INSABI, desabasto y “oscurito” a la vista

Ya no sorprende que el desabasto, ni que Andrés Manuel López Obrador asegure otra vez que este año habrá medicamentos suficientes en hospitales y clínicas públicas, pero es un hecho que resultó fallida la licitación consolidada N° LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023 orquestada por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar: sólo se adquirió 77.9% de las 700.7 millones de piezas de medicinas y material de curación convocadas, pues se declaró desierta 22.1% de las ofertas... con lo que el instituto a cargo de Juan Ferrer se reservó 40.8% del valor de la licitación para asignar contratos “en lo oscurito”.

La licitación en cuestión se supone que también deberá cubrir los requerimientos para 2024: está dividida en 553.9 millones de piezas de medicamentos genéricos y 146.8 millones de piezas de material de curación, todo ello contenido en 639 claves de compra. Pero, sorpresa: si bien sólo se declaró desierto 5% de las piezas de medicinas que se buscaban comprar, en ellas se concentra 47.1% del importe de la licitación total, es decir que de los 28,110.9 millones de pesos en contratos a asignar en una licitación pública, quedaron 13,231 millones de pesos que, como es uso y costumbre en el Insabi, se negociarán en “lo oscurito”, sin un nuevo proceso de competencia, con precios que no serán públicos y muy probablemente arriba de los vigentes en el mercado, pues algunos medicamentos serán “adquiridos de emergencia” entre los proveedores favoritos.

A quien le toca “repartir el queso” de esos contratos por más de 13 mil millones de pesos, es a Alejandro Calderón Alipi, Coordinador Nacional de Abasto de Medicamentos y Equipamiento del Insabi, otro afortunado egresado de la ayudantía de la Presidencia de la República.

Conforme a los datos elaborados por el Instituto Farmacéutico México, que dirige Enrique Martínez, la cosa no estuvo tan marcada en material de curación, pero no deja de ser sintomático: no se compraron 2.4% de las piezas, aunque su valor es del 7.6% del importe para ese apartado, dejando así a la discrecionalidad de los actuales funcionarios la asignación de contratos por 403.3 millones de pesos.

Y si esto no fuera suficiente, vale precisar que entre los ganadores hay laboratorios extranjeros que no entregarán el producto este año, sino hasta el 2024…, lo cual carece de sentido legal pero que se explica por la desorganización —tampoco es novedad— con que se realiza el suministro para un sistema de salud público que este año otra vez estará lejos de Dinamarca.

Carso y MH acuerdan Pabellón Polanco. Resulta refrescante ver que es posible entablar diálogos respetuosos entre particulares y autoridades como la mejor alternativa para lograr acuerdos. Ejemplo de ello es la reunión que sostuvieron representantes de Grupo Carso y el alcalde Mauricio Tabe por el nuevo proyecto de la icónica plaza Pabellón Polanco. En el encuentro, el alcalde de Miguel Hidalgo solicitó a nombre de muchos vecinos de esa demarcación, no modificar el uso de suelo en esa plaza. Tras escuchar los argumentos y preocupaciones del edil panista por los efectos de la megaobra en ese predio, Arturo Elías Ayub y Alfonso Salem Slim decidieron cancelar su iniciativa de modificación de uso de suelo presentada ante el Congreso de la CDMX el pasado mes de diciembre. Esto es resultado de un diálogo abierto, franco, sin corruptelas, transparente con los empresarios y que protege los intereses de los vecinos. En buena hora por el acuerdo.

AIFA inicia carga. Ya empezaron esta misma semana los trabajos para trasladar las operaciones de carga dedicada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles, actividades que empezarán a crecer conforme se acerque el fin del plazo establecido por el decreto presidencial publicado la semana pasada. El AICM moviliza anualmente cerca de 570 mil toneladas de carga, de la cual el 15% aproximadamente la realizan aviones dedicados y el 85% restante en aviones combinados (pasajeros y carga) que no están sujetos al decreto. Esas 86 mil toneladas de carga dedicadas son el objetivo primario del aeropuerto, a cargo del general Isidoro Pastor, a cumplir en el próximo verano, al contar con la infraestructura interior suficientes y eficiente para brindar el servicio. Por supuesto, se requiere que las aerolíneas cargueras estén en condiciones competitivas, seguras y reglamentarias de dar el servicio a sus clientes desde el AIFA. Ya le platicaré.