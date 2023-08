Reducir 10 millones de pasajeros en el AICM; los captará AIFA

Los decretos, vengan de donde vengan, suelen resultar fallidos cuando intentan acomodar las fuerzas del mercado a designios del gobierno. No es posible saber a priori si éste será el caso, pero es inminente que la Agencia Federal de Aviación Civil, a cargo del general Carlos Rodríguez, dictamine próximamente la reducción de 52 a 44 operaciones máximo cada 60 minutos en horarios pico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dada la saturación de personas que se registra en sus dos terminales… con lo cual se planea que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles capte 10 millones anuales de viajeros.

Como es de dominio público el AICM se cae, literalmente a pedazos y, aun así, este 2023 podría llegar a un máximo histórico de 52 millones de personas transportadas con todo lo que ello significa… de entrada, que siendo una infraestructura planeada para 32 millones de pasajeros, superó su propia capacidad en 2019 a registrar 44 millones de viajeros. Una reducción de 10 millones de viajeros seguramente sería un alivio para edificios, pasillos y áreas de servicio que atienden a más de 200 mil personas diariamente, y otorgaría tiempo y espacio a la administración a cargo del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño para lograr el espacio presupuestal y desarrollar los proyectos ejecutivos para una reconfiguración a fondo del vetusto AICM.

Incluso, con 42 millones de pasajeros, el aeropuerto capitalino está sobrepasado en su capacidad y sigue necesitando una “cirugía mayor” para ser funcional los próximos años como el hub nacional, cirugía que deberá atender de manera urgente la reconfiguración integral de los edificios terminales en donde literalmente ya no cabe un alma y que por su disposición (una enfrente de otra) complican la operación de las pistas y calles de carretaje.

Con la reducción de operaciones máximas por hora (y en función de que las aerolíneas están utilizando aparatos de mayor capacidad), se espera que las aerolíneas opten por agregar más itinerarios al nuevo aeródromo dirigido por el general Isidoro Pastor y con ello que se dé mayor la afluencia de pasajeros en el Felipe Ángeles. La expectativa es de movilizar 3 millones de viajeros al cierre del 2023, a finales del 2024 esas medidas eleven el tráfico a 15 millones de personas.

Y si, efectivamente, el asunto complicado está en convencer a los viajeros a volar desde el AIFA cuando los centros de demanda, la conectividad terrestre y conexión de vuelos hacen que el AICM se conserve como el favorito… aun y cuando ahí sea mayor el costo de los boletos respecto a los que se venden para salir desde las instalaciones mexiquenses.

¿Cómo reaccionará el mercado?

SCJN: Fórmula 1 y F1 son de Bardahl de México. Vaya vuelco que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabeza Norma Piña: determinó que las marcas F1 y Fórmula 1 pertenecen a Bardahl de México y que están registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1979.

De hecho, el pasado 28 de julio, la Segunda Sala de la SCJN resolvió el amparo directo (437/2023) en favor de la empresa mexicana de Sergio Díaz y juzgó que la compañía holandesa Fórmula ONE Licensing, B.V., no tiene la protección de las leyes de país para impugnar y registrar una marca concedida con anterioridad. La empresa extranjera había solicitado al IMPI la nulidad de las marcas F1 y Fórmula 1 de Bardahl de México.

La compañía mexicana registró las marcas Fórmula 1 en 1979, mientras que Fórmula ONE, que encabeza Stefano Domenicali, todavía no existía, sino hasta 1993 bajo la denominación FÍA,B.V., y adoptó el nombre de Fórmula ONE hasta el 26 de mayo de 1999. Antes de esta fecha, el serial de carreras se denominaba Gran Premio o Grand Prix.

Ahora el IMPI, que dirige José Sánchez, tiene ya una determinación judicial sobre el diferendo.

López-Sheinbaum, mano a mano. En el cierre de recorridos nacionales de las corcholatas, viene un auténtico mano a mano entre dos de los más posibles candidatos de Morena para el 2024. En el centro histórico de Toluca y en el Monumento a la de la Revolución de la CDMX cerrará Adán Augusto López… y en esos mismos lugares cerrará Claudia Sheinbaum. ¿Quién mostrará más músculo?

Certificación y justicia. El Poder Judicial de la CDMX inició un proceso de certificación en materia de gestión documental, a fin de avanzar en la transparencia de la impartición de justicia capitalina, según informó el magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez.

Se trata de obtener el sello 100% Capacitados Plus que otorga el Instituto de Transparencia local (INFOCDMX) a las instancias públicas que logran completar un programa de capacitación al respecto. Es un proyecto ambicioso, por el tamaño y la complejidad del Poder Judicial capitalino al que se le exige ser lo más transparente posible.