Relevo y Parques Industriales en Corredor Interoceánico

El próximo 25 de noviembre está programado dar a conocer que fueron debidamente adquiridos por el Gobierno federal 10 polígonos en el Istmo de Tehuantepec para desarrollar igual número de parques industriales que serán el eje productivo del Corredor Interoceánico entre Coatzacoalcos con Salina Cruz; el anuncio lo hará Andrés Manuel López Obrador para oficialmente traspasar la dirección del proyecto de Rafael Marín Mollinedo a la Secretaría de Marina, a cargo del almirante José Rafael Ojeda…

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es la obra menos publicitada del actual gobierno, aunque es la que mayor y mejor impacto puede tener para enfrentar los problemas de pobreza en la región y funcionar como “un barrea de paz y empleo” para los miles de migrantes desesperados. Los resultados del CIIT no serán, por su propia naturaleza, inmediatos e implicarán una intensa y constante gestión social. Pero se trata de una de las grandes oportunidades que tiene México para aprovechar la relocalización de inversiones de Asia en América y potenciar el suministro regional de frutas tropicales y hortalizas procesadas.

No ha sido una obra fácil, empezando por la rehabilitación de las vías existentes, mejora de pendientes y laderos del trazo ferroviario, equipo de arrastre, adecuación y equipamiento portuario con inversiones cercanas a los 100 mil millones de pesos. Al cambiar los mandos del CIIT se calcula que el avance de obra física estará arriba del 80%, en tanto que se apresta el decreto de incentivos fiscales para atraer inversiones que podrían ascender a 200 mil millones a lo largo del tiempo y generar unos 600 mil puestos de trabajos directos.

Ello es indicativo de una alta rentabilidad presupuestal y social. Tan sólo en los terrenos de los parques se invirtieron 1,450 millones de pesos: el CIIT adquirió 2,400 hectáreas en 700 millones de pesos y heredó, de lo que fueron las Zonas Económicas Especiales que dirigió Gerardo Gutiérrez Candiani, 350 hectáreas que costaron 750 millones de pesos.

Ahora viene la vital promoción de inversiones y la búsqueda de acuerdos con las navieras globales.

Cemex refrenda compromiso COP27. En nueva cumbre mundial del clima en el que pesa más el desánimo, Cemex apuntaló el optimismo al ratificar sus compromisos para reducir 30% sus emisiones de CO2 en 2030; su director Fernando González Olivier, durante el panel de la First Movers Coalition en COP27 en Egipto, expuso que Cemex se compromete a que 32% de sus compras de transporte pesado sean cero emisiones para 2030 pese a la complejidad que ello reviste, pues no existe equipo pesado aún disponible en el mercado y que desarrolla con su aliado Volvo (representado en el panel por Andrea Fuder) soluciones eléctricas. Vale precisar que Cemex es miembro fundador de la First Movers Coalition, una colaboración entre el Foro Económico Mundial y el Enviado Especial Presidencial de los Estados Unidos por el Clima, John Kerry, y que es el único grupo de compradores que impulsa nuevas tecnologías industriales y de transporte pesado.

Miguel Hidalgo con las mujeres. La política social del alcalde Mauricio Tabe, en su primer año al frente de la Miguel Hidalgo, se concentró en atender niñas, jóvenes, mujeres y adultas mayores logrando a través de diversos programas, beneficiando a más de 50 mil de ellas sin clientelismos políticos, como los 2 mil apoyos directos a jefas de familia que más lo necesitan en la demarcación; también se instalaron 30 Comedores que ofrecen 2,700 comidas diarias por 11 pesos; y para aquellas madres que trabajan fuera del hogar, la alcaldía rescató 18 Centros de Atención Infantil (Cendis) y los transformó en espacios seguros amén de uno nuevo en construcción, al tiempo de canalizar presupuesto a las ocho estancias infantiles vieron suspendidas las aportaciones federales. Y en el combate a la violencia de género, se colocaron 150 Puntos Violeta para el resguardo y atención directa a mujeres en situación de riesgo, se inauguró la casa de emergencia “La Fortaleza” y se desarrolla el programa de empoderamiento femenino Avanza contra la Violencia. La inclusión de género es real con políticas públicas claras y puntuales.

SSA fortalece a Manzanillo. Y en más asuntos portuarios, Stovering Services of America, que dirige Manuel Fernández, acaba de invertir 30 millones de dólares en dos grúas Súper Post Panamax y otros 6 equipos RTG para la Terminal Especializada de Contenedores de Manzanillo, con lo que esa terminal -con muelle de 1,350 metros y 4 posiciones de atraque- es la más automatizada del país dotada con 37.5 hectáreas para almacenamiento, 50 grúas de patio y 16 grúas Post Panamax, zona de inspección y sendos patios externos para almacenar contenedores.