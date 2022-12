Rediseñando el rediseño del espacio aéreo

Este jueves 8 de diciembre se llevará a cabo, finalmente, la sesión de trabajo presencial del Comité de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano en las oficinas de la Agencia Federal de Aviación Civil que encabeza Miguel Enrique Vallín, donde el tema central será la revisión y eventual rediseño de los protocolos de aterrizaje y despegue en los aeropuertos del Valle de México y de Toluca, pues el incremento —paulatino— de las operaciones del Felipe Ángeles, han venido demostrando que el rediseño que pomposamente efectuó la francesa NavBlue, que encabeza Fabrice Hamel, ni fue eficiente, que el año pasado y principios de éste provocó cerca de 40 incidentes de acercamiento peligroso entre aparatos, y que tiene que ser rediseñado de nueva cuenta.

En la reunión de esta semana se espera la participación de los representantes de los pilotos agrupados en ASPA, que lidera Humberto Gual, del Colegio del gremio, que preside Ángel Domínguez, los representantes de IATA, el Servicio de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, de Ricardo Torres Muela, representantes de los vecinos afectados por los altos niveles de ruido en las rutas de acercamiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la Subsecretaría de Transportes, a cargo de Rogelio Jiménez Pons.

La reunión presencial (ha habido sesiones por videoconferencia) en sí misma muestra la apertura e interés de la autoridad para tomar medidas preventivas y correctivas; pero también muestra que la contratación por 6 millones de dólares de NavBlue dejó mucho que desear para intentar acomodar a como dé lugar las operaciones del AIFA en un espacio aéreo ya de por sí comprometido por las montañas que circundan el Valle de México.

Actualmente el AIFA, a cargo del general Isidoro Pastor, realiza cotidianamente 34 operaciones con aviones que van a un lleno promedio de 70%; hasta octubre pasado movilizó diariamente cerca de 5,800 personas y acumuló hasta la mitad de noviembre pasado acumuló 597,203 pasajeros desde su inauguración.

El nivel de operación del AIFA no es un factor de inseguridad, pero para evitar que lo sea tanto para el AICM como para el aeródromo de Atizapán, resulta vital rediseñar el rediseño para que ahora sí se apegue a estándares internacionales.

Seduvi: pellizcos por Zoom. Vaya tema delicado es el que tiene que resolver el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, Carlos Alberto Ulloa. Y es que Inti Muñoz Santini, director general de Ordenamiento Urbano y Andrea Alvear Aceves, subdirectora de Publicidad Exterior y Mobiliario Urbano, organizan curiosas videoconferencias con las grandes marcas de anunciantes mediante Zoom o Teams… cuando es sabido que toda comunicación entre Seduvi y particulares debe realizarse por vía institucional, o sea oficios. Papelito habla, pues. Así que el hecho de que Muñoz Santini contacte directamente a las marcas para realizar un adoctrinamiento sobre lo que pueden o no deben contratar en publicidad, se perfila como clara violación al debido proceso administrativo; la autoridad incurriría en el delito de prevaricación descrito en el Código Penal de la CDMX. Más feo es que de tales sesiones de videoconferencias se filtró que los funcionarios de Seduvi presionan a las firmas automotrices y de bebidas alcohólicas contraten espacios con Mepexa y ATM, las cuales poseen certificaciones para colocar publicidad muros ciegos cuando la ley los prohíbe. Que bonito es lo bonito.

Aguas con Remotti. Si escucha que le ofrecen como constructora a Remotti, S. de R. L., de Víctor Durán Mendizábal, váyase con cuidado pues no se hacen responsables por los actos de sus empleados. Vaya, resulta que Durán Mendizábal no reconoce como su delegado a un tal Miguel de Haro, no obstante que las cotizaciones que mandan a sus clientes sean firmadas por ambos, uno como director y otro como subdirector. No se lo vayan a bailar. Por cierto, Remotti, la cual se ostenta como proveedora del gobierno, tiene una extraña forma de cumplir con sus obligaciones fiscales: en ocasiones los pagos a sus empleados son hacia cuentas personales para que el SAT, que lleva Antonio Martínez, supuestamente no lo detecte. ¿Qué pensarán de esto en la CMIC que lleva Francisco Solares y las dependencias federales?

Edomex, relevo clave en control penitenciario. Este fin de semana, Rodrigo Martínez Celis Wogau, secretario de Seguridad del Estado de México, le tomó protesta a Jacobo Olaf Rodríguez García como nuevo responsable de la Subsecretaría de Control Penitenciario, en sustitución de Manuel Palma Rangel, de quien se reconoció su trabajo en favor de la modernización y fortalecimiento del Sistema Penitenciario Mexiquense con el objetivo de lograr la reinserción social de los presos al lograr la certificación internacional de los centros penitenciarios, la ampliación de la infraestructura y la creación de procedimientos y protocolos de actuación. La tarea de Rodríguez García es profundizar esa tarea fundamental para la paz social en la entidad. En buena hora.