Marcelo imaginario, Ramírez de la O, pragmático

No resultó afortunada la reacción del próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante lo dicho este sábado en Michigan por el candidato republicano al gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, pues confundió para sí un mensaje —el de un bajo coeficiente intelectual— enviado al demócrata Joe Biden.

Pero ello no opaca la relevancia del mensaje que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, previamente envió a los vecinos del norte sobre la voluntad de México de revisar las condiciones comerciales con que China, cuyas empresas —casi todas bajo control del Partido Comunista— obtiene un saldo positivo de 109 mil mdd anuales en el intercambio de mercancías.

Trump, que aún se perfila como el ganador de las elecciones de noviembre, ha recrudecido sus acusaciones a China por “haber robado” los empleos de los estadounidenses para luego inundar los hogares de ese país con miles de productos de bajo precio, por robo de patentes y por buscar tomar las avanzadas tecnologías de semiconductores, automatización e inteligencia artificial.

Y este fin de semana dio un paso hacia el sur al señalar que “algo malo” sucede México por el arribo de inversión china para fabricar autos que serían fabricados en “plantas masivas” que presuntamente se aprovecharían del T-MEC… cosa que evitaría a toda costa de llegar por segunda ocasión a la Casa Blanca.

De manera estratégica la SHCP difundió el sábado por la tarde —mientras Ebrard se ponía “el saco IQ” enviado por Trump— el posicionamiento que Ramírez de la O expuso en el foro potosino “Balance Económico sobre desarrollo industrial y T-MEC” para promover mayor producción de bienes y servicios en América del Norte para generar “mayor valor y mayor salario”… lo cual representa romper con el paradigma chino de bajos salarios y bajos precios que destruyen la planta productiva de los países que les son deficitarios.

De hecho, el secretario transexenal anunció que se plantean cambios en la política de inversiones y de atención a la inversión y de la atención a la inversión extranjera que, evidentemente, recaerían en el gobierno de Claudia Sheinbaum, para aumentar el valor agregado de los bienes comerciados en Norteamérica.

Las prisas de Marcelo de quitarse un golpe imaginario, embarcaron a la próxima presidenta en una serie de dichos nada provechosos con el candidato Trump.

Pero lo importante persistió, el mensaje del titular de la SHCP, reconfirmando la participación de México en el bloque norteamericano.

Tal posicionamiento, colateralmente, deja con un pie fuera de Hacienda para el próximo sexenio al actual subsecretario de egresos, Juan Pablo de Botton, quien en público y en privado argumentó su admiración por el poderío chino.

Pero, ojo, no han concluido las rispideces y ni los bully que habrá con cualquier forma que asuma el ideario Make America Great Again. Hay cuando menos otros Five Topics de gran calado a recomponer sea quien sea quien encabece el gobierno estadounidense.

AICM “se puso guapo” ante shock informático. En medio de la caída de los sistemas Microsoft del viernes pasado, el equipo del contralmirante José Ramón Rivera Parga sacó la casta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, contribuyendo en amortiguar en el resto del sistema aeronáutico mexicano el impacto de un evento que habría iniciado cerca de la media noche del jueves 18 de julio, al momento en que entró la actualización fallida del sistema de protección en nube CrowdStrick.

La decisión de la Armada Marina de México fue levantar la restricción de 43 operaciones máximas por hora durante el viernes 19 de julio (o mientras continuara la crisis informática) para que las aerolíneas pudieran administrar los slots y contener mayores rezagos de itinerarios y cantidad de pasajeros varados dados el return to the stone en la documentación de pasajeros y equipajes.

Por cierto, Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, no canceló ninguno de sus vuelos, pues sus sistemas actuaron al momento de que inició la falla de Microsoft, aunque padecieron los rezagos que impactaron a las redes aeroportuarias y de servicios. VivaAerobus, a cargo de Juan Carlos Zuzua, y Volaris, que lleva Enrique Beltranena, afortunadamente pudieron reiniciar sus servicios el mismo viernes y, salvo los rezagos y cancelaciones, todo quedó en un susto.

Nearshoring en Salud. La integración bilateral para fabricar sustancias activas y medicamentos genéricos y biosimilares es del todo posible. En el Foro de Evaluación que recién se efectuó en San Diego a iniciativa del Institute of Americas, Centro Burnham para el Avance Comunitario (Bcca) que conduce Richard Kiy y la Oficina para el Desarrollo Económico y Empresarial de California, Estados Unidos, quedó vista la gran dependencia de ese país a insumos provenientes de China e India con el riesgo que ello conlleva en la red logística y de seguridad nacional… pero también la oportunidad que significa el hecho de que las firmas agrupadas en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos que representa Juan de Villafranca sean proveedores estratégicos.

Apegada a las mejores prácticas de manufacturas, de ejercicio ético y con personal capacitado, la industria mexicana está en un momento de consolidación en biosimilares que la hace proveedora confiable para el vecino del norte.

Y, bueno, la industria nacional tampoco enfrenta la tensión política que, por ejemplo, experimentan varias firmas internacionales que al distribuir su fabricación local o importada mediante Maypo, que dirige Jack Rodríguez, son parte del escrutinio que Palacio Nacional hace de algunos exgobernadores priistas y sus operadores dentro y fuera del gobierno.