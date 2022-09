Engañamos a Biden con importación de Leche

Los especialistas de Antony Blinken alertaron al secretario de Estado que México no cumplía —o lo estaba haciendo de una manera muy extraña— con la importación de 20 mil toneladas de leche en polvo a la que se comprometió Andrés Manuel López Obrador en su reunión con el presidente Joe Biden; que parecería broma previo a la visita a Palacio Nacional y una especie de picaresca nacionalista en el marco de las fiestas patrias, pues estaban por llegar a las instalaciones de Segalmex-Liconsa los primeros embarques provenientes de la empresa Loneg, propiedad de Felipe López Negrete, y de Corporación Alimentaria

Peña Santa (Capsa), que dirige José Armando Tellado.

Y es que a partir de la segunda mitad de agosto pasado, el equipo de Leonel Cota Montaño, mediante el subgerente de análisis de mercado de Segalmex, solicitó a Loneg entregar 1.5 mil toneladas de leche en polvo; también ordenó comprar 10 mil toneladas a la asturiana Capsa.

Originalmente la compra pactada con Biden se realizaría con una cooperativa agropecuaria de alto prestigio de Estados Unidos, DairyAmerica que comanda Patti Smith… pero extrañamente se haría a través de Loneg, y más extraño que después, Liconsa se brincó olímpicamente a la firma estadounidense y decidió hacer sus compras a través de intermediarios cuando tenía la oportunidad de hacer directamente la compra.

El precio pagado a estas empresas se estima en 5 mil dólares la tonelada de la leche en polvo… lo que implicaría un pago de 7.5 millones de dólares a Loneg y de 50 millones de dólares a Capsa, ambas impulsadas por el promotor de contratos de gobierno Alejandro Castro.

Es importante señalar que el costo en el mercado internacional es de 4 mil dólares la tonelada, lo que significaría un diferencial de mil dólares por tonelada o sea unos 1.5 millones de dólares de margen para Loneg y 10 millones de dólares para Capsa. Por supuesto, habría que conocer los costos de transporte para ambos proveedores.

Por cierto, Loneg está al centro de las auditorías de la ASF que acusan un desfalco cercano a 3 mil millones de pesos a través de la empresa Vicente Suárez 73 mediante contratos asignados por el exdirector de finanzas (hoy con orden de aprehensión) René Gaviria.

No, no son iguales.

Almendrita lleva “refuerzos” al ISSSTE. Ante la posibilidad de que hoy le pidan su renuncia, la directora de administración del ISSSTE, Almendra Ortiz, fortalece su “dream team” con Juan Carlos El Taquero Suárez Guzmán como subdirector de servicios generales y recursos materiales luego de que saliera Jorge Navarro por las compras amañadas en detrimento del instituto; también llega Alejandro El Jícamas Kuri, todo un experto en “arreglar” licitaciones desde su paso por Liconsa durante la dirección de Abelardo Manzo. En la nueva alineación se suma Luis Martínez Barbosa, también desempacado de Segalmex; el chiapaneco Luis Sandoval Kuri, experto en los “pases de cuota”, que operará desde el sexto piso de un conocido edificio en la colonia Anzures de la CDMX; y también llega otro experto en coyoteo, perdón, intermediación, Omar Sánchez, cuyos momentos de gloria fueron hace 12 años con Miguel Marengo y Manuel Gómez El Pescado Portugal cuando prosperó el Cártel de los Chupasangre.

Salinas y la prosperidad incluyente. El recién publicado libro Ideas que transforman sociedades para cambiar al mundo es piedra angular para entender la importancia de un profundo cambio cultural que permita la prosperidad incluyente y con ello adaptarse como personas y sociedad a un mundo complejo y rápido cambio. En el prólogo escrito por Ricardo Salinas Pliego está la idea central que dio origen al libro: “Hoy no podemos concebir el desarrollo de México sin empresas pujantes, como tampoco es posible pensar en empresas rentables sin una sociedad próspera”, un ecosistema de múltiples vasos comunicantes que exige el aprendizaje constante. El libro es el vehículo de los textos elaborados por personalidades como Dean Kamen, fundador de FIRST, y Fernando Suinaga, presidente de Cruz Roja Mexicana, y Ninfa Salinas, presidenta de Fundación Azteca. Ejercite sus neuronas, no se lo pierda.

Los 100 días de futbol. Hoy TelevisaUnivision, en el marco del tradicional programa Fiesta Mexicana, se darán a conocer los detalles de la cobertura que la empresa que comandan Wade Davis, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, hará del Mundial Qatar 2022 a través de su red multiplataforma con las señales abiertas del Canal de las Estrellas, Canal 5, N+, el streaming ViX, para una cobertura que durará 100 días y llevará al público 40 partidos de la gesta futbolera al contar con los derechos de transmisión, repeticiones, highlights y la despedida del legendario Enrique El Perro Bermúdez, todo ello accesible desde cualquier dispositivo.