AHMSA quería socios, Mejía una candidatura

Les sucede lo que a los “Maderos de San Juan, quieren pan, no les dan”: Altos Hornos de México, que comanda Alonso Ancira, ha buscado socios para operar ante precios que se han derrumbado tras el pico del verano del 2021 a niveles de 2014 y 2015, pero no lo encuentra porque no hay muchos inversionistas de industria pesada confiados sobre la consistencia del Estado de derecho en México, incluido lo que está por sucederle al Instituto Nacional Electoral.

En tanto que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, a cargo de una de las áreas más complejas y rudas del Gobierno, se mostró enojado, desairado y retador cuando la nominación de su partido para contender en 2023 para la gobernatura fue concedida “vía encuesta” (que todos sabemos es la forma de llamarle al “dedazo” en modo posverdad”) al senador Armando Guadiana. Y no es para menos, Mejía lo señaló de ser aliado de los Moreira, de ser cercano a Miguel Riquelme, así como de socio comercial de Ancira como proveedor de carbón a Altos Hornos de México. Vaya, lo catalogó como una suerte de infiltrado prianista en las filas de la Cuarta Transformación.

Y es que su méritos (que en seguridad no son pocos, aunque insuficientes ante los niveles de violencia nunca antes vistos en el país) no alcanzaron para que Andrés Manuel López Obrador lo palomeara…, como no le alcanzó tampoco a AHMSA el dinero para juntar los 120 millones de pesos que la CFE, de Manuel Bartlett, le exigía pagar por electricidad sin darle oportunidad a un pago diferido, ya que la acerera andaba gastada luego de abonar 105 millones de dólares al Gobierno por el “moche” a la presunta venta amañada de Agronitrogenados a Pemex en los tiempos de Emilio Lozoya.

López Obrador ha insistido que el Gobierno no rescatará AHMSA, que busque socio. Pero el equipo directivo de Luis Zamudio y de Ancira siguen buscando quién invierta…, pero nadie se anima por desconfianza a que el Gobierno respete el marco legal, algo muy parecido a la falta de confianza de Palacio Nacional a su subsecretario de Seguridad.

Viva: sopapo para la Profeco. Y quien salió raspado de un litigio judicial fue el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, pues resulta que Viva Aerobus, de Roberto Alcántara, le ganó a la Profeco el litigio que hace ya un año inició esa procuraduría contra la llamada Tarifa Zero (la más económica de todas por no considerar equipaje alguno y sólo un pequeño artículo de mano ya sea bolsa o mochila), ya que conforme a la Ley de Derechos y Obligaciones de los pasajeros se estipula en el artículo 47Bis-X que “en caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario podrá ofertar una tarifa preferencial en beneficio del pasajero”. Así que la estruendosa alerta emitida hace un año contra de Viva Aerobus debe retirarse inmediatamente. Los pasajeros, por supuesto, siguen teniendo la opción de elegir entre las otras 3 tarifas (Smart, Light o Extra), según su conveniencia.

Marx y la educación financiera. Pues aunque usted no lo crea, el subsecretario Marx Arriaga, aquel que dijo que leer era un “placer burgués”, se mostró de acuerdo con que partir del próximo ciclo escolar se integre en cada grado de educación primaria (y por tanto en los Libros de Texto) un capítulo entero dedicado a la educación financiera.