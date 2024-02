Carreterazo presupuestal de fin de sexenio

“No hay lana”, “vemos después de junio”, es la expresión común que los proveedores y prestadores de servicios escuchan en ventanillas de pago del Gobierno federal desde finales del 2023.

Ya sea el humilde taller que fabrica chalecos guinda hasta el consorcio del tamaño de Protexa, que lleva Roger González, reciben el mismo mensaje de que sus adeudos serán cubiertos hasta el próximo sexenio. Y esa es la razón por la cual el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton, ordenó retirar 11 mil millones de pesos para mantenimiento y conservación de carreteras asignado en 2024 a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El subsecretario De Botton, amigo juvenil de José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán, instrumentó una decisión de Andrés Manuel López Obrador para contener en la medida de lo posible los desembolsos, pues los ingresos tributarios empezaron a quedarse cortos desde inicios del 2024, con casi 3,200 millones de pesos menos que los presupuestados. Y en la medida que la recaudación aminore, la SCHP, de Rogelio Ramírez de la O, tendrá que echar manos más rápidamente del monumental déficit programado de 2.5 billones de pesos –o sea aumentar la deuda pública– y/o efectuar “neoliberales” recortes presupuestales. Un recorte que ahora recae en la columna vertebral del transporte de personas y mercancías en este país y que afecta la integridad física y seguridad de conductores, pasajeros y bienes.

Ya en este espacio se informó sobre los auténticos milagros que efectúa la administración de Jorge Nuño para ejecutar los programas de ampliación y conservación de carreteras y autopistas con contados recursos. Ahora, esos contados recursos no más ya no estarán disponibles.

Sólo una parte de los 11 mil millones que le fueron retirados a la SICT será aplicada en un objetivo específico: serán 5 mil millones de pesos para que la Secretaría de la Defensa, a cargo de Cresencio Sandoval, canalice a rehabilitar y reparar 2,272 kilómetros de carreteras y caminos afectados por el transito pesado para llevar materiales de construcción al Tren Maya en Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, además de reparar 109 kilómetros de la casi bombardeada carretera Tejupilco-Ciudad Altamirano, entre Edomex y Guerrero

Claro, si esos materiales constructivos –como el conocido balasto– se hubiesen movido por mar o ferrocarril al Tren Maya, habría sido más barato y se habría evitado el recorte carretero. Pero como el “hubiese” es el tiempo pluscuamperfecto de los cándidos, esos recursos los aplicará el ejército muy probablemente por asignaciones directas a contratistas privados, con escasos o nulos proyectos ejecutivos… y en cash.

Águilas, empuje a Bolsa. Como aire fresco cayó en la Bolsa Mexicana de Valores el inicio de cotización de Ollamani, con 119.4 millones de Certificados de Participación Ordinaria, que, de saque, dieron un valor nominal superior a los 308 millones de pesos pero que, en un solo día, se multiplico hasta los 848 millones de pesos en el mercado secundario por el apetito de los inversionistas que disparó hasta 175% el valor de las acciones de la firma que encabeza Emilio Azcárraga Jean y que cotizará en la cancha bursátil con la clave “Águila CPO”.

Los expertos calculan que la sola escuadra que dirige André Jardine vale mil millones de dólares… unos 18 mil millones de pesos.

Pero no es sólo el equipo azulcrema el que compone los títulos de la nueva emisora: en su interior carga negocios también valiosos como la red de casinos PlayCity, las 11 publicaciones de Editorial Televisa y el colosal Estado Azteca, lo que le confiere a esos títulos una flexible mixtura de beneficios derivados de los derechos de transmisión, boletaje, el gasto de aficionados, entretenimiento en vivo, bienes inmuebles, así como juegos y sorteos.

VisitMexico, Loredo Foyo exonerado. Este lunes, un juez de control confirmó lo que aquí les adelanté: que Sergio Loredo Foyo quedó libre de toda acusación y responsabilidad en el fracaso de la herramienta de promoción digital VisitMexico, de la Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco, al dictar auto de no vinculación a proceso y sobreseimiento del caso, validando la posición de la defensa del empresario respeto a la “no existencia de un hecho de apariencia de delito” en las acciones de Loredo Foyo. Como aquí se platicó, el empresario en cuestión desconectó el servicio de hospedaje en los servidores de Amazon por que el concesionario de VisitMexico, Marco Achar, no más no le pagó la renta. La bronca ahora es entre Sectur y Achar.

Lozano se impone Chíguil. En la segunda alcaldía más poblada de al CDMX, Gustavo A. Madero, Morena, PVEM y el PT registraron como candidato de unidad a Janecarlo Lozano para contender el próximo 2 de junio. Así tronó el motín que, al seno del morenismo chilango, empujó el todavía alcalde Francisco Chíguil, quien buscó la reelección con apoyo (bien raro) de la candidata oficialista a jefatura de gobierno, Clara Brugada. Buscado contener otra asonada, Sebastián Ramírez, líder local de Morena, llamó a la unidad entre sus filas para arropar a Janecarlo Lozano, pues luce 15 años de trabajo en la demarcación, tanto como legislador local y como de gestiones directas en la alcaldía.