La imagen de Kamala Harris

Se dice que el hecho de ser mujer y su raza afroamericana y asiática no le ha ayudado a la vicepresidenta Harris con la aprobación de los norteamericanos, pero yo creo que también tiene un poco de culpa el equipo de la Casa Blanca.

Kamala Harris hizo campaña junto con Joe Biden hace tres años y su espontaneidad, su sonrisa y su presencia sorprendió a muchos. No podemos olvidar cuando va corriendo y recibe la noticia de que habían ganado la presidencia de Estados Unidos.

Parecía que harían el 1-2 de manera correcta, e incluso llegó a tener los poderes “temporalmente” y la responsabilidad de la oficina Oval mientras el presidente Joe Biden se encontraba en una situación médica de rutina por una colonoscopia, pero que requería de anestesia.

La vicepresidenta Kamala Harris. Foto: Reuters/Kevin Lamarque

En fin, la presencia de Kamala se fue disolviendo conforme pasó el tiempo. Su cercanía con el presidente también y las declaraciones de este diciendo que no la tomaría en cuenta para la toma de decisiones, la ha enviado a la oscuridad.

Pero ahora que surgen todo tipo de comentarios con respecto a designar a otro candidato para la presidencia de Estados Unidos ante las constantes escenas de un presidente en mal estado de salud, suena Kamala Harris.

A partir de ello, me di a la tarea de buscar las actividades de la vicepresidenta y en su imagen algo están haciendo para que no suene ni por un “pelito” para ser la candidata de los demócratas.

Con todo y las supuestas encuestas en donde por un lado dentro del grupo sí ven a Kamala como quien pueda reemplazar a Biden, también están las otras en donde no la perfilan.

La vicepresidenta Kamala Harris. Foto: Reuters (Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP)

¿Qué ha pasado con su imagen?

Kamala ha dejado de usar colores oscuros para pasar a los colores claros, raro porque podría ser una jugada de su equipo con la intención de alejarla del color negro, principalmente.

Los trajes que usa son grandes, al menos en los blazers las hombreras la hacen ver demasiado grande, las mangas de algunos quedan sobradas y ciertamente no es mucho su estilo.

La “grandeza” forzada es interesante. No solemos usar nada que “no nos quede” y en la política evidencia también la incomodidad con estar en esa posición porque no está yendo con su tamaño.

La vicepresidenta Kamala Harris. Foto: Reuters

Ahora, no significa que Kamala Harris no pueda con el puesto de ocupar el papel para candidata a la presidencia, sino que su equipo pueda ser que la esté boicoteando y la estén orillando a esto.

Estados Unidos es uno de los países que mejor sabe manejar la imagen de todos sus personajes. No me suena tan descabellado que en realidad no quieran a Kamala y que la usen como carnada para “proteger” las formas de que una mujer no va a llegar a la presidencia, ni mucho menos ponerla al tú por tú con el máxime del machismo Donald Trump.