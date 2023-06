Vasconia, en problemas

No hace mucho, Grupo Vasconia, que tiene a José Ramón Elizondo como presidente del Consejo de Administración, buscaba recabar hasta mil 500 millones de pesos con un programa de emisiones recurrentes de certificados bursátiles en pesos, Udis u otras divisas, y festejaba y aplaudía la puesta en marcha de una nueva planta para duplicar su capacidad de producción, incluso teniendo en estos planes a Almexa.

Pues bien a la distancia no todo resultó como se esperaba, porque hoy vive uno de los momentos más difíciles que la ha encaminado a entrar a un proceso de reestructura de sus pasivos, justamente por estar afectados sus libros contables por Almexa Aluminio.

Vasconia, que fabrica productos de aluminio, tendrá que hacer frente a esta situación con sus ejecutivos que no dejan de recibir llamadas de preocupación, pero el argumento principal en todo esto es que el conflicto de invasión de Rusia a Ucrania es lo que provocó una inusitada especulación en el mercado del aluminio, con variaciones profundas y abruptas en general y en su precio internacional que no sólo ha afectado a empresas en México, sino pérdidas en todo el mundo de quienes se dedican a este sector de negocio. Hoy se adelanta que también existe afectación en inventario de Almexa, con irregularidades en entregas de materia prima importada.

El panorama no está fácil para Vasconia, porque incluso ya se confirmó la suspensión del pago de su deuda, para dar paso a su reestructura financiera que busca salir cuanto antes de sus problemas financieros, que van primero por los pasivos de su filial. La clave está en lo que se informó en el segundo trimestre del 2022 donde ya plasma signos de debilidades, así que, aunque Almexa produzca aluminio laminado para industrias como la automotriz, construcción y eléctrica, vive momentos críticos en su negocio. Los últimos datos de comercialización de aluminio dejan ver que su precio llegó a sus mínimos desde el 2020, cuando se caminaba hacia la pandemia en todo el mundo, pero pasado el Covid-19, verse precios inimaginables con máximos históricos y hoy vivir una contracción. Especulación es lo que está dañando este negocio.

Pero además algo que no se le dio lectura anticipada sobre los problemas a nivel mundial es que Almexa confirmó compras en exceso de aluminio para respaldarse de materia prima para la inauguración de su planta más moderna, ubicada en Veracruz, en las que se habla de sus precios elevados que se tradujo en pérdidas. Claro está que Vasconia dará más claridad en su reestructura al público inversionista, pero hoy lo que se sabe es que ya hay pérdidas de 42% de sus ventas netas y de 55% su flujo de operación en el primer trimestre del año. Se habla que su deuda financiera neta a marzo era de mil 445 millones de pesos, 5.2 veces mayor que su flujo de operación anualizado. Hoy sus acciones sufren en la Bolsa Mexicana de Valores, en espera de más información pero eso sí vale decir que Vasconia Brands, no está inmersa en todo este panorama, mucho menos en la reestructuración.

Autos eléctricos. No pierda de vista el America’s Mobility of the Future que se realizó en Nuevo León, donde van por impulsar la industria de los autos eléctricos y la electromovilidad en la zona norte del país. Tesla de Elon Musk está moviendo a cientos de empresarios, donde para el gobernador del estado, Samuel García, la instalación de su planta ya es uno de sus principales logros de su administración. En el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) de Monterrey, Nuevo León, se vio también a También estuvieron al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y a otros como Christopher Skeete, ministro delegado de Economía del

Gobierno de Quebec.

Voz en off. Preocupante que no se resuelvan los problemas de los productores de maíz de Sinaloa, que desde ya hace unas semanas vienen advirtiendo que ya es mal negocio dedicarse a la producción, al que ya llaman incosteable, con una pérdida de 12 mil pesos por cada hectárea...