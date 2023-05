ISSSTE: Almendrita da contratotes a Mainbit

Hace una semana, exactamente, que la directora de administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Almendra Ortiz, hizo otra de las suyas con los recursos de la institución: dio por ganador del contrato multianual de casi 681 millones de pesos para arrendamiento de equipo de cómputo personal y periférico a Mainbit, de José Antonio Sánchez, luego de descalificar a todos los demás concursantes con ofertas técnicamente sólidas y de menor precio usando los argumentos más inverosímiles que se puedan imaginar en el mundo de la informática y de las compras públicas.

Se trató del concurso No.IA-51-GYN-051GYN005-N-45-2023, uno de los más grandes que realiza el Gobierno federal luego de casi cinco años sin realizar la inversión requerida en tecnología de la información en áreas críticas de los servicios públicos… como el de salud.

Y el hecho de declarar ganador a Mainbit implicará a la hacienda pública erogar casi 80 millones de pesos más de lo que se hubiese tenido que pagar a las ofertas técnica y financieramente sólidas que fueron basureadas.

Por ejemplo, Servicios de Integración y Garantías (SIGA), que dirige Juan Sordo, fue descalificada mediante la argucia de señalar que su oferta no indicó que el software provisto, el Windows 11 PRO, es la última versión liberada independientemente que se acreditó por parte del desarrollador, Microsoft, que efectivamente ésa es la última versión de dicha programación.

Taquero ataca; Zenteno defiende. El creador de ésta y otras argucias fue uno de los nuevos valores que Almendrita incorporó a su equipo en el ISSSTE, en septiembre del 2022, el ahora subdirector de Recursos Materiales y Servicios, Juan Carlos El Taquero Suárez Guzmán.

El Taquero tuvo tanta creatividad para asignar todo el contrato (cinco partidas que abarcan 59 mil 364 equipos entre computadoras de escritorio alámbricas e inalámbricas, laptops y videoproyectores) a Mainbit pese a crear un galimatías en el calendario de duración del arrendamiento (incluso, cambiar fechas luego de otorgar el gane a la firma de El Pollo Sánchez), que seguramente será impugnado en las instancias de la SFP.

Y es que, además, también descalificó a Focus on Service, de Francisco Lucio, por no crear la llamada “imagen base” del ISSSTE (la pantalla con los logos, pues); a Distribuidora de Impresos, Sistemas y Accesorios, por no agregar en su oferta la papelería de las precisiones en las Juntas de Aclaraciones; descartó a OFI Productos de Computación por una abreviar la relación total de equipos activos entregados en arrendamiento; y descartó a Theos, de Enrique Martínez, por ofrecer el Windows 11 PRO, pero sin decir que es la última versión liberada… aunque no exista otra en el mercado como cualquiera puede constatar. Obvio que Mainbit salió beneficiada… pero también es obvio que ya existen inconformidades de las empresas descalificadas y que el asunto está por escalar hasta la oficina de la Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunas.

Vaya, pese a todos los esfuerzos de la administración de Pedro Zenteno por humanizar y profesionalizar los servicios en el ISSSTE, Almendrita y compañía van contra los 13.6 millones de derechohabientes… tal y como se documentó en esta columna en junio del 2022, cuando se asignó de manera amañada el servicio de radiología a la firma IMEDIC.

Esa “jugada” en radiología afectó a 57,595 personas ¿Qué puede salir mal en un arrendamiento manipulado de cómputo para la atención de pacientes?

Emmanuel y la Luz del Mundo. López Obrador critica por la falta de médicos especialistas en el sistema público de salud. Pero antes de irlos a buscar a Cuba, a quien le debe reclamar es a su secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el morenista Emmanuel Reyes. Y es que si no hay residentes médicos que se forjen en especialidades de salud, no habrá especialistas. Lógico.. pero al legislador Reyes se le ocurrió rechazar la reforma aprobada por el Senado para devolver a la SEP la certificación de médicos especialistas ¿El motivo de ese autogol? Al parecer las asociaciones civiles que controlan las especialidades en México, como el Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas (Concem), que encabeza José Ignacio Santos, son amigos tanto de Alcocer como de Emmanuel. Esas organizaciones aportan billete a Humanismo Mexicano Asociación Política, entidad ligada a la Luz del Mundo.

Peñoles, Next. No lo pierda de vista: luego de la despelucada que se llevó Germán Larrea en la cancelación anticipada de 120 kilómetros de la Red de Ferrosur por la que gloriosamente obtendría otros 50 años de concesión sobre el Ferrocarril del Norte Pacífico, otra empresa minera que se pertrecha es Peñoles a cargo de Sergio Alanis: tiene encima nada menos que al sobrino predilecto del régimen, “Napito” Gómez Urrutia. Ya le cuento.