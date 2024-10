Vilca Pharma enfrenta revés judicial

La farmacéutica Vilca Pharma, S.A. de C.V., promovió un amparo tras la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para autorizar la fabricación y distribución de productos con base en cannabis y sus derivados, alegando que la prohibición en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal sobre la siembra y cosecha de cannabis, incluso en concentraciones menores al 1% de tetrahidrocannabinol (THC), viola la libertad de comercio.

Pero le doy detalles sobre la conclusión de este asunto, porque Vilca Pharma quiere ese permiso no sólo para la fabricación y distribución de insumos, remedios herbolarios, sino también para suplementos alimenticios, cosméticos, entre otros, argumentando que es para fines de desarrollo de investigación científica y tecnológica, así como terapéuticos, en seres humanos y no humanos, con base en la cannabis “spp” y sus derivados.

Pero en su texto, en su demanda de amparo, la farmacéútica reclama, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del sistema normativo de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, que prohíbe la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para la producción de sus derivados, en concentraciones del 1% (uno por ciento) o menores de tetrahidrocannabinol, con amplios usos industriales y fines distintos a los médicos y científicos, aduciendo que tal sistema es contrario a la libertad de comercio. Pero el rechazo hizo que su revisión se remitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El proyecto de la Primera Sala advierte que el artículo impugnado de la Ley General de Salud no fue aplicado a la empresa quejosa, ya que no solicitó autorización sanitaria para importar derivados farmacológicos de la cannabis sativa.

Pero además, únicamente en el contexto de actividades de investigación científica la Secretaría de Salud puede autorizar la adquisición de sustancias psicotrópicas, bajo un estricto control, a organismos o instituciones que presenten un protocolo de investigación autorizado. En el caso de Vilca Pharma, no se cumplió con este requisito fundamental, ya que no presentó el protocolo necesario para obtener la autorización de Cofepris. Por ello le adelanto que la negativa del amparo solicitado por la farmacéutica en contra de la regulación vigente, y la negativa de Cofepris, será ratificando que no se vulneró ningún derecho constitucional en este caso. Es un hecho que Vilca Pharma hizo mal las cosas. Así que la conclusión de este tema, es un antecedente para quien busque el mismo camino sin cumplir las normas vigentes, así como estar en contra de la negativa de la Cofepris a la autorización solicitada cuando se le dejó claramente los errores que cometió.

Aguas Profundas. Resulta que Petróleos Mexicanos (Pemex), a cargo de Víctor Rodríguez Padilla, retomará sus trabajos en el golfo de México, luego de que durante el sexenio pasado se centró en aguas someras y terrestres, y es que se encuentra en los trabajos de exploración del pozo Kuajtla 1, el cual se ubica en el Cinturón Plegado Perdido a una profundidad de 8 mil 900 metros verticales, lo cual lo posiciona como el pozo más profundo en la historia de México, y al que destinará una inversión de más de 177 millones de dólares. Se estima que este pozo podría albergar centenas de millones de petróleo crudo equivalente. Sin duda, estos trabajos dan cuenta de la importancia de continuar con las exploraciones para buscar reservas, ya que también se evalúa el sistema petrolero, además de que el pozo en cuestión podría compararse con las dimensiones de Trión, pues según la información hay importantes oportunidades ya que se trata de las zonas con más potencial.

Reunión Empresarial. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) se reunió en Monterrey para discutir las ventajas del nearshoring para México, así como los retos y reformas estructurales que se requieren para su aprovechamiento pleno. Durante el encuentro, participaron figuras clave como Waldo Fernández, senador de Morena por Nuevo León; Salvador Portillo, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas; Roberto Macías, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León; Jorge Ávalos, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, y Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cemex México.

Analizaron cómo potenciar esas ventajas y los retos estructurales que se deben enfrentar para capitalizar el nearshoring. Además, evaluaron las políticas públicas necesarias para superar estos desafíos en el corto y mediano plazo. En el primer semestre de 2024, México recibió 31 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, un 7% más que en el mismo periodo de 2023, beneficiando principalmente al sector manufacturero.

Voz en off. Desde la comodidad que le proporciona una curul, Fernando Vilchis presume que “trabaja”, su vanidad le permite que esto sea incansablemente su actividad en sus redes sociales. Vilchis Contreras, dejo muchos pendientes cuando pidió licencia como alcalde de Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más complejos del país. Eso sí, se fue con señalamientos de presionar a empleados para que se afiliaran al Partido del Trabajo (PT), incluso se llevó los pendientes, entre ellos, el desastre de infraestructura, calles intransitables por lo devastadas que están, y ya no se hable del tema de inseguridad, alumbrado público y abandono de áreas recreativas, y anote en la lista la deplorable condición del transporte público, porque el Mexibús no es éxito de él. Ojalá les llame a los que dejó para ponerlos a trabajar, porque para administrar el cargo nada más no sirven para absolutamente nada. Ya veremos si sólo es de los personajes que votan en el sentido en que le pide su bancada, y ver qué iniciativas presenta…