El primer neobanco, Now, llega para quedarse

Banco Invex, dirigido por Juan Guichard, es una de las joyas del sistema financiero mexicano, con una cartera crediticia de alta calidad, segmentos de mercado muy bien elegidos y un sólido nivel de capitalización; ahora ha dado origen al primer neobanco en México, Now, que dirigido por Luis Pineda sienta un paradigma de servicio de gestión financiera que cuenta con la usabilidad y flexibilidad de una Fintech, pero que ofrece una experiencia enfocada a las necesidades financieras de cada cliente de forma simple, transparente, segura, atractiva y con la fortaleza de un banco, incluyendo las 49 licencias que expide la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México, que encabeza Victoria Rodríguez, y Condusef, de Óscar Rosado.

Una de las características de los neobancos es su acceso 100% digital. En el caso de Now no se tiene que ir a una sucursal para tramitar una cuenta, en línea se obtiene en menos de 5 minutos; la accesibilidad es simple, segura y rápida para captar ahorros y realizar pagos. Como todos los bancos que han volcado su esfuerzo al mundo digital, Now está disponible en las tiendas de aplicaciones App Store y Google Play, y se caracteriza porque la apertura de cuenta no genera costos y no requiere de saldos mínimos para el mantenimiento.

La creciente disponibilidad de accesos a Internet hace de Now una importante herramienta de inclusión financiera, ya que 6 de cada 10 personas ahorra bajo el colchón y 91% hace compras en efectivo cuando son menores a 500 pesos, por lo que la nueva institución se enfoca en una banca de fácil acceso, sin costos de accesos, seguridad. Actualmente tiene un producto de cuenta de débito limitado, está por liberar la cuenta de débito ilimitada (que tiene el seguro de protección bancaria por hasta 3 millones de pesos), donde paga intereses por el dinero por el sólo hecho de estar ahí, así como tarjeta de crédito y próximamente instrumentos de inversión para premiar el ahorro.

Sí, Now es un neobanco banco, no una de esas tantas Fintech de tecnología que pomposamente se hacen llamar Challenger Banks o game changers, que pagan millonadas en pautas publicitarias cuando en realidad no han innovado nada de la operación bancaria tradicional y que siguen suspirando por una rebanada del mercado nacional de 30 millones de tarjetas de crédito.

Pollero del Caribe. En varios bancos hay preocupación por el expediente de Amilcar Jhovany Angulo, que se presenta como director de la firma sinaloense Granissa, y no por sus deudas si no por los registros de la Unidad de Inteligencia Financiera donde los sabuesos de Pablo Gómez le ubican como presunto operador intensivo de recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero, por lo que figura en la lista de personas bloqueadas… entre otras cosas, porque una subsidiaria de transportes de Granissa ha sido detectada por la UIF de usar sus equipos para trasladar migrantes a la frontera norte, con especial énfasis en el trasladar a personas originarias de de Haití. Tome nota.

Rucos pero alivianados; jóvenes estresados. Muy relevante el más reciente reporte de Burnout Laboral (o síndrome del “trabajador quemado”) realizado por Buk, la plataforma líder en gestión de recursos humanos, que es dirigida en nuestro país por Andrés Gómez; el estudio revela que 67% de los colaboradores mexicanos se siente emocionalmente agotado por el trabajo y los jóvenes son los más susceptibles a experimentar burnout, esto toda vez que el 42% de las personas menores a 30 años (GenZ) demuestra menor entusiasmo laboral. De los colaboradores mayores de 50 años sólo 5% presenta síntomas de burnout o estrés laboral. Pero el costo para las empresas al perder a un colaborador se traduce en hasta 6 meses en recuperar un talento entre el tiempo que se va, la contratación y capacitación. Cuide a sus colaboradores o le costará.