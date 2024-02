Pemex, nuevas señales a los mercados

Reducir la presión financiera para liberar flujo de efectivo a la paraestatal, a cargo de Octavio Romero, es lo que pretende el plan gubernamental para disminuir el pago del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que corresponde a la extracción y procesamiento de petróleo y abrir una nueva línea de apoyo presupuestal; la Secretaria de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, instrumentará ambas medidas que implican 200 mil millones de pesos con el objetivo de que los tenedores de bonos, bancos acreedores y fondos de inversión tengan certeza de que Petróleos Mexicanos pagará puntualmente el principal e intereses este 2024.

Una fuerte apuesta a favor de la certeza en torno a Pemex, en un año electoral en que, además de una competencia “a pares”, en México suelen dislocarse y desfasarse en montos y tiempos los pagos de adeudos de todo tipo en el sector público…, y que suelen también “atorarse” cuando se da el cambio de administración, aún si el nuevo grupo gobernante es afín al que se retira.

Los apoyos programados para Pemex son muy cercanos a los pagos del DUC, por unos 210 mil millones de pesos que se habrían pagado al Gobierno federal en 2023, y también muy semejantes a los requerimientos financieros estimados para este 2024 –unos 202.5 mil millones de pesos–, conforme a lo programado por la dirección de Finanzas de la petrolera, que lleva Carlos Cortez…, luego de que el año pasado se pagó deuda financiera por más de 800 mil millones de pesos entre capital e intereses.

El pago de obligaciones financieras en 2023 fue casi cuatro veces lo dirigido a programas de inversión, por lo que al reducir la presión en 200 mil millones de pesos en deuda se espera liberar liquidez para sostener la inversión requerida para estabilizar la producción en torno a los 1.8 millones de barriles diarios de crudo.

Esa es la apuesta.

CEEG, propuesta ante Sheinbaum y Xóchitl. Que nadie se engañe. Las elecciones presidencial, del Congreso y estatales decidirán profundamente hacia qué lugar se dirige este país. Por ello es muy meritorio que el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que representa Alberto De la Fuente, lanzara una iniciativa concreta para impulsar el desarrollo. Y mediante un trabajo colaborativo de distintos especialistas se consolidó la iniciativa “20 Ideas por México”, que impulsa un diálogo estructurado e informado previo a las elecciones de este año.

Y es que, de acuerdo con lo expuesto por De La Fuente, aquí existen condiciones para elevar la inversión internacional, ya que el país tiene en los jóvenes un alto potencial de crecimiento, apertura comercial, las cadenas de suministro mejor integradas, aunado al movimiento global de transición energética y de inclusión productiva de los sectores más pobres de la población.

Son cinco grandes ejes que el CEEG propone a definir: formación de talento, logística y conectividad, transición energética, Estado de derecho y seguridad.

Tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez escucharán en diversas reuniones las propuestas de desarrollo que construyeron las 60 multinacionales más importantes en México; es muy probable que ambas candidatas respondan en el mismo sentido. La gran diferencia estará entre quién sí tomará en serio al CEEG.

Nacional Monte de Piedad, huelga del líder. Aquí hemos hablado de la frágil situación del Monte de Piedad con su sindicato. Las últimas noticias fueron que ambas partes se comprometieron a aceptar una propuesta de mediación de la Secretaría del Trabajo tras muchas mesas de negociación.

Pero cuando parecía avanzar el acuerdo, el Sindicato se negó llevarla a consulta con los trabajadores por presuntos “errores de redacción”. Otro garlito, pues en realidad Arturo Zayún prefiere evitarse la consulta, ya que la nueva propuesta le haría a él, como líder anquilosado, perder múltiples beneficios que ha gozado por muchos años y sin rendirle cuentas a nadie: montos millonarios de cuotas sindicales, camionetas machuchonas para su uso personal, nepotismo descarado, el uso exclusivo de un deportivo “propiedad” de los trabajadores, usar puestos de trabajo cual moneda de cambio.

Y en aras de su beneficio, Zayún emplazó la huelga para hoy 9 de febrero. La benemérita institución agota todos los canales de diálogo y confía en llegar a un acuerdo: de hecho ya cedió en mantener las prestaciones laborales…, pero falta la disposición real del sindicato.

ANAM, plan perro. El miércoles y parte de ayer jueves se mantuvieron caídos los sistemas electrónicos en las 50 aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Tanto el MATCE (Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior) y el backup de pedimento simplificado DODA dejaron de funcionar y empezaron para luego reactivarse con diversas intermitencias. La agencia a cargo del general André Foullon está en vías de detectar el origen del problema.

En tanto, y para reforzar la vigilancia fronteriza, la ANAM impulsa activamente el Programa de Fortalecimiento de la Unidad Canina, a fin de controlar el ingreso o salida de mercancías ilegales a nuestro país a partir de las revisiones no intrusivas. Y, sin lugar a dudas, dicho prog-rama se implementa en colaboración con el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, que lidera Todd D. Robinson.