Kershenobich, la batalla por ser Kershenobich

El afamado doctor David Kershenobich, que la semana pasada inició el proceso de transición con el casi ignoto Jorge Alcocer en la Secretaría de Salud, tiene ante sí la difícil batalla de hacer realidad el programa expuesto en la campaña de Claudia Sheinbaum ante médicos, investigadores, líderes sociales y empresarios.

Y no es el de “llegar a Dinamarca” (concepto que provocó la risa del especialista al ser interrogado de ello), sino rearticular un sector desorganizado por criterios ideológicos y políticos que, por ejemplo, hoy tienen estancada la adquisición de medicamentos y material hospitalario para lo que resta de 2024 y el próximo 2025.

Kershenobich Stalnikowitz conoció de primera mano las deficiencias del suministro de insumos para la salud al frente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición a partir de 2019; también conoció los reiterados —pero festinados— desatinos cometidos por el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell durante la pandemia de Covid-19… como el de convertir a ese Instituto en un centro de atención prioritario para atender la infección, pero desplazando la atención de males como diabetes, obesidad, daño renal o falla cardiaca.

El especialista, pese a ello, logró adaptarse a las penurias. Pero ése no es el plan que presentó ante otros expertos, empresarios y sociedad civil. Su plan “República Sana” no sólo significa aprovechar al máximo los recursos existentes, sino avanzar de manera directa en la adopción de nuevas tecnologías —como la telemedicina y biomedicina— y enfatizar la prevención mediante patrones socialmente extendidos de vida saludable.

Su plan incluye generar alianzas público-privadas y la academia para la innovación y el emprendimiento. De hecho, una de sus colaboradoras más cercanas, Margarita Pérez Villaseñor, lanzó este mes el Programa de Incubación de Emprendimientos Científicos en Salud, contando con ello con el respaldo de la UNAM, Silanes, el Centro de Ciencias de la Complejidad, StarupLinks, Avante Santé y Cell Pharma, entre otras empresas y organizaciones.

Otro de sus pilares operativos es Ramiro López Elizalde, el otrora “Señor de los Banquitos”, quien tiene en su haber una buena relación con los líderes sindicales del sector salud con quienes podría lograr acuerdos para contener las quejas y demandas de mejores condiciones de trabajo. López Elizalde fue traspasado de la dirección normativa del ISSSTE al equipo de transición del nuevo secretario de Salud tras el arribo de Martí Batres que recibió la dirección del instituto “como premio de consolación”.

El mayor reto de Kershenobich en el corto plazo sin duda está en lograr una radiografía realista y a detalle de las condiciones del sector público de la salud, pues en las reuniones con las y los diferentes responsables de las diversas instituciones —nos cuentan— se ha encontrado más bien con una suerte de “casting de chamba” donde los asistentes se enfocan en encomiar sus logros más que en mostrar las deficiencias y necesidades… y cómo es sabido, halago en boca propia es vituperio.

Y, bueno, esto sin omitir la predecible colisión de mandos entre el IMSS-Bienestar, a cargo de Alejandro Svarch, Birmex a cargo del general Pedro Jens Lohmann y la Secretaría de la Función Pública, que encabezará Raquel Buenrostro, y con los sistemas de salud estatales que se resisten a la centralización. Veremos.

American Chamber, advertencia e inversión. No, esta vez no fue el embajador Ken Salazar (que no lo hizo por motu proprio, sino por instrucción del Gobierno de Joe Biden) quien alertó sobre los riesgos que significa la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco son editorialistas ni reportajes en “pasquines inmundos” en el vecino país. Esta vez es la asociación que agrupa a las multinacionales estadounidenses de mayor importancia en México, la American Chamber of Commerce of Mexico que ahora encabeza Carlos García y que representan 44% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país.

En un breve, pero contundente comunicado, la AmCham expresa que si bien mantienen la confianza en México como destino de inversión, señala que no es casual que múltiples voces autorizadas indiquen los riesgos que dicha reforma implica para la independencia, profesionalización y efectividad del Poder Judicial… y generando incertidumbre en los proyectos de inversión, afectando la integración de América del Norte.

La organización empresarial llama a un diálogo continuo para analizar las consecuencias de esa reforma y las demás contenidas en el Plan C, y dispuestos a colaborar a crear políticas públicas para fortalecer la seguridad y competitividad de México.

Desde Palacio Nacional con seguridad se minimizará este nuevo llamado, pero los hechos ya están aquí: al primer semestre de 2024 la IED total cayó 3.2% anual y la nueva se reduce a su mínima fracción histórica tras bajar 69.3% anual.

Izzi amplía oferta deportiva. La nueva para los aficionados a los deportes es que Izzi, al mando de Francisco Valim, amplía la oferta de contenidos al incorporar en su programación nueve canales de Sky Sports. Así, los apasionados al futbol español podrán seguir a equipos como el Real Madrid y el Barcelona, así como no perderse la temporada LaLiga 24-25, ni los partidos de la Bundesliga de Alemania tanto de su primera como de su segunda división. Ya sea en un televisor o en cualquier dispositivo digital los aficionados ven ampliar la oferta de contenidos, además de que se suman más deportes como partidos de tenis de la Copa Davis, hockey sobre hielo —con un partido diario— y todos los playoffs de la National Hockey League.