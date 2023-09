Respaldo a Banorte

Banorte selló el Protocolo de Atención y Servicio a las Personas Adultas Mayores que compromete a la institución a seguir fortaleciendo sus acciones y programas de servicio para este importante segmento a la población. Esta institución es reconocida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por las acciones enfocadas a solucionar y facilitar los servicios financieros a este grupo de la población, otorgándole la insignia “Compromiso en la atención a las personas adultas mayores”. La institución financiera se dice inspirada para reforzar las acciones que llevan en Banorte y mantener los más altos estándares para ofrecer un servicio digno, incluyente y empático con las personas adultas mayores.

Se sabe que, en México, la población de personas mayores de 60 años es de más de 18 millones, de acuerdo con el Inegi. El dato es interesante porque en su gran mayoría se mantienen económicamente activos, por lo que es indispensable tener servicios y productos financieros que respondan a sus necesidades. En Banorte, el segmento de los adultos mayores representa alrededor de 20 por ciento de la cartera de clientes de ahí lo relevante del reconocimiento.

Volaris presume. Volaris, que encabeza Enrique Beltranena, recibió por novena ocasión consecutiva la renovación del registro IOSA (IATA Operational Safety Audit), la cual tendrá una vigencia de dos años o hasta el 31 de agosto de 2025. La IOSA es la certificación más importante en seguridad aérea a nivel internacional, por lo que tras superar una auditoría realizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). Ojalá que con este documento termine con los innumerables problemas que le aquejan porque hay que decir que, aunque quiera presumir excelencia, tiene muchos pendientes, en lo laboral, cancelaciones de vuelos, y no hace mucho un “pequeñito” problemita con el aire acondicionado en una de sus aeronaves.

Amazon Web Services. Amazon Web Services y Globant inauguraron sus primeras oficinas en Nuevo León, pero además anda muy activa la empresa de Jeff Bezos porque también hizo acuerdos con el Tecnológico de Monterrey encaminados al análisis y solución de impacto social, con BMW para ser el proveedor de nube para su sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés), con PwC anunció de tres años de duración para entregar 800 millones de dólares de valor a sus clientes en ámbitos como la migración a la nube, el análisis de datos o la ciberseguridad. Desde 2015 esta compañía ha invertido mil 400 millones de pesos y generado 800 empleos en la entidad que gobierna Samuel García.

Voz en off. The Macallan México presentó la experiencia multisensorial House of The Macallan, epicentro donde los entusiastas del universo de los destilados podrán descubrir y disfrutar de single malts únicos del portafolio de uno de los whiskies más aclamados por los expertos. Este escenario elegido para este viaje sensorial es una mansión con una arquitectura inspirada en los palacios franceses del siglo XIX y catalogada como Patrimonio Histórico. Ubicada en uno de los barrios más tradicionales de la capital mexicana, cerca de importantes instituciones culturales, galerías de arte y estudios de prestigiosos diseñadores. La idea central se enfoca en transmitir dentro de un espacio, la sensación de complicidad cuando dos elementos como la innovación y la naturaleza tan presentes en los procesos de destilación, se combinan a la perfección para generar un whisky single malt de carácter atemporal e inigualable.