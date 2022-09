En el gobierno ya no topan a Canacintra

¿Alguien sabe si para la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022 la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, tomó las recomendaciones y elementos básicos que en marzo pasado presentó el presidente entrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Antonio Centeno, a Andrés Manuel López Obrador a fin de acelerar las compras públicas en favor de las pequeñas y medianas empresas con la proyección de aportar hasta 2 puntos porcentuales adicionales al crecimiento del Producto Interno Bruto? Y es que en el proyecto del presupuesto federal no hay nada al respecto.

Cuando Centeno se presentó públicamente como presidente electo de Canacintra adelantó que harían un planteamiento concreto al Presidente para impulsar a las PyMES y con ello el crecimiento económico —deteriorado por diversos factores como la propia guerra de Rusia contra Ucrania—, dado que si incrementamos a 35 por ciento las ventas al gobierno, se generaría un impacto muy importante en la generación de empleos, porque las pymes son las que más empleos generan, pero le venden poco al gobierno por el tema de financiamiento, ya que financiar al gobierno 90 y hasta 180 días se vuelve una carga, por eso la propuesta será integral.

Sin embargo, dado el aletargamiento del crecimiento económico, es de suponer que dicho plan se quedó en algún escritorio y no parece haber figurado en los precriterios de política económica que expuso la SHCP en abril pasado ni tampoco que haya sido retomado para la iniciativa presupuestal que se aprobará en el Congreso.

Y es que en los últimos 6 meses no se registran acercamientos públicos de alto nivel entre la actual presidencia de Canacintra con el Gobierno federal, ya fuese con Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía, con el todavía secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, o con su seguro sucesor, el subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño.

La Canacintra era un referente obligado para el diálogo con las diferentes instancias de gobierno, tanto en aspectos de regulación, tramitología y proyectos específicos de colaboración y coordinación. Esa interlocución, por ahora, ya no la topan en Palacio Nacional.

Ahora, Cachirulo contra la Miguel Hidalgo. Definitivamente, al gobierno de la CDMX le provoca muina los avances en las alcaldías donde gobierna la oposición. No ha pasado una semana que la Suprema Corte otorgara suspensión a la alcaldesa Sandra Cuevas para evitar su inhabilitación, cuando el gobierno central se lanza contra la alcaldía Miguel Hidalgo con un cuento más viejo que Cachirulo: en el puente patrio, Mauricio Tabe denunció en sus redes sociales la pretensión de la Contraloría de esa demarcación de suspender por 90 días al director de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido, por supuestamente retirar unos sellos de un edificio en construcción que fue detenido por el gobierno central. El alcalde panista ya anticipó que dará la batalla legal, pues asevera tener las pruebas necesarias para demostrar que todo se trata de una sórdida persecución política armada al vapor, con perjuicios y que violenta el precepto de la presunción de inocencia. Bueno, hasta parece que abusaron del Teatro Fantástico, pues alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahí está lo que le contamos sobre Gustavo El Gush García —director jurídico del exalcalde Víctor Hugo Romo— quien extorsionó a desarrolladores en la demarcación y tuvieron que pasar años de litigio hasta demostrar su culpabilidad.

Y que no llega balasto cubano. En otros asuntos de ficción, hace tres meses el gobierno del dictador Miguel Díaz-Canel comunicó en su periódico Trabajadores que la isla exportaría a México 1.4 millones de toneladas de piedra balasto para el Tren Maya, algo así como el 27% de los requerimientos del estratégico material para la obra que intenta ejecutar Javier May. Pero, pos que siempre no. Fuentes de alto nivel informan que la dictadura renunció al propósito, aunque se ignora si fue por falta de combustible para máquinas y barcos, falta de todos ellos o simplemente un susto para aumentar la factura que México ya le paga a Cuba.