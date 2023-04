Banamex, venta dentro de 14 meses

Al presidente de Grupo México, Germán Larrea, se le queman las habas ya por cerrar la compra de Banamex, pues está consciente de que cada día que pasa dicha institución pierde terreno frente a BBVA, Banorte, Santander, Azteca y HSBC; sin embargo, la parte vendedora, Citigroup, lo está tomando con calma chicha, de manera alivianada al punto que su presidenta Jane Fraser ha considerado —a nivel declarativo— intentar una oferta pública de acciones para cerrar su operación de banca comercial en México…, incluso, nos aseguran, que ha ofrecido al equipo de Larrea entregar el negocio hasta dentro de 14 meses, o en junio del 2024.

Pero no apresure conclusiones sobre ese prolongado plazo de entrega: no tiene que ver con el proceso electoral federal que seguramente estará color hormiga en esas fechas. No es ésa la razón (cuando menos no la principal), sino que se ha complicado separar la banca comercial de la banca de inversión, de la afore, de la fundación cultural y del backup informático y de servicios del banco, a cargo de Manuel Romo.

La explicación acerca de la diletante actitud de la primera plana de Citi no parece tener una lógica que le sustente, considerando que ya pasaron 14 meses desde que se anunció la venta de Banamex, y otro tanto de 14 meses de espera no resulta satisfactorio para el único postor que sigue en pie, y menos considerando que la oferta económica ubicada entre los 6 mil millones y 7 mil millones de dólares puede perder valor por la propia competencia bancaria, y ya no se diga por el avance de las innovaciones de la banca Fintech, como lo han mostrado Banorte, que dirige José Marcos Ramírez, y Banco Azteca, a cargo de Alejandro Valenzuela.

Las comparaciones son odiosas, pero son útiles: cuando BBVA, de Francisco González, lanzó la oferta de compra de Bancomer, el proceso de valuación, sustitución del cuerpo directivo y toma de control se llevó 4 meses.

México 68 otra vez…, según Best Healthcare. Aunque suene como un muy buen propósito de Andrés Manuel López Obrador el lograr un sistema de salud superior al de Dinamarca, el asunto es que México requerirá remontar 67 escaños en la medición global hecha por la afamada institución Best Healthcare que en su estudio correspondiente a 2023 ubica a nuestro país en la posición 68 de 167 países, superados por Albania, Omán o Jamaica, y ligeramente arriba de Belorrusia, Brasil y Arabia Saudí. Por cierto, la posición 68 que registra el sistema a cargo del secretario (¿?) Jorge Alcocer, es la misma que en 2022. La medición anual combina una serie de reactivos sobre la disponibilidad de medicamentos, equipamiento médico, médicos y camas por cada mil habitantes, así como de medicina preventiva. Y si, efectivamente, Dinamarca está en el número uno del estándar internacional.

¿Es el bueno? El reiterado interés del Presidente López Obrador por lograr que su proyecto de Gobierno haya llegado para establecerse —y no quede inconcluso su proyecto de régimen— determinará la designación del candidato de Morena para 2024. También ha señalado que el cambio no es fácil, pues la corrupción proviene de administraciones pasadas. Por ello, no es difícil entender la proyección que tiene Adán Augusto López Hernández, pues hablamos de un compañero de vida y praxis del mandatario. Y hoy, como secretario de Gobernación se ha dado a la tarea de impulsar los temas de interés del Presidente, por lo cual ha echado mano de su liderazgo en temas clave como sacar adelante la reforma a la ley de las Fuerzas Armadas. También le tocan temas poco populares, como la Reforma Electoral que ha encontrado fuertes resistencias sociales y partidistas que le han puesto a prueba como político. Así que, aunque hay pasarela de “corcholatas”, Adán Augusto ya marca como la pieza sólida de López Obrador para consolidar su legado político.

Escuela de Ciudadanos 2024. Anoche se mostró públicamente un ejercicio político poco común y, por lo tanto, esperanzador: un grupo de 32 académicos, empresarios, investigadores, juristas y politólogos lanzó Escuela para Ciudadanos, una plataforma de análisis, discusión y propuesta para enfrentar los grandes problemas nacionales como pobreza, equidad e igualdad, justicia, seguridad, salud, energía, medio ambiente y gobernabilidad. Max Káiser, Juan Pablo Castañón, Alejandro Hope, José Ramón Cosío, Luis Carlos Ugalde, María Elena Morera, Xavier Tello y Saskia Niño de Rivera son parte de un colectivo muy activo que propone soluciones con miras a la reconstrucción nacional luego del 2024.