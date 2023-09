Sólo 35 días para la gran sequía

El llenado de las 210 grandes presas del país (ya no se diga embalses menores, como jagüeyes, bordos y represas) está en niveles críticos, no más de 30% promedio nacional: si no hay precipitaciones a más tardar el 30 de octubre (fecha en la que se prevé termine la temporada de huracanes), 2024 será un año de una intensa sequía que afectará seriamente la producción pecuaria (a donde se dirige 70% de la disponibilidad de agua) y el suministro a las ciudades y zonas industriales. Andrés Manuel López Obrador no podrá acusar a sus antecesores, pero tampoco podrá achacar el problema sólo al cambio climático.

Hoy, 80% del territorio nacional está afectado por una sequía cuyo origen, es bien sabido, es resultado de la pérdida de áreas naturales y el uso desmesurado de combustibles fósiles…, pero también por una pobre y deficiente gestión ante la pérdida de disponibilidad de agua.

El presupuesto para la Comisión Nacional del Agua, a cargo de Germán Martínez, propuesto para 2024, es 62,985 millones de pesos, es decir, unos 5,500 millones de pesos menos que los transferidos en 2023…, suma insuficiente que, además, suele gestionarse con perspectiva política, de capricho, pero también sin una orientación clara para la aplicación de tarifas por uso de agua.

La firma especialista en asuntos hídricos, Recsa, que dirige Humberto Armenta, estima que, cuando menos, debería ser el doble la suma que la SHCP, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, tendría que destinar para el desarrollo de infraestructura y acciones contingentes, como la sequía en puerta…;para 2024 destinará 55,400 millones de pesos a infraestructura y, de ellos, sólo 9,478 millones serían provisiones para infraestructura hidráulica, conforme las mediciones del consultor en economía del agua Humberto Rojas y expuestas en El Economista por el reportero Diego Badillo.

Y de esas previsiones, cerca de 48% estará destinado a concluir el “Parque Ecológico Lago de Texcoco”, en el polígono del cancelado (en 2018) Nuevo Aeropuerto Internacional de México por “una visión” presidencial, y el cual, a cargo de Iñaki Echeverría, llevará tal vez 12% de avance físico.

Si a esto se suma que la mitad del agua que se manda a las ciudades se pierde en las redes urbanas y que, de ello, sólo se cobra 50%, resulta que Conagua es brutalmente deficitaria, pues sólo recupera 25 centavos de cada peso de agua despachada.

Así que mejor vaya buscando unos tinacos extra.

GNP-Zurich, agandalle telúrico. El objetivo real de las aseguradoras es cobrar primas y hacer hasta lo imposible para no pagar los siniestros. GNP, que dirige Eduardo Silva, y Zurich, a cargo de Marc Martínez, son el vivo ejemplo de ello. Vaya, en el terremoto del 19 de septiembre del 2017, el Grupo Difusión Científica, firma dedicada a crear libros y materiales educativos, perdió su edificio, equipos y materiales por 20 millones de pesos y se quedó afectado por deudas y nóminas por pagar a más de 200 empleados.

La directora de Difusión Científica, Norma Montesdeoca, ha hecho público que tenía dos pólizas con GNP y Zurich, cuyos abogados han hecho toda argucia posible para no pagar. La Condusef, a cargo de Oscar Rosado, buscó mediar para efectuar el pago, pero las aseguradoras ofrecieron cantidades ridículas de pago y finalmente se negaron a hacerlo. Todo para complacer a sus accionistas.

Así que Montesdeoca, de 70 años, inició procesos por la vía judicial que ha ganado…, pero que GNP y Zurich han combatido con amparos truculentos como suelen hacer para fatigar a sus “clientes”. Y ante la negativa de las aseguradoras de reactivar una noble actividad productiva, el gobierno de la CDMX podría tomar cartas en el asunto para apoyar a los empresarios damnificados de hace ya 6 años.

Víctor Mercado enfila en Morelos. La rebatiña está al interior del partido oficial en los estados donde habrá relevo de gobierno: en Morelos quien se perfila como candidato es Víctor Mercado por el respaldo al interior de la organización dados sus resultados, primero como secretario de Transporte y Movilidad en la entidad y, actualmente, como el encargado de la relación política estatal en su calidad de jefe de asesores del gobernador…, pero también como exitoso y popular empresario del entretenimiento.

Su eventual postulación le daría a Morena el gane en 2024 sin mayor complicación. Claro, hay que esperar a ver cómo se mueve el tablero electoral

Sorpresas en gasto de salud. El nuevo informe de gasto público en salud (medicamentos, material médico y servicios) presentado por el Instituto Farmacéutico México –que dirige Enrique Martínez, además de la exactitud y profusión de datos, revela hechos de gran importancia que mañana les comento.