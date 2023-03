Los poquitos clientes de la Red Compartida

La Red Compartida es el AIFA de Enrique Peña Nieto: la empresa hoy a cargo de Carlos Lerma nació de un buen propósito, pero con deficiencia estructural en su concepto de negocio y serios problemas de gestión que ya le ocasionó pérdidas financieras y de oportunidad que se puede cuantificar en casi 65 mil millones de pesos; es moderna, tiene una velocidad envidiable —aunque limitada a la frecuencia de 700Mhz—, pero aunque su capacidad próximamente podría servir a 90 millones de mexicanos, su clientela actual sólo representa 10% de su mercado potencial.

Los motivos son diversos, pero son tres los básicos: primero, los operadores móviles privados “no se suben” al distribuidor mayorista; Telcel, al mando de Daniel Hajj, AT&T, que dirige Mónica Aspe, y Movistar, a cargo de Carlos Aya, tienen suficiente espectro radioeléctrico como para no requerir los servicios a la Red Compartida, además que su gama de espectro les permite vender comunicaciones flexibles para zonas serranas y/o densamente pobladas.

Segundo, debido a que su título de concesión no le permite hacer venta directa, la empresa que encabeza Anthony McCarthy depende de Operadores Móviles Virtuales (tiene un poco más de 140 de ellos) que no siempre tienen capacidad de hacer mercadeo suficiente para que los pequeños comercios de cualquier tipo se animen a distribuir los chips de la Red Compartida, pese a que su oferta de valor (la relación entre precio y gigabits ofertados) es alta como lo ha mostrado la marca Bait que comercializa Walmart, a cargo de Guilherme Loureiro.

El tercero y no menos importante es que los constructores de accesos de última milla para trasladar las señales de las antenas receptoras hacia los puntos de difusión al usuario final, hacen un esfuerzo memorable. Pero se tratan de Pymes cuyo alcance, por definición, está limitado, además de que la banca de desarrollo, Nafin-Bancomext, a cargo de Luis Antonio Ramírez, ni los ve ni los oye.

Sin embargo, existen oportunidades importantes que puede catapultar un uso más intenso de una capacidad de transmisión digital que en las próximas semanas llegará a 75% de la población, mismas que serán conocidas en breve.

Raulito, ya supéralas. Hace ya dos semanas que culminó la elección de nueva dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ahora encabezada por Esperanza Ortega, pero quien no suelta el hueso es Raúl Rodríguez —presunto dirigente del Consejo Consultivo del Agua— quien aún no se hace a la idea de que ya dejó de ser vicepresidente de enlace legislativo de Canacintra. Por ello no le entrega las riendas a su sucesora, Shirley Almaguer, quizá temeroso de que una compulsa contable exhiba los fondos que el anterior presidente, José Antonio Centeno, utilizó para beneficiar a su pareja sentimental, Diana Murga…, y para ello, agita el petate del muerto con la versión de la presunta desbandada de empresas grandes del organismo empresarial, como Lala, Bimbo, Coca-Cola y Sigm, dmpresarial cuando no hay notificación oficial de ello.

Segalmex-Liconsa, ni le rasquen. Un aplauso al pleno del INAI, que encabeza Blanca Ibarra, por la decisión de obligar a que se transparenten los contratos sobre la presunta importación de 20 mil toneladas de leche de Estados Unidos. Esta decisión ha generado un conflicto al interior de la administración de Leonel Cota, pues como aquí se lo contamos hace 6 meses, no hubo tal importación si no una simulación que benefició a empresas en México señaladas de desvíos e incumplimientos previamente: Loneg, propiedad de Felipe López Negrete, y Corporación Alimentaria Peña Santa (Capsa), que dirige José Armando Tellado. El convenio de importación, acordado en la cumbre Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador, implicaba a la cooperativa agropecuaria DairyAmerica, que comanda Patti Smith…, pero en Segalmex “le dieron la vuelta” para hacer la adquisición a través de intermediarios apoyados por el “promotor de compras de gobierno”, Alejandro Castro. La exhibición de los contratos develará el hecho de que las importaciones de leche no se han realizado y ello ha limitado la distribución de las tiendas Liconsa-Diconsa. Ojo.