Aniversario petrolero sin Pemex…, pero con Nahle

No pudo pasar desapercibido que, en el más reciente aniversario del Sindicato de Trabajadores Petroleros, encabezado por Ricardo Aldana, no estuviera presente —por primera vez en la historia de la empresa petrolera— el director general de Pemex. El actual director, Octavio Romero Oropeza, no asistió a la celebración del 87° Aniversario efectuado en los espacios que el gremio tiene adyacentes a lo que fuera la antigua Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco; pero quien sí asistió y se manifestó del todo favorable hacia ese sindicato fue la secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Sí, es la primera vez que el director general de Pemex no asiste a este tipo de eventos. Quizá se puedan considerar como insustanciales por parte de la nueva nomenklatura política; pero, en términos reales esa ceremonia es un refrendo a la confianza, con la que históricamente se constituyó la empresa más importante del Estado mexicano: al momento de la expropiación, al momento de la expansión, de las crisis, tensiones y conflictos, el vínculo entre empresa pública y sindicato, ha sido el pilar del crecimiento.

Quien no quiso alejarse de ese vínculo fue la secretaria de Energía que, en el evento recordó haber sido ella sindicalizada y además escribir en su cuenta de Twitter que resultó “Un gusto acompañarlos en la entrega de reconocimientos a trabajadores de todas sus secciones y en la gratitud hacia los que fallecieron por la pandemia. Agradezco a Ricardo Aldana la recepción”.

El que entendió, entendió.

Izzi a velocidad de Netflix. Y lo que sí va rápido es Izzi, la compañía de telecomunicaciones que dirige José Antonio González Anaya, pues con una velocidad de 3.4MBps para descarga de vidos, se colocó como la compañía de mayor rapidez para las experiencias de streaming en México conforme al Índice de Velocidad de ISP de Netflix, que lidera Redd Hastings. Tal índice es una medida del rendimiento de esta plataforma durante el horario de máxima audiencia de un proveedor de servicios de Internet que, detecta cuál es el que ofrece la mejor calidad de imagen, el ingreso más rápido y la menor cantidad de interrupciones para los suscriptores. La medición, por tanto, apuntala a Izzi en su calidad de transmisión y como el mayor agregador de plataformas de entretenimiento del país.

Se alistan 19 cargueras para el AIFA. El aeropuerto que dirige Isidoro Pastor ya se alista para que los recintos fiscales construidos y adjudicados reciban los vuelos de 15 empresas de carga, lo cual contribuirá a la obtención de ingresos propios del nuevo aeródromo así como a mejorar los sistemas de distribución logística en el Valle de México. Tome nota:

La firma AAACESA ya formalizó arreglo con Avianca, AeroUnion, Mas Cargo y DHL; Interpuerto Multimodal dará servicio a Qatar, Air Canadá y Etiopian Airlines; CCO Almacén Fiscal atenderá a Iberia y a British Airways; JCC & JF Cargo asistirán a DHL; en tanto que Insumos Comerciales Especializados la jugarán con Dachser Cargo.

Y el Grupo Camilo está negociando atender a Emirates y Cathay Pacific; en tanto que Talma México ya acordó con Wamos, National Airlines y Viva Air; Admerce recibirá AeroUnion y a la firma china Kerry Logistics Networks; y Terminal Logistics servirá a TM Aerolíneas.

Cedric y Santa María. Especial reconocimiento recibió ayer la Conagua, que encabeza Germán Martínez Santoyo, por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Jorge Serra Moreno, por la presentación de la obra Presa Santa María, Sinaloa —que colectará la vital agua del río Baluarte para generar energía y surtir riego— que se construye bajo la supervisión del reconocido ingeniero Iván Cedric Escalante. Como señaló en dicha presentación Víctor Ortiz, presidente de Idinsa, con Santa María la ingeniería mexicana retoma el alto lugar que le corresponde.

Ildefonso, por resolver el entuerto. La nota político-económica es que el presidente del partido tricolor, Alejandro Moreno, designó hoy al exsecretario de Economía y negociador de México en el TLC y posteriormente líder del T-MEC, Ildefonso Guajardo Villarreal, como Presidente de la Comisión de Desarrollo y Crecimiento Económico del Consejo Político Nacional (CPN). Esta instancia cobra especial importancia ahora que se recrudecen las disputas que han planteado Estados Unidos y Canadá a México en el tema de energía. Y para ello, el PRI contará con un experto en el tema a fin de remontar las trastabillantes estrategias de la 4T.