueve hospitales Público-Privados (PP) del ISSSTE, financiados por empresas españolas, lo que podría fracturar las ya delicadas relaciones bilaterales. Es en estos casos que el líder del Ejecutivo debe ser más cuidadoso con el panorama político que deja a Claudia Sheinbaum; sobre todo, cuando el rey Carlos ya confirmó su asistencia a la toma de posesión de la doctora. Así, aunado a médicos preocupados por esta medida, la mayor repercusión se podría ver en la inversión extranjera. Con España como el primer inversor europeo en México, el Gobierno se debe replantear estas acciones para no acabar por socavar los planes económicos de Sheinbaum Pardo. La nueva administración enfrenta el reto de asegurar a los inversores estabilidad jurídica, o arriesgarse a erosionar la confianza de uno de sus mayores socios económicos.

Rechazo de oferta. Grupo Acosta Verde ha rechazado una oferta de adquisición presentada por Planigrupo Latam. La oferta no vinculante, que proponía la adquisición de hasta el 100% del capital social de Acosta Verde, fue descartada por el consejo de administración tras un análisis exhaustivo. Era interesante la oferta por la operadora inmobiliaria especializada en centros comerciales, donde la liquidez les hace falta a sus accionistas. Eso sí, si el deseo era una cifra más elevada se hubiera expresado para no terminar comentando que buscarán más oportunidades de negocio.

Voz en off. Ojalá el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) siguiera el ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que aprobó la sustitución de 180 elevadores en diversas instalaciones médicas y administrativas de la institución, y que, tras un diagnóstico, se determinó que presentaban diversas fallas. Hoy en el ISSSTE hay elevadores inservibles, al grado de que se cancelan cirugías porque no pueden trasladar a los pacientes a los quirófanos, e incluso darlos de alta porque no tienen cómo transportarlos…