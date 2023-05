Juárez, el confidente selectivo

La Ley que rige al Instituto Federal de Telecomunicaciones contiene lo que se denomina “reglas de contacto”, en la cual se especifica bajo qué condiciones los funcionarios pueden reunirse con los representantes y asesores de los entes regulados —como el encuentro que se desarrolle dentro de las oficinas, previo convocatoria por escrito, así como grabación de lo ahí conversado—, pero que al parecer aplica de manera selectiva el presidente comisionado en turno de esa entidad, Javier Juárez Mojica, pues así como para algunos representantes aplica estrictamente la norma, para con otros hay comidita con todo y copita.

Representantes de AT&T, que encabeza Mónica Aspe, o de Movistar, a cargo de Camilo Aya, no son recibidos salvo que medie todo el procedimiento y a veces, ni siquiera así. Pero en tiempos juaristas, a veces unos son más iguales que otros: hace unos días Juárez Mojica, el celoso jefe del órgano regulador autónomo del sector telecomunicaciones, no dudó en irse a comer, dejarse fotografiar y presumir en redes sociales que sostuvo una amena charla con Jorge Fernando Negrete, quien encabeza el despacho Digital Policy and Law, que tiene como uno de sus clientes relevantes al más poderoso grupo económico del sector. Se puede argumentar que Negrete es integrante del Consejo Consultivo del IFT y que por ese motivo hicieron el convivio…, pero no hay duda acerca de su principal cliente.

Aquí la bonita foto de la bonita ocasión: https://twitter.com/fernegretep/status/1651707775494287360?s=20.

Así que, independientemente de sus afectos, o el presidente del IFT ha decidido que es momento de mostrar simpatía por la agenda de ese indefenso operador, o bien, no está bien informado de lo que Negrete representa. En cualquier caso, resulta evidente que por su cabeza pudo pasar un pensamiento que dice algo como “no me vengan con que las reglas de contacto son reglas de contacto”, pues el Arco del Triunfo debe ser como el Monumento a la Revolución.

Debido a este tipo de alegres reuniones y confidencias, que nadie se llame a sorpresa que después de la consulta pública que hizo recientemente el IFT sobre las Medidas de Preponderancia en 2014, el presidente comisionado y sus allegados resulten ser más flexibles, generosos y amables.

Viva Aerobus, Aeroméxico, opción AIFA. En menos de una semana se concretaron dos aumentos de ofertas de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que dirige el general Isidoro Pastor, por lo que se fortalece como una opción de viaje en el Sistema Metropolitano de Aeropuertos. Por un lado, Viva Aerobus, que dirige Juan Carlos Zuazua, anunció la puesta en marcha de cuatro nuevas rutas de y hacia el polígono de Santa Lucía (Hermosillo, Ixtapa Zihuatanejo, Mazatlán y Puerto Vallarta), en tanto que para julio aumentará sus frecuencias a Puerto Escondido, Oaxaca y Acapulco, mientras que para verano aumentará sus itinerarios hacia Cancún y Tijuana.

En suma, Viva tendrá más de 50 vuelos a la semana en el AIFA. El diseño de itinerarios y rutas muestra que el equipo de Zuazua y Roberto Alcántara detectaron importantes segmentos de mercado (turístico y laboral) en la zona norte del Estado de México y ciudades de la región.

En tanto que, para los vuelos internacionales, Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, inició su primer vuelo a Houston en un avión relativamente pequeño, el Embraer 90, con una frecuencia diaria que, si bien ubica el servicio para el mercado de los paisanos y migrantes, en el mediano plazo se sabrá si será el canal idóneo para vuelos (en aviones de mayor magnitud) de conexión en Estados Unidos y Europa.

RIU, APP en África. El crecimiento vertiginoso de los viajes de negocios y placer implica presiones sociales y ambientales sin precedentes que requieren atención especial tanto por transportistas como por los prestadores de servicios de hospitalidad, independientemente de donde se ubiquen. Por ello, es especialmente meritorio que la cadena de hoteles RIU, que encabeza Joan Trian Riu, está dando una muestra clara de ello en sus instalaciones en Isla de Sal, Cabo Verde, África: instaló el Consultorio Solidario de Salud Infantil (que posibilita atender 10 mil niñas y niños de manera permanente y gratuita) y, en paralelo, signó el acuerdo de conservación de vida silvestre del santuario de Ponta Sinó. En ello participa el ministerio de Salud de Cabo Verde, a cargo de Filomena Gonçalves, y por la directora nacional de Ambiente, Ethel Rodrigues.

Y sí, todo a través de unas asociaciones público-privadas. África Avanza, un ejemplo a seguir.

