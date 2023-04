Problemas con atún Dolores

A la hora de elegir los alimentos que consumimos, el sabor y la presentación suelen ser los principales factores que influyen en nuestra decisión. Sin embargo, también es importante considerar si el producto nos proporciona los nutrientes necesarios para nuestro día a día. Uno de los alimentos más populares en el mercado es el atún, gracias a su alto contenido proteínico y la practicidad de su envasado. Sin embargo, no todos los productos etiquetados como atún son lo que dicen ser.

Un estudio llevado a cabo por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, de Ricardo Sheffield Padilla, encontró que 18 de las 57 presentaciones de atún envasado que sometió a análisis contenían soya, incumpliendo las normas de etiquetado y contenido. Entre las marcas destacadas se encuentra atún Dolores, perteneciente a Eduvigildo Carranza Beltrán, director general y fundador de grupo PINSA, y que aparece nuevamente en este ranking debido a que la dependencia encontró que en sus latas posee un contenido de soya que va desde el 1% hasta el 62%.

Este hallazgo vuelve a encender los focos de alerta sobre las empresas atuneras, ya que esta proteína es considerada un alimento importante en la canasta básica de los mexicanos, por lo que es esencial que se cumpla con los requisitos establecidos por las normas NOM-084-SCFI-1994 y NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Ambos reglamentos establecen que el contenido neto, la masa drenada y el contenido de soya deben ser verificados para asegurar que el producto cumpla con lo declarado en la etiqueta. El atún Dolores fue encontrado en dos lugares del ranking de los 18 atunes que no se recomienda comprar debido a que su cantidad de soya es excesiva. Además, la Profeco encontró que en el aspecto de contenido sólido tiene un 9.18% menos de atún, lo que significa que no cumple con lo declarado en la etiqueta. Lo preocupante aquí es que no es la primera vez que la marca de Carranza Beltrán aparece en la lista, pues desde 2019 este nombre es constante dentro de la lista negra de la Profeco.

Los consumidores tienen derecho a recibir información precisa sobre los productos que adquieren, y no está de más decir que es responsabilidad de las empresas cumplir con las normas de etiquetado y contenido establecidas por la ley. Resulta lamentable que marcas como el atún Dolores no cumplan con estos requisitos y engañen a los consumidores, lo que lleva a preguntarnos ¿cuándo será la hora en que se tomen medidas más rigurosas para proteger a los consumidores de prácticas engañosas y garantizar que los alimentos que consumimos sean lo que dicen ser?

Sustentabilidad L’Oréal. El compromiso del Grupo L’Oréal con la sustentabilidad en México va en serio. Se sintetiza en tres grandes terrenos: reducción de emisiones de C02, reutilización de agua en sus procesos industriales y utilización de materiales ecodiseñados para sus tiendas. Con motivo del Día de la Tierra, la empresa líder en el mercado global de la belleza logró que en 2022 al menos tres cuartas partes de la energía que utiliza sea verde y aceleró acciones para alcanzar su objetivo de carbono neutro en 2025, lo que significaría registrar cero emisiones en gases de efecto invernadero.

Añadió que, cerca del 80% del plástico PET que utiliza el Grupo proviene de fuentes recicladas y para el año 2030 llegará al 100%. Asimismo, indicó que desde 2022 todos sus sitios de México, oficinas y puntos de venta, cuentan con proyectos de biodiversidad. Ante la advertencia que han hecho diversos especialistas acerca del deterioro ambiental, es importante que grupos como L’Oréal tomen el grave problema ambiental que se padece en todo el mundo, con la seriedad que este exige.

Voz en off. La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y de la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar AC (Canipec) eligió a Miguel Ángel Marín de la Parra como presidente del Consejo Directivo para el periodo 2023-2024. Hay compromiso de impulsar el crecimiento, la sustentabilidad y el impacto social de una industria con un valor de mercado estimado en 15.8 mil millones de dólares al cierre de 2022. Este organismo tiene expectativas de crecimiento en este 2023 de 5.5% para el sector de cuidado personal y 4.5% para el de cuidado del hogar.