Canacintra: Centeno abandona el barco

Desde el pasado 5 de diciembre José Antonio Centeno Reyes no pone un pie en sus oficinas en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, no se ha hecho presente en ninguna de las diferentes asambleas de la organización que preside, ni tampoco a las de su sector (de equipamiento médico y de la salud); no estuvo presente en los encuentros que, líderes empresariales de México-Estados-Unidos con los cancilleres y secretarios de Economía de los tres países, realizaron a sazón de la Cumbre de Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau; no asistió a la gira empresarial por Europa ni se apersonó a la sesión por Zoom en la que la directiva del Consejo Coordinador Empresarial planteó sacar de su estructura a Canacintra.

En otras palabras, Centeno Reyes no está presente desde hace 8 meses, ni en los acuerdos gremiales, ni en los convites diplomáticos, ni tampoco para meter las manos para defender a sus representados, pese a los pagos hechos para conservar la permanencia dentro del CCE y que incluyó la dación en pago de dos membresías del Club de Industriales. La última vez que Centeno Reyes oficialmente estuvo presente fue en la reunión del Comité Nacional del 5 de diciembre pasado donde no le fueron aprobados —por opacidad y notorias irregularidades en viáticos y nóminas— los estados financieros correspondientes a su gestión.

Su ausencia se hace más ostensible ahora que al iniciar el proceso de sucesión no parece que vaya a registrarse para competir por un nuevo periodo, máxime que sus propios allegados hicieron correr la versión de que Centeno era “el candidato de Marcelo Ebrard” en el gremio empresarial, cosa que se sabe, provocó enorme molestia en el canciller y aspirante a la silla grande.

Bueno, dicho sea la verdad, tanta división generó Centeno que, difícilmente tendría oportunidad siquiera de competir con cualquiera de los tres aspirantes que se han registrado: María Lourdes Medina, expresidenta de Mujeres Canacintra; José Manuel Sánchez Carrasco, empresario de publicidad exterior y extesorero nacional y que denunció en diversos momentos el manejo turbio de los recursos de la organización, y la presidenta de la delegación del organismo en Campeche, Esperanza Ortega Azar, quien se distingue por su compromiso en inclusión económica y paridad de género.

Tal es la ausencia gremial de Centeno que no sería raro que en el mes de marzo optara por renunciar a la presidencia de Canacintra… y claro, siempre fiel a su estilo, previo a su salida enlodar a todos aquellos que han exhibido su ineficacia como líder.

Banorte, a lo grande con Norte Digital. Y en el camino de la innovación, tanto de servicios como de información, Banorte, que encabeza Carlos Hank González, lanza ahora su serie mensual “Norte Digital” en la cual se presentarán entrevistas con líderes globales de los procesos de desarrollo de soluciones con base en la tecnología de la información.

Y vaya manera de iniciar la serie: el primer entrevistado es nada más y nada menos que Thomas Kurian, presidente Global de Google Cloud, la compañía más influyente a nivel mundial en el desarrollo de soluciones digitales en la red de almacenamiento y proceso de big data. La conducción de la charla está a cargo de Paco Martha, director general de Desarrollo de Negocios Digitales de Banorte, misma que estará accesible en YouTube y Spotify donde, entre otras cosas, se perfilará el futuro de los negocios financieros digitales.

Guardia Nacional favorece a Ecotec. Tal parece que en la Guardia Nacional, que ahora dirige David Córdoba Campos, la contratación de servicios se aleja de los principios de sana competencia. Vaya, esta semana Mario Gerardo García Urbiña, director general de recursos materiales de la institución, contratará mediante licitación pública los servicios de limpieza para todas sus instalaciones en 2023. Fuentes cercanas al proceso nos informan sobre un intento por favorecer a una empresa, Limpieza Ecotec, pues en las bases del concurso se establece el requerimiento de contar con dos contratos concluidos de más de 1,200 elementos cada uno y cobertura nacional… cosa que sólo cumple Ecotec. Curiosamente esa empresa tiene entre sus clientes al Metro de la Ciudad de México, contrato que retiene desde hace más de 20 años por su estrecha relación con Fernando Espino, líder sindical del Metro. ¿Casualidad o causalidad?

Aeroméxico, nuevos vuelos desde AICM. En una jugada ajedrecista, la aerolínea que dirige Andrés Conesa empezará a operar próximamente dos aviones Boeing 737 Max9 para aumentar su capacidad en rutas de mediana y larga distancia; pero también enfila a sus Embraer 90 para vuelos regionales a partir de marzo próximo: amplía su red con vuelos a Ciudad Victoria, Colima, Cozumel y Tepic. Algunas de esas rutas las cubre Aeromar que, por cierto, ha muerto y no le han avisado.