La victoria de Alito

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presidido por Mónica Soto, validó la reelección de Alejandro Alito Moreno como líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al emitir un fallo que revoca la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei. Esta resolución del INE anulaba las modificaciones a los documentos básicos priistas, y con ello dejaba sin efectos todos sus actos, incluida la reelección de Moreno por cuatro años más.

La decisión del TEPJF marca una victoria para Alito y le allana el camino para perpetuarse al frente del tricolor. Mientras tanto, uno de sus amigos más cercanos y colaboradores, Manuel Herrejón Suárez, directivo de la Casa de Bolsa Masari, también espera que las instituciones fallen a su favor, ya que aguarda que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bajo la dirección de Jesús de la Fuente, resuelva la solicitud presentada en 2023 para convertir dicha institución financiera en banco.

La mencionada autorización, se encuentra en etapa de análisis por parte del regulador y se especula que la resolución sea dada a conocer los primeros días de 2025, señalaron fuentes al interior de Masari. No obstante, también trascendió que las autoridades hacendarias revisan con lupa a la Casa de Bolsa debido a una serie de hechos que rodean este caso.

Lo que se sabe, es que la autoridad revisa a detalle las operaciones financieras de Manuel Herrejón Suárez y su padre Óscar Herrejón Caballero, ambos exdirectivos de CI Banco, y cuyo historial se encuentra en la mira de la autoridad desde hace meses pues se conoció que uno de ellos pretendería convertirse en socio de Masari Banco, con una aportación millonaria de recursos.

Según los documentos entregados a la CNBV, Herrejón Suárez planea utilizar el dinero que recibió como donación de su padre para capitalizar al nuevo banco y así convertirse en socio. La contribución de recursos, detallan los documentos, se hará a través de la sociedad Canario Montgomery Burns, misma que Herrejón Suárez constituyó en 2022 y del Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión No. 137 en el que participaría Masari Casa de Bolsa.

Y es que a Óscar Herrejón Caballero lo detuvo la Interpol en Italia el pasado 13 de junio, acusado de violación en agravio de una de sus trabajadoras. Nada menor, mientras que Manuel Herrejón Suárez, es colaborador de Alito Moreno desde agosto de 2021, cuando fue nombrado secretario de Vinculación Empresarial del CEN del PRI, cargo que hasta el día de hoy ostenta.

Situación Comercial Mexicana. Que a la comer ya no le gusta que le digan Comercial Mexicana aun cuando la sociedad mexicana así la conoce, incluso éste es un caso como el de Bancomer, cuando Banco Bilbao Vizcaya Argentaria pasó a sólo ser (BBVA), e invirtieron millones de pesos para justamente llamarse sólo BBVA a nivel mundial pero específicamente en México, resultó en un gran fracaso y hoy ya aceptaron que se les llame Bancomer. Pero esta última es otra historia porque Controladora Comercial Mexicana desapareció en 2015, luego de los graves y delicados problemas para pasar ser La Comer, donde cómo olvidar que vendieron sus tiendas a Soriana para solventar sus fracasos, incluso hasta les dejaron a Julio Regalado. Así que quieren dejar en el olvido su penosa historia, eso sí llegando a un segmento de alto poder adquisitivo porque quizá usted no lo recuerde pero nunca fueron las estrellas en una mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, donde a través de la Profeco daban a conocer los precios de la canasta básica y se mencionaba a quienes se destacaban por dar más a los mexicanos por su dinero. Así que La Comer, presume que quiere cerrar el año con más tiendas, y el 2025 con otras tantas, eso sí no dice ni cuánto tiene y cómo lo va hacer. Así que Comercial Mexicana seguirá figurando en el radar de los supermercados en nuestro país pero muy poco atractivos para el bolsillo de los mexicanos.

Voz en off. Lo deseable es que cuando usted esté leyendo esta columna ya se haya dado un acuerdo laboral entre Grupo Aeroméxico, y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México o ASPA. Por supuesto que de la compañía que dirige Andrés Conesa, hay muy buena fe para lograr un acuerdo donde por supuesto ambas partes resulten beneficiadas pero sobre todo los clientes que confían en la aerolínea. Reuniones productivas se han dado teniendo también a autoridades del Gobierno federal en materia laboral, un contrato colectivo de trabajo que se deje sentir en productividad y ganancias siempre será lo más deseable…