Peñista bajo la lupa

Lejos de la corriente favorecedora que lo impulsara sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se detecta a Eduardo Henkel, pues el otrora “exitoso” empresario, se encontraría nuevamente bajo la lupa de las autoridades, ya que en su contra estarían versiones por guiar y hacer prósperos los intereses de la ex primera dama Angélica Rivera, sus hermanas y sobrinos, al privilegiar particularmente la obtención de bienes raíces en Miami. Recordemos que Rosalba Henkel, su esposa, y la actriz construyeron una amistad tan cercana, que también corrieron comentarios sobre que en ello recayó la adjudicación directa de una estación de radio que ya ha registrado señalamientos por diversas faltas, además de litigios mercantiles y penales.

De hecho, Los Ángeles Times publicó hace unos días un artículo en que se menciona más del apellido Henkel titulado “Los negocios de Angélica Rivera de cuando fue la ‘Primera Dama’ de México”. “Dentro del gabinete del Presidente Peña se acataban las instrucciones que la propia señora daba y se sabía que los recursos eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los operadores principales de ello eran la señora Rosaura Henkel, la familia Álvarez Morphy y el señor Héctor Loustanau, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña”. Ya veremos cómo avanza el tema, pero entre las sospechas está la propia participación de Rivera como accionista, ¿hasta dónde llegarán las pesquisas? Habrá que darle seguimiento al caso.

Totalplay sube precios. Totalplay, de Grupo Salinas, confirmó que incrementará los precios de sus paquetes a partir de este mes, lo interesante es que serán aumentos mínimos pero que representarán a los usuarios un mejor servicio, ya que a cambio incrementará la velocidad del Internet que ofrece. Toda esta estrategia dependerá del paquete contratado, pero se adelanta que el paquete de 20 megas subirá a 25 megas y el costo pasará de 459 a 469 pesos, y quienes tengan contratado el paquete de 40 megas de Internet aumentará a 50 megas y el costo pasará de 659 a 708 pesos.

Nombramiento HSBC. HSBC Asset Management (HSBC GAM) designó a Jaime Saborio como Jefe de Ventas de ETFs y Productos Indexados para México con efecto inmediato. ¿Qué significa esto?, que esta nueva posición será la de brindar atención especializada a los clientes nacionales al tiempo que se impulsa el mercado de soluciones de inversión cotizadas en el país. Veinticinco años de experiencia son los que aportará al equipo de Asset Management en México. Antes estuvo en Altis, LarrainVial y fue Tesorero Corporativo en PMI, brazo comercial de Pemex.

Voz en off. Grupo Gigante trae bajo el brazo una interesante estrategia. Resulta que quiere llevar a la empresa norteamericana Petco a Chile, por lo que a través de joint ventures, hará esto realidad. En México ha sido todo un éxito la marca y hoy pueden presumir más de 100 tiendas en territorio nacional, por lo que se habla de dos millones de dólares destinados a esto que en un principio sería digital para después avanzar al mercado físico. La lectura que se ha hecho es que el apetito por este negocio es interesante, aun ya existiendo empresas como Super Zoo, Perritorio, Pethome, By Mascot, Pethappy, Grin Pet y All Medical Vet, y algunas otras. Los chilenos gastan en promedio 50 dólares mensuales en su mascota, y de acuerdo con la encuesta de la CADEM empresa chilena de investigación de mercados y opinión pública, un 73% de los chilenos tiene un animal de compañía en sus hogares…