Opacidad de UNOPS, bajo la lupa

El cese fulminante de Grete Faremo de la dirección de la Oficina para Proyectos y Servicios de la ONU abre la puerta necesaria a la investigación sobre el desempeño que esa entidad ha tenido en diversos países, incluyendo México, donde ha desarrollado un ineficiente y opaco procedimiento para la compra de medicamentos y material médico para el sector público sin dar siquiera cuentas de la ejecución de sus gastos y operaciones —financiados con recursos públicos— desde dos muy bonitas oficinas ubicadas en la elegante colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

La salida de Faremo el pasado fin de semana se derivó del reportaje elaborado por la organización Devex en colaboración con el New York Times que reveló manejos irregulares por cuando menos 70 millones de dólares mediante créditos —algunos de ellos irrecuperables— a la firma SHS Holdings de David Kendrick, financiando alojamiento de lujo en países pobres, granjas eólicas, canciones y hasta desarrollo de videojuegos. Y dado el fracaso que UNOPS ha tenido en México para ejecutar las compras de insumos para la salud —generando un desabasto en hospitales públicos como no se había registrado en épocas modernas—, se presenta nuevamente la exigencia de clarificar cómo se ejecutan los procesos de compra que hasta ahora se realizan sin que siquiera se pueda conocer el resultado en precio y cantidad a través de Compranet.

El equipo aquí representado por Giuseppe Mancinelli ya se deslindó de lo que sucedió con su ahora exjefa y expone que “Respecto a investigaciones de la Iniciativa de Inversiones Sostenibles (S3i) de UNOPS. Este tema se ha gestionado enteramente desde la sede de UNOPS en Dinamarca y Finlandia; desde la Oficina de México y Oficina Regional para América Latina no tenemos ningún involucramiento. Desde México y América Latina todos nuestros proyectos continúan con la implementación programada. Nuestro compromiso sigue firme, con un equipo comprometido a alcanzar las metas que juntos hemos acordado”.

Pero precisamente el incumplimiento es lo que obliga a conocer cómo se ejecutan los 150 millones de dólares con que UNOPS fue contratada por el Insabi de Juan Ferrer: hace unos días apenas se entregaron los “oficios de asignación no vinculante” a los presuntos ganadores del concurso que debió haber quedado concluida en febrero pasado para abastecer la demanda del segundo semestre, ¡pero de 2021!

Los “oficios de asignación no vinculantes” son la clave de la opacidad: los laboratorios no reciben un contrato si no hasta después de una reunión con los funcionarios de UNOPS en donde se suele solicitar otra reducción de precios que, de no ser aceptada, posiblemente el contrato se asigne a otro laboratorio. Tal práctica desnaturaliza un proceso de licitación abierto, pues información privilegiada se usa de manera discrecional.

Es un imperativo llamar a cuentas a UNOPS México.

Viva Aerobus multiplica en Santa Lucía. Como se lo anticipamos, la Aerolínea de Roberto Alcántara aumentó notablemente su oferta de vuelos desde el aeródromo dirigido por Isidoro Pastor, al pasar de 4 a 10 operaciones diarias con 5 rutas nuevas. La aerolínea dirigida por Juan Carlos Zuazua volará lunes y viernes la ruta AIFA-Acapulco-AIFA con un vuelo; diariamente un vuelo en la ruta hacia Cancún; miércoles y sábado otro vuelo a Oaxaca; y otro más hacia Puerto Escondido martes, jueves y domingo.

Los usuarios de la región del norte del Valle de México dirán que tan acertada será la oferta de vuelos diseñada por el área de planeación de Viva.

Agroasemex, en la mira. Siendo una prioridad nacional aumentar la producción nacional de granos básicos y constituir una reserva estratégica para enfrentar futuros shocks externos de oferta, sale a deber al país la aseguradora estatal Agroasemex: la gestión de Breno Lorenzo Madero Salmerón ha perdido cartera y aumentado su tasa de impagos a quienes debía proteger de riesgos propios de la actividad pecuaria. Ya le platicaremos de que tan grande son sus problemas y si tiene o no solución.

Rescate cultural. Y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, retoma la campaña nacional #MiPatrimonioNoSeVende, pues el próximo viernes se subastarán en París diversos objetos de origen prehispánico. Y llama a la subastadora Cornette de Saint Cyr detener la venta de 30 piezas que son parte de la riqueza cultural de México. Ojalá y resulte, pues la dependencia ya logró repatriar más de 6 mil piezas históricas al país.