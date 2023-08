Plenaria de Morena frente a elecciones

La XI Reunión Plenaria de los senadores del Grupo Parlamentario de Morena está lista para defender aún más el proyecto de la Cuarta Transformación, por lo que este 31 de agosto, en la Antigua Casona de Xicoténcatl, se tendrá la presencia de integrantes del gabinete presidencial y el líder de este partido político. En el encuentro, las y los legisladores de esta división parlamentaria abordarán temas relacionados con la política interior, relaciones exteriores, de Hacienda, sobre seguridad social y los que son prioridad para la fracción parlamentaria.

De acuerdo con el programa previo, todo inicia por la mañana con las palabras de bienvenida del coordinador del Grupo Parlamentario, Eduardo Ramírez Aguilar. Luego de la presentación protocolaria, tomará la palabra el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, quien concluye su mandato al frente de este órgano directivo el 31 de agosto y quien llamará mucho la atención, porque su mirada y corazón ya está en el estado de Puebla.

Después se abrirá espacio para realizar la mesa de trabajo en materia de política interior, con la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, para luego darle la palabra a Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores; luego vendrá el análisis con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, así como con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Presumen que estará interesante, porque mostrarán su músculo frente al proceso electoral del 2024 que hoy estamos viviendo en el país, por lo que se prevé que se destaquen datos interesantes de objeto de análisis de lo que será el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que no pierda de vista este encuentro del que seguramente saldrán muchas noticias de primera plana.

Funcionario en la mira. Gerardo Monroy Serrano, quien ha encabezado la Secretaría de Educación mexiquense desde octubre del 2020, ya despertó suspicacias entre las esferas del poder tras revelarse un extenso patrimonio que parece desproporcionado en comparación con su trayectoria profesional. Según documentos oficiales, antes de asumir su actual cargo, Monroy ya era dueño de 15 inmuebles con un valor acumulado de 36.5 millones de pesos, adquiridos entre 1995 y 2020. Y no sólo eso: vehículos de lujo comprados al contado y joyas valoradas en 1.675 millones de pesos adornan su declaración patrimonial. Si bien algunas adquisiciones, como una casa, provienen de herencias, la mayoría se realizaron mediante pagos al contado, lo que despierta diversas dudas. A esto se le agrega la rapidez con la que Monroy escaló en el sector público y sus vínculos empresariales con firmas como Gruas Monvel y la recién creada Sociedad Industrial KMM, SAPI de CV, donde es dueño de 50%. Ahora, con una investigación en marcha liderada por el equipo de Delfina Gómez, el futuro de Monroy pende de un hilo.

Trabajo para Profeco. La Procuraduría Federal del Consumidor, que encabeza Francisco Ricardo Sheffield Padilla, tendrá mucho trabajo luego de que ha pasado la euforia de la swiftie manía, porque la sombra de la reventa, clonación de boletos y fraude estuvieron presentes en los conciertos de la cantante estadounidense, donde, por supuesto, está involucrado Ticketmaster México, que encabeza Ana María Arroyo, al ser la responsable de la venta de boletos y porque más allá de que esta empresa lo niegue, sería inverosímil que lo llegara a aceptar, por ello los sabuesos de Profeco tendrán que estar listos para iniciar una investigación, donde también hay denuncias por fraudes en ofrecimiento de tours estando señaladas en esto empresas llamadas Mexitours, Global W México Producciones, One2Travel Group, Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes y National Travel Antigua, agencia de Guatemala. Así que algo tendrá que decirse de esto, que ya no sólo lastima a los consumidores mexicanos, sino ahora ya es un tema a nivel internacional, y no sólo por los problemas que tiene Live Nation y Ticketmaster con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sino porque todo este alto a su monopolio fue inspirado por The Eras Tour de Taylor Swift y por un juego de hockey, así que veremos.

Voz en off. Volvo Car México está llamando a revisión a algunos modelos que pueden presentar detalles en los limpiaparabrisas, software o control de frenado. En el caso más relevante de control frenado (chasis) están los modelos: S60, C40, XC40 XC60 y XC90 2023.