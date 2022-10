México, de solución aérea a “hoyo negro”

Buenos Aires, Argentina.- En la anterior reunión de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo de 2017, la conversación principal versaba sobre el alcance que tendría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México como un centro de distribuidor estructurado de vuelos internacionales, regionales y nacionales, de la forma que el llamado NAIM sería un hito en la región y que Panamá, e incluso Atlanta, percibirían el efecto positivo que sobre el continente tendría la instalación cuya ejecución se encomendó a Federico Patiño; hoy, la conversación es otra en la asociación que encabeza José Ricardo Botelho, sobre la importancia del mercado brasileño, el de Colombia, Costa Rica y Belice… y de México, oficialmente, prácticamente no se habla nada.

Pero en los pasillos, los líderes de las aerolíneas de la región preguntan y se inquietan de las complicaciones para aterrizar y despegar del Valle de México y de las políticas aéreas que el gobierno pretende implementar —divulgadas a través de Guacamaya Leaks— y que no parecen estar enfocadas precisamente a facilitar el desarrollo de la industria aérea.

Vaya, la reducción de 15% de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, si bien no impacta sensiblemente a las aerolíneas internacionales por el ajuste de posiciones-horario (slots) topadas a un máximo de 52 operaciones por hora, les ha complicado el rediseño de sus vuelos hacia otros aeropuertos del país… que, por cierto, no son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a cargo del general Isidoro Pastor.

Así es. Todas las aerolíneas de bandera mexicana les costó caro sacar un promedio de 180 vuelos diarios del AICM, al mando del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño (cosa que también le ha costado millones de dólares al aeropuerto capitalino), pero no le generó ganancia al aeropuerto sexenal de Andrés Manuel López Obrador.

AIFA vs. AICM. La semana pasada el AIFA tuvo 205 vuelos diarios conforme al Pacto de Bucareli de mayo pasado atestiguado por el secretario Adán Augusto López. Estamos por conocer los índices de ocupación, pero el hecho es que no llegó ahí un solo nuevo vuelo de la red metropolitana: ya fuera Aeroméxico, a cargo de Andrés Conesa; Viva Aerobus, de Roberto Alcántara; o Volaris, que lleva Enrique Beltranena, todas las firmas encontraron mejores mercados potenciales en Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Toluca que en la locación en Santa Lucía.

Independientemente de la oferta de asientos en el AIFA (51% correspondiente a Aeroméxico, 14% a Viva y 32% a Volaris), los datos a 7 meses de su inauguración muestran que el nuevo aeropuerto no logra aún crear la atracción de demanda que reclama un Sistema Metropolitano de Aeropuertos. Los habitantes de Polanco Norte, Satélite, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán no han formado aún la masa crítica para un aumento sustancial de operaciones nacionales y de conexión para atraer al público de la zona, aunque el boleto desde el AIFA resulte casi 50% inferior a lo que cuesta en el AICM.

Neblinas de otoño y Categoría 1. La semana pasada sólo 5 de 7 días fueron operativos en el AIFA, según los datos del Servicio de Navegación en Espacio Aéreo Mexicano, a cargo de Ricardo Torres Muela; la neblina propia de esta época (y que podrían ser recurrentes en Santa Lucía) obstruyó el desempeño del nuevo aeropuerto. Ello es un problema de geolocalización que se añade a un problema regulatorio que lleva 17 meses y que no logra superar la Agencia Federal de Aviación Civil, que hasta ayer llevaba Carlos Rodríguez: las aerolíneas latinoamericanas aún no encuentran el sentido de llegar a Santa Lucía si ello no les permite alimentar rutas hacia Estados Unidos. El obstáculo es tan grande que sin la aprobación de la Federal Administration Aviation, a cargo de Steve Dickson, para recuperar la Categoría 1 el sistema aéreo nacional queda estrangulado… por más que se forme Belinda Airway, o sea Bienestar Líneas Aéreas a cargo de la Sedena.