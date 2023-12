“Operación limpieza” de fin de sexenio

La Auditoría Superior de la Federación ya concluyó el análisis —casi todas las auditorías de desempeño y unas cuentas de las comprometedoras de tipo financiero— al ejercicio presupuestal 2022; fuentes del organismo a cargo de David Colmenares Páramo revelan que, con ello, prácticamente habrá saldo blanco al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin mácula alguna las megaobras de su Gobierno, aunque sea ostensible que rebasaron ampliamente los presupuestos originales.

En Palacio Nacional podrán dormir tranquilos en cuanto a las auditorías que podrían detonar escándalos en pleno año electoral; gracias a ello, el auditor en jefe podrá aspirar a ser reelecto en la próxima legislatura. Sin embargo, para poder ejecutar la “operación limpieza” como es debido y a fondo, Colmenares Páramo publicó el pasado 1 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se habilitan días declarados no laborables en la Auditoría Superior de la Federación para efectos del cumplimiento de las atribuciones que tienen conferidas la auditoría especial de cumplimiento financiero y sus direcciones generales para el año 2023...”; en otras palabras, convertir en días de trabajo los días de vacaciones navideñas, un artificio legal que buscaría ganar tiempo para cerrar los informes de resultados y tener tiempo suficiente para ejecutar la “operación limpieza” con los funcionarios de las entidades auditadas. Y es que hay situaciones presupuestales —como la de Segalmex, ahora a cargo de Leonel Cota Montaño, o las opacas compras de medicamentos, a cargo de lo que fuera el Insabi, de Juan Ferrer— que no más no se dejan chulear.

La ASF se apuró realmente en preparar el próximo informe de la Cuenta Pública que deberá presentarse en febrero próximo. Hay que recordar que en marzo de este año presentó el informe 2021, cuyos resultados fueron anodinos respecto a lo detectado y sancionado en el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. El equipo de trabajo de Colmenares reconoce que, en este sexenio, se realizan más reuniones de alto nivel para “solventar” las inquietudes y dudas de la ASF, al punto que en sus redes sociales la entidad difunde fotografías de tan afortunados encuentros que exponen una relación armoniosa entre auditor y auditados, pintando el paisaje donde el pañuelo blanco desterró la corrupción.

Para lograr tan relevante finalidad, nos cuentan, Colmenares cuenta con dos operadores clave: Nemesio Ibáñez, auditor especial al seguimiento (y al que los diputados de oposición le señalan por rezagar más de nueve mil asuntos y que rebajó a dos mil millones de pesos los hechos punibles en el caso Segalmex), y a Claudia Bazua Witte, quien funge como auditora especial de cumplimiento financiero.

Y ese equipo de la ASF, nos cuentan, tiene como propósito lograr un happy end contable —libre de conservadores y bataholas— al primer gobierno de la 4T. Ya le contaré más.

Tren Maya: inauguración y prueba de fuego. Como en toda inauguración oficial de todos los tiempos, no faltaron vítores, exclamaciones de alegría y altas esperanzas en el viaje inaugural del Tren Maya, cuya administración está ahora bajo la conducción del general Óscar Lozano Águila. El viernes pasado, López Obrador fue acompañado en el recorrido por varios de los principales empresarios mexicanos, donde destacó la presencia de Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, junto con Carlos Slim, de Grupo Carso; Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Miguel Rincón, de Biopappel. Su presencia tuvo como finalidad mostrar nuevamente el compromiso del sector privado nacional por impulsar y promover el desarrollo del país junto con gobierno y sociedad.

Tras la apertura viene la prueba económica en el mundo real del Tren Maya. Las claves de esa prueba están en la capacidad del proyecto de atraer a turistas y viajeros locales con sus actuales tarifas, número de corridas y tiempo promedio de trayecto, en comparación a los autobuses, autos de alquiler y vehículos propios. Y, de manera menos evidente pero aún más relevante en términos de negocios, en qué medida las estaciones se convertirán en polos de desarrollo y la rapidez con que el transporte de mercancías que hoy se realiza por carretera se transfiere al tren.

Veremos.

Mejorar señalización vial. Este 2023 ha sido clave en el posicionamiento de las mujeres a nivel empresarial; un perfil que es importante destacar es el de Marcela Álvarez, directora de Totalmente Reflejante, una empresa dedicada a la señalética en carreteras del país y todas las vías de transporte. La señalización es vital para la eficiencia de los traslados y para evitar accidentes. Y es que las últimas estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud es que en la región se registran 1.3 millones de muertes por accidentes de tránsito…, y reducir ese número requiere de la participación de todos los países, independientemente de su nivel de ingresos o desarrollo. Ojo.