NOM: vote y cobre hoy, muera después

Hace ya casi un mes que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, desde su elevada sapiencia, declaró que 34 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) se suprimian porque “no eran necesarias”; sin mayor explicación quedaron en el olvido los manuales básicos de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de enfermedades como sobrepreso y obesidad, diabetes, hipertensión, tuberculosis, cólera, enfermedades de transmisión sexual, cáncer cervicouterino y de mama, entre otras decenas de males.

Ello fue equivalente a suprimir los manuales de despegue y aterrizaje que, de manera elemental, requieren los pilotos de aviones: quien sabe volar un avión, sabe, y quien no, pues no.

Si un enfermo de diabetes tiene la fortuna de ser atendido por un endocrinólogo experto –ya sea en el sector privado o en el público– tendrá mayores probabilidades de sobrevivir que aquel que llegue con un médico no experto que por más buena voluntad que tenga, no cuente con la referencia técnica de cómo proceder.

El Gobierno de Andrés Manuel López, nuevamente, se equivocó en su diagnóstico: pocos días después de la desaparición de las NOM apoyó a su subsecretario aduciendo que se trata de un asunto de poca relevancia y que dicha normatividad atendía los intereses comerciales de una cúpula, “de élites y traficantes de influencia en los negocios sobre la venta de medicamentos”.

Pero ni la industria nacional ni la internacional que se aglutina en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, que encabeza Augusto Muench, sale dañada por esa medida.

Incluso, debido al agravamiento de las enfermedades que no hayan sido atendidas conforme a un protocolo claro, los laboratorios tendrán eventualmente que despachar mayor volumen de productos al sector privado de la salud que atiende a 50 por ciento de los mexicanos.

Por lo tanto, el primer daño es para el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario (CCNNRFS), que encabeza Jorge Alcocer, pues ahí revisan y aprueban las NOM en materia de protección contra riesgos sanitarios en cuanto a buenas prácticas de fabricación, farmacovigilancia, etiquetado de medicamentos y estabilidad de fármacos.

La supresión de las NOM puede justificar que próximamente IMSS-Bienestar deje de adquirir determinados tratamientos a fin de generar remanentes financieros que desesperadamente requiere la 4T para mantener sus programas de dádivas asistencialistas.

Un enfermo mal atendido de cáncer probablemente muera dentro de un año; suficiente tiempo para llegar a las elecciones del 2024.

Ahora sí va Puente La Concordia. Una buena: luego de casi una década de estar inconcluso, el puente atirantado La Concordia, en Chiapas, cerca de la Angostura, se estima entrará en operación en diciembre del 2023, al llevar actualmente 79% de avance físico. Tendrá una longitud de 703 metros (a lo que hay que agregar 940 metros de caminos de acceso), luego de una inversión pública de 1,157 millones de pesos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jorge Nuño, retomó el año pasado la construcción que avanza ahora por el tendido del cuerpo central del puente en un claro de 348 metros de longitud.

AIFA, caminos seguros. Este jueves, el general Isidoro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, presentará, junto con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, las acciones y medidas que se llevan a cabo (y las que vienen) para el traslado seguro de mercancías que llegan y salen de esa terminal aérea. Esto, sin duda, es un aliciente para que los servicios de carga aérea apuren su traslado –ahora con una prórroga hasta el 1° de septiembre próximo– del AICM, que dirige el vicealmirante Carlos Velásquez Tiscareño, a fin de realizar desconsolidación y transvase de envíos entre ambos aeropuertos… y fortaleciendo la vocación del AIFA para ese mercado.

Viva, ¿compra o no compra más en Airbus? Pues no, no hay compra adicional de 100 aviones A321-Neo por parte de la aerolínea que dirige Juan Carlos Zuazua. Lo que existe es un acuerdo para resurtir aparatos fabricados por el proveedor europeo a partir del 2027. Con ese acuerdo, la aerolínea, al mando de Roberto Alcántara, busca mantener su flota (actualmente de 70 aviones con edad media de 5.4 años) como una de las más jóvenes de América Latina y planeando su crecimiento comercial de mediano plazo y mejora de márgenes de utilidad conforme amplía su cobertura en México, Estados Unidos y América Latina.