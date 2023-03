TV Azteca reitera compromiso de acuerdo

TV Azteca, de Grupo Salinas, ha reiterado nuevamente su compromiso y disposición al diálogo a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes con los tenedores de deuda del bono con vencimiento en 2024. Esta empresa es de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo. Esta ratificación de postura nace porque hay versiones de que un grupo minoritario de tenedores de bonos de TV Azteca de alrededor de 63 millones de dólares inició un procedimiento legal en Nueva York, EU. Hoy la televisora del Ajusco como siempre lo ha hecho, atiende con responsabilidad y firmeza todos los procesos legales, sabiendo que cuentan con la razón y respaldo ético y jurídico, puntos que siempre se han ratificado autoridades judiciales.

Lo que quiere dejar claro la empresa de Ricardo Salinas Pliego es que reitera que continuará trabajando con una estricta disciplina financiera, gracias a la cual su operación se mantiene sólida a fin de seguir generando los mejores contenidos para sus audiencias en televisión abierta y medios digitales. Así que no hay que obligar que TV Azteca, tiene un amparo que le otorgó un tribunal de la Ciudad de México, el cual suspende cualquier intento de cobro de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare formalmente el fin de la pandemia de Covid-19.

Un dato interesante en todo esto es que cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas, pero estas compañías comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

Día del Color. En el marco del Día Internacional del Color, que se celebra cada 21 de marzo, PPG Comex, en colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia, el departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y la asociación civil Yo También, presenta “Los colores de la Inclusión”, proyecto que tiene el objetivo de contribuir a la conversación en torno a la diversidad, equidad e inclusión en el mundo. Según Conapred, los espacios en los que se presentan más casos de discriminación son en los lugares de trabajo, esparcimiento y recreación, así como en los servicios públicos. Un estudio elaborado por Mercer en México en 2021, en el que participaron 113 empresas con operaciones en el país, detectó que el 72% tiene un enfoque de mejora en DE&I; sin embargo, sólo el 40% lleva a cabo una estrategia a largo plazo.

Empoderamiento mujer. Hoy continúa en la Ciudad de México la V edición del Women Economic Forum (WEF), uno de los foros más reconocidos a nivel mundial que promueve el empoderamiento económico de las mujeres para que te hable más de este tema. Reúne a prestigiosas líderes del mundo, quienes están comprometidas en la creación de espacios y encuentros que ayuden en la tarea del empoderamiento femenino y la igualdad de oportunidades en los mercados. Entre las invitadas se encuentran Rosario Marín, extesorera de Estados Unidos; María Ariza, presidenta de BIVA; Maite Ramos, directora general de Alstom; de ahí que a esto se unen los hombres que se suman a este esfuerzo por visibilizar la importancia en la equidad de género, como Omar Guerrero, director de la firma Hogan Lovells, Konstantinos Panagiotou, director de Doppelmayer, y otras grandes personalidades de México y de la región.

Voz en off. Bien por el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que hoy impulsa la diversidad y la inclusión en el sector financiero y empresarial. Llevó a cabo el Campanazo de inicio de operaciones por el Día Mundial del Síndrome de Down, ahí vimos la presencia de representantes de las asociaciones John Langdon Down y Escuela Mexicana de Arte Down, Adelante Niño Down, Daunis Gente Excepcional, Yo También y Fundación Mosaico Down. Esta iniciativa tiene el objetivo de dar mayor visibilidad a esta condición para que todas las personas que viven con el Síndrome de Down puedan desarrollar su potencial, disfrutar de sus derechos humanos en un pie de igualdad con las demás personas y hacer una contribución importante a la sociedad…