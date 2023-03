Repunte en Producción de Autotransporte

Esta semana se dio a conocer que febrero del 2023 fue mes clave en las ventas al mayoreo de vehículos pesados producidos en México, pues se vio un crecimiento de 50.6% en comparación con el año pasado, al totalizar 4 mil 151 unidades, cifra que refleja la recuperación de una industria que muestra cada vez más vigor y dinamismo. Así, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que preside Miguel Elizalde, dio a conocer que en lo que va del año se ha visto un incremento de 42.5% en la comercialización de estas unidades, por lo que hoy por hoy la inversión captada por este sector es una tendencia real.

En el sector están seguros que la piedra angular de este crecimiento es la exportación, pues hay que considerar que más del 80% de los vehículos pesados producidos en México son enviados al exterior. Sobre este factor, se tiene un registro de 28 mil 452 unidades exportadas durante el primer bimestre del año, lo que constituye un crecimiento de 13.7% respecto al año anterior. Además, en cuanto a la producción de vehículos pesados en febrero pasado se alcanzaron las 16,912 unidades, lo que representa un aumento del 17.9% respecto al mismo mes del 2022, lo que evidencia también el aumento de la inversión captada.

Como lo ha señalado en diversos escenarios, Elizalde Lizárraga considera que, para mantener estos resultados al alza, es necesario concentrarse en la renovación de unidades tanto de carga como de pasaje, al tiempo de optar por una transición hacia vehículos cero emisiones. No por nada el mercado automotriz se encamina hacia, ya en prácticamente, todos los segmentos, al tiempo que ven a México como una apuesta en el mercado, y si no me cree, basta preguntar al CEO de Tesla, Elon Musk. Por último, y no menos importante, la ANPACT apuesta en contar con certeza jurídica, normativas realistas y bien articuladas, así como la armonización de las disposiciones legales con la disponibilidad de energéticos necesarios para el consumo de las flotas, pues es la única vía para que nuestro país aproveche el empuje del fenómeno del nearshoring.

El INR y su fracaso. Luego que en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), de Carlos Pineda, se echó atrás un primer intento para obtener el aseo integral, nuevamente proceden mediante la fórmula que los llevó al fracaso, o al menos es el sabor de boca que ha quedado en el sector al observar los requerimientos de la adquisición INRLGII-SCS-04-2023. Con la convocatoria dada a conocer el pasado 2 de marzo y la Junta de Aclaraciones programada para este viernes 10, las críticas por supuestos requisitos que coartan la libre competencia no se han hecho esperar. Entre los integrantes del ramo observan con malos ojos que pidan la entrega de catálogos o folletos físicos, pero que no se haya establecido un lugar, fecha y hora; aunado a que les solicitan constancias en el estándar EC0391.1, en verificación de condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo; sin olvidar los 10 certificados ISO 45001, en barrido urbano y recolección de basura. Al caldo de cultivo hay que añadir sospechas por lazos entre José Juan Reyes Domínguez, conocido como rey de la limpieza, y Fernando Reynaud García, el director de servicios.

Exigen pago. Los créditos han cobrado una mayor relevancia al ser un producto financiero que ayuda a solventar dificultades en las familias mexicanas, desde atender emergencias, imprevistos o en otros casos para emprender un negocio donde hoy día las mujeres tienen gran participación. Precisamente una de las instituciones financieras que maneja un crédito grupal para este género es Compartamos Banco, que dirige Patricio Diez, donde los préstamos van desde los 7 mil hasta los 80 mil pesos. Sin embargo, denuncias señalan que esta institución perteneciente a Gentera, al frente de Enrique Majós, no es flexible con las emprendedoras, quienes en la pandemia del Covid-19 no pudieron cubrir sus parcialidades en tiempo, debido a que sus ventas cayeron por la crisis sanitaria. Mientras los ejecutivos en vez de apoyar mediante un plan de contingencia, las obligaban a cubrir los pagos de sus créditos sin retrasos.

Voz en off. Sky y la Bundesliga Internacional acercarán a los aficionados en México y Latinoamérica su Feed Interactivo, un servicio multimedia de la liga alemana para que la transmisión de sus partidos se convierta en una experiencia única y personalizada, a través de la aplicación Blue to Go. Se trata de que los suscriptores de Sky tendrán ahora la posibilidad de seleccionar su partido destacado, mientras reciben actualizaciones clave e información relevante de otros duelos en tiempo real. Este Feed Interactivo también brindará la opción de incorporar gráficos y datos de partidos en vivo, como pasa con la tecnología de Bundesliga Match Facts powered by AWS, a fin de garantizar que cada experiencia esté hecha a la medida.

Para ello, esta herramienta multimedia utiliza la señal de alimentación mundial de los partidos en vivo que entrega la liga alemana de futbol e integra sincrónicamente los datos de los partidos en tiempo real. Esto asegura que se pueda incorporar con relativa facilidad en la infraestructura de Sky, sin la necesidad de ningún dispositivo adicional. Compromiso de Sky para estrechar vínculos con sus aliados comerciales y, por supuesto, en beneficio de sus suscriptores…