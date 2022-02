Corrupción y acoso sexual en la SEP

En los primeros días de febrero, un nutrido grupo de directores de planteles de educación tecnológica Conalep rompió el silencio y denunció prácticas de corrupción —como cuantiosos cobros irregulares a cada escuela— por parte del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Óscar Flores Jiménez, quien también es señalado de acoso sexual; nos dicen que Flores Jiménez actúa con tal desparpajo por lo que resulta inadmisible que la secretaria Delfina Gómez no estuviese enterada.

No menos relevante ha sido la queja por acoso sexual que el 21 de noviembre pasado presentó Mayra Gabriela Águila Núñez, quien en agosto del 2021 fue aceptada como Directora de Planeación y Administración de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública, área a cargo de Juan Ramón Flores Gutiérrez. La queja presentada ante el Órgano Interno de Control da cuenta de las múltiples ocasiones en las que Óscar Flores hizo insinuaciones de connotación sexual a la afectada, y que al no aceptar sus continuas invitaciones a reunirse en algunos lugares de Puebla, ella fue discriminada y enviada a un cargo ínfimo pues no se debería permitir el acceso a cargos como el de Directora de Planeación y Administración de Comunicación Social de la SEP a personas con tono de piel claro, ni con su edad o belleza “o mucho menos mujeres, ya que no tenía la capacidad” para desempañar en el cargo. El tamaño la felonía merece ser visibilizada de manera más amplia.

Por su parte, los directores estatales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica enviaron una carta hace 10 días al Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, exponiendo cómo el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas hace todo lo posible para despedir —sin argumentos más que la incomodidad que le provoca— al director nacional de los Conalep, Enrique Herrera Ku, a partir del primero de febrero en curso, y que se oponen a los actos de corrupción en la SEP.

Los académicos comentan en corto que Flores Jiménez cobra por periodo entre 150 mil y 250 mil pesos promedio a cada uno de los planteles de educación media-superior pública, donde los administrativos deben cubrir “la cuota” mediante el cobro a los alumnos de “aportaciones” o “cuotas de recuperación” en efectivo que, evidentemente están fuera de toda regla el cobro de cuotas de inscripción.

Tome nota.

Inician encuentros por el CCE. La semana entrante los dos candidatos para encabezar el Consejo Coordinador Empresarial, Bosco de la Vega y Francisco Cervantes, iniciarán las presentaciones ante los integrantes de Cámaras que tienen voto para elegir al sucesor de Carlos Salazar: De la Vega se presentará ante los integrantes de la Concamin, que ahora encabeza José Abugaber, en tanto que Cervantes lo hará ante el Consejo Nacional Agropecuario, que encabeza Juan Cortina. El plan es que se realice una discusión de altura, apoyada en ideas y planes capaces de lograr la mayor unidad posible entre el empresariado nacional para los próximos tres años que, dicho sea de paso, no se perciben nada fácil. Paralelo a ello, De la Vega se reunirá con cámaras y asociaciones que tienen voz —aunque no voto— para presentar su programa de acción y representación incluyente.

Baker Hughes, la piedrita en Ixachi. No lo ande diciendo por ahí, pero el proyecto de gasificación Ixachi se volvió a caer, esta vez a Caabsa de los hermanos Mauricio y Luis Amodio aliados con ESEASA, porque la afianzadora se encontró con algo políticamente complicado como para meterse en honduras: la eventual participación de Baker Hughes generó aprensión en los especialistas de Lloyd’s.

Tren Maya y los españoles. Pues que parte del conflicto diplomático iniciado por López Obrador con el Gobierno de España tiene que ver con los rezagos en la ejecución de obra del Tren Maya en los tramos 2, 3 y 4 donde participan empresas especializadas y a las que se les atribuye parte de los retrasos a la falta de proyectos ejecutivos. En la oficina a cargo de Javier May, se quejan de que a 35 meses de que concluya el sexenio la mayor parte de los proyectos ejecutivos no han sido entregados, firmados. En esos tramos participa FCC, que encabeza Pablo Colio, AZVI, de Manuel Contreras, y la firma de ingeniería Sener, que encabeza Andrés Sendagorta y que trabaja con ICA, de Guadalupe Philips. Que éste es uno de los asuntos que inflama la hispanofobia en Palacio Nacional.