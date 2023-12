Kumon y los números abusivos

Aunque usted no lo crea, la famosa franquicia de centros de enseñanza de matemáticas que fundara Toru Kumon descubrió y aplica otro tipo de números dentro la categoría de “números enteros”: se trata de los números abusivos, pues la franquicia que aquí dirige Luis Chiba Ramayoni decidió de la nada incrementar en más de 10% la actualización de la regalía que pagan sus más de 450 franquiciatarios en México para el período 2023-2024.

También es un número que puede clasificar de imaginario por el argumento del corporativo, que atribuye el aumento a “una decisión” dictada por los accionistas basados en Norteamérica y Japón…, y a quién no le guste, se puede retirar, y si protestan, les cierra.

Y es que los emprendedores que invierten en el modelo Kumon pactan contractualmente actualizar de manera anual la regalía a favor de Kumon en la misma proporción del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)…, pero esta vez se decidió agregar 3 puntos porcentuales arriba de la inflación general que, para 2022, fue de 7.82%. ¿La razón? Ninguna, salvo los cuentos que un nutrido grupo de franquiciatarios acusan les dijo el vicepresidente Felipe Cuellar. Son cuentos que pueden catalogarse de “números Cachirulo”: números fantásticos, pues les aseguró que todo se arreglaría mágicamente en los próximos meses. Y de repente ¡Pum!, la empresa desconoció haber acordado una solución. Y propio para las crónicas del Barón Munchausen, resulta que Cuellar no puede explicar a sus clientes qué perIodo del INPC se debe considerar para el ajuste.

Y miren que Kumon es bastante cobroncito: Es la franquicia que cobra las regalías más altas, llegando hasta 45% de los ingresos netos mensuales, superando por mucho el promedio de regalías de franquicias como McDonald’s, Starbucks o Subway, que se ubican en niveles de alrededor de 8%.

Pero el común denominador de los números abusivos de Kumon se halla en el llamado “Manual de Operaciones” entregado –mayoritariamente a mujeres– una vez que firmaron la obtención de una franquicia. El manual es, en los hechos, un “adendum” al contrato, pero de manera tan irregular que debería ser objeto de atención de los tribunales de justicia mercantil. Por ejemplo, en tales manuales –reclama un creciente número de franquiciatarios– no existe límite para el incremento en el porcentaje de regalías, quedando a entera discreción de Kumon; el corporativo puede cancelar en cualquier momento la licencia casi sin motivo y sin explicación, sin importar la inversión realizada por el franquiciatario o el daño para empleados y alumnos.

En ese manual contienen también “números excéntricos”, como que Kumon –tipo Rashomon– decide sobre los derechos de licencia cuando fallece el franquiciatario aún y cuando haya pagado completa la franquicia; no respeta el territorio considerado en el plan de negocios de la franquicia e impone al cónyuge o concubina(o) del emprendedor una serie de obligaciones y restricciones para no emplearse en actividades no autorizadas –o consideradas competencia– por el corporativo so pena de una sanción de 15,660 dólares.

¿Alguien le dijo al corporativo a cargo de Hidenori Ikegami que México tiene una Constitución que consagra la libertad (artículo 5°) de los individuos a emplearse donde mejor les convenga?

Ya le seguiré contando otras condiciones kamikaze que Kumon aplica a los emprendedores, que aquí atienden a cerca de 45 mil niñas, niños y jóvenes.

Solidez Azteca. No hay secreto: los voceros oficiales y oficios del Gobierno federal están enojados por la intensa y puntual cobertura que Televisión Azteca ha hecho de la catástrofe de Acapulco a raíz del Huracán Otis. Primero iniciaron una campaña digital contra Ricardo Salinas Pliego según porque no paga impuestos, cosa que es mentira redonda; luego quesque organizaron un “boicó” contra Elektra, y no pasó nada. Y ahora, difunden otra campaña mentirosa: que Banco Azteca está en quiebra. Cómo la ignorancia es atrevida, esa campaña sólo engatusa a tontos, pues el banco que dirige Alejandro Valenzuela está entre los 25 más importantes de América Latina y ha escaldo 121 peldaños del ranking de The Banker y es el 622 del mundo. Con un índice de capitalización de 14.57% y la red más amplia de sucursales del país, es el principal dispersor de créditos de la banca múltiple en México. ¿Así o más claro?

Acapulco, el nuevo pretexto. Un número creciente de derechohabientes de pensiones para adultos mayores se quejan de la recalendarización (por no decirle rezago) hasta por mas de 15 días del pago de la misma y correspondiente al último bimestre de este año…, además de que cuando llegan a los cajeros del Bienestar a realizar el correspondiente retiro, resulta que la Secretaría a cargo de Ariadna Montiel no ha hecho el correspondiente depósito. Y que la escusa en las sucursales del Banco del Bienestar es la misma: no hay dinero, porque se está apoyando a los damnificados por Otis. ¿Entonces no había recursos ilimitados como aseguró Andrés Manuel López Obrador? Y observando la menguada ayuda oficial que está llegando a Acapulco, la pregunta obligada es ¿dónde quedó el dinero?