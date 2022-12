Los problemas en Famsa

La empresa Famsa tiene mucho qué explicar sobre lo que sucedió en una de sus sucursales en León, Guanajuato, ya que primero en redes sociales se dio a conocer una denuncia donde empleados fueron prácticamente encerrados en contra de su voluntad por directivos de esa compañía, incluso de esto son testigos oficiales de ese municipio, pues ellos fueron los que acudieron a esta mueblería, ubicada en las calles de Madero y Gante, para confirmar la llamada de auxilio que se solicitó.

El tema, y por el cual se pide una explicación a autoridades, es que estos elementos de seguridad no pudieron entrar por ser una empresa privada se dijo, y porque era un asunto entre particulares, grave por donde usted le vea este tema, porque además se sabe que fueron encerrados para obligarlos a firmar su finiquito. No hace mucho le comentamos en este espacio el desastre que era esta firma, incluso luego de salir, y concluir su concurso mercantil en las primeras semanas de este año, pero donde no existe un proyecto claro de negocio.

Sus esfuerzos por lograr ser un competidor en su sector los ha mermado sus malas decisiones de inversión, por lo que se supo que se invirtió y que está reportado en la Bolsa Mexicana de Valores, fue algo así como mil 200 millones de pesos poniéndolos a prueba. Esto que ha sucedido es delicado por donde se le vea, incluso por denuncias penales que puedan surgir por privación ilegal de la libertad. Su gobierno corporativo que tanto presumen no les alcanzará si es que su deseo es ser un negocio presumible, pero además, porque desde el 30 de junio de 2020 se les revocó la licencia para operar como institución de banco múltiple con lo que se llamó en su momento Banco Famsa.

Las autoridades federales tienen que voltear a ver lo que sucede en esta compañía en otras entidades del país, porque si bien tienen el derecho de reestructurar sus operaciones, las formas son las que parecen delicadas, justamente por su forma y fondo. Este caso de esa entidad del país viene gestándose desde el lunes pasado, cuando se fue liquidando a cada empleado de diferentes departamentos para terminar en una acusación de secuestro. Así que si usted ve a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y a los altos directivos de esta empresa, avíseles que esto sucede en Guanajuato, no creemos que en este hecho se haya actuado con total respaldo e impunidad.

Nueva App Amazon. Un tema sacudió los mercados financieros internacionales con el nombre de Jeff Bezos. Se trata de una aplicación en la que trabaja la gente de Amazon para transmitir eventos deportivos. Lo que se sabe hasta ahora y que trascendió por medio de un ejecutivo es que esto será de pago streaming con respaldo de Prime Video.

Hoy las empresas de Amazon tienen los derechos de la franquicia Thursday Night Football de la National Football League (NFL) y partidos de futbol de la Premier League en el Reino Unido, entre otros, así que de momento es interesante, pero habrá que ver qué es lo que se ofrece y a qué costo.

Voz en off. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó las cuotas que serán aplicables al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de cigarros, refrescos y gasolinas en México para 2023. En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia dio a conocer que para los cigarrillos la cuota del IEPS ahora será de 0.5911 pesos por unidad, desde los 0.5484 pesos aplicados en 2022, y así otros que vienen en ese documento que otros odian y otros aman. Autoridades adelantan que no creen que esta decisión incida en el dato de inflación, así como tampoco en el incremento al salario que ya se dio y se festejó del 20 por ciento…