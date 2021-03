Colusión Bloomberg-Gatell vs. vapeadores

La influencia del multimillonario Michael Bloomberg en las políticas públicas de salud es negada por el subsecretario Hugo López-Gatell, pese a toda la evidencia en casos como la demonización de refrescos y golosinas; también rechaza influencia del radicalismo sudamericano contra alimentos y bebidas procesadas, pero copia el modelo chileno para el etiquetado… y ahora, nuevamente juntos, van contra los vapeadores con un dictamen que ya circula en Cámara de Diputados.

Es la diputada de Morena por Minatitlán, Carmen Medel Palma, quien circula el dictamen para una aprobación fast-track que prohíba comercializar vaporizadores y otras tecnologías alternativas para el suministro de nicotina. Y promueve ese dictamen saltándose el procedimiento democrático de incluir los resultados de otros parlamentos abiertos que se inclinan en favor de regular (y no prohibir) los famosos vaps, como los organizados por los legisladores Éctor Ramírez Barba y Ricardo Delsol.

La diputada Medel Palma (que busca la reelección o convertirse en alcaldesa) es el ariete de Bloomberg y su “colonialismo filantrópico” para dar madruguete a los procedimientos legislativos de México, tal y como lo muestran los análisis de metadatos: el documento que fue elaborado por la argentina Gianella Severini y subido a la nube de Windows la noche del pasado 9 de marzo, bajo el nombre de “Proyecto de Dictamen Tabaco Final-CSalud.pdf”.

Para más detalle, Severini es la asesora legal para América Latina de Campaign For Tobbaco Free Kids, una organización de Bloomberg Philanthropies que tiene por objetivo declarado incidir sobre países pobres para prohibir la comercialización de todo tipo de cigarros o dispositivos para uso de nicotina… políticas que López-Gatell apoya abiertamente.

El “intervencionismo bienhechor” de Bloomberg se llevó un revés en Filipinas el año pasado, cuando quedó al descubierto que las iniciativas prohibicionistas promovidas por la FDA de aquel país estaban relacionadas con fondeo proveniente del extranjero. Tampoco ha tenido éxito en Inglaterra, Canadá, Francia y Nueva Zelanda, donde el análisis científico y el debate amplio y fundado concluye que el uso de vaps es de riesgo reducido y que requiere de una regulación eficaz.

Sin embargo, en un México donde el doble discurso es moneda corriente, no será raro que bajo la narrativa de soberanía y nacionalismo se cobije al colonialismo filantrópico.

Segalmex: los “monaguillos” quieren lechita. No parece tener límite el apetito que por negocios trae el grupo de funcionarios conocido como “los monaguillos” de Seguridad Alimentaria Mexicana. Aprovechando que la temporada de sequía, como advirtió la Conagua, de Blanca Jiménez, viene severa y afectaría a las principales cuencas lecheras del país, nos cuentan que el subdirector de Maquila y Compras Nacionales, Christian José Jiménez, y su subalterno Juan Carlos Muñiz, en alianza con Hugo Buentello (director de Producción), organizan la importación histórica de 30 mil toneladas de leche en polvo, lo que implica dejar de comprar 300 millones de litros a los productores mexicanos en un escenario de contracción económica. El director de Segalmex, Ignacio Ovalle, está en contra de las importaciones por el daño que suponen para el agro…, pero los “monaguillos” andan en su misa.

No es gasolinazo, pero cómo se parece. El 15 de marzo 2020, el precio promedio de gasolina regular fue de 18.63 pesos litro; un año después, de 19.985 pesos, un aumento de 12.64%. La Premium pasó de 19.82 pesos a 22.410 pesos litro, con aumento de 13.06%. Ello significa que en promedio el precio de dichos combustibles aumentó 3.3 veces más que la inflación anualizada. O sea, que en los últimos 12 meses sí hubo aumento en términos reales —gasolinazo, sí usted lo prefiere— independientemente de lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el precio internacional no depende de la política doméstica… además de que es poco el margen para que la SHCP, de Arturo Herrera, aplique el estímulo fiscal a esos productos, estímulo que se retiró en todo 2020 y que retomó apenas en febrero pasado para contener el alza. No, no son abusos de los expendedores agrupados en la Onexpo, que lidera Roberto Díaz, es el mercado y la política fiscal lo que mueve tales precios.