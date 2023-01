Sader y Economía, al filo del pleito elotero

El mensaje de Katherine Tai y Tom Vilsack al gobierno mexicano fue contundente: su solución de postergar hasta 2025 la prohibición de comercializar en su país maíz transgénico y mientras estudiar si esos productos pueden afectar la salud de las personas y los ecosistemas es inaceptable y de no apegarse a la ciencia y a la letra del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, deberán atenerse a las consecuencias que deriven de un Panel de Controversias que promoverán la USTR y el Departamento de Agricultura.

Hace dos semanas todavía los “Three Amigous” daban mensajes en pro de la integración económica del Bloque de América del Norte… ¡y sopas!, que el gobierno de Joe Biden batea la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de fijar criterios ajenos al T-MEC en el comercio de maíz. Y no sólo por los 5 mil millones de dólares en grano amarillo que ya no venderían los agricultores estadounidenses: en caso de que el gobierno de EU prestase oídos a las “ideas new age mezcladas con jericalla” que privan en la Semarnat, de María Luisa Albores, así como en la Secretaría de Salud, que de facto, encabeza Hugo López-Gatell, se mandaría al caño décadas de investigación científica que demuestra la inocuidad de los productos transgénicos que se comercian en el mundo y con ello se enviará el funesto mensaje a todos los consumidores de que tales productos -como la soya- son potencialmente peligrosos… hasta que el Gobierno de la Cuarta Transformación demuestre lo contrario.

Es por eso que la USTR y el Departamento de Agricultura lanzaron su segunda llamada de que la tercera será para un pleito en toda su magnitud.

Para evitar el pleito, este 7 de febrero el secretario de Agricultura mexicano, Víctor Villalobos, busca organizar reunión con su homólogo estadounidense y en coordinación con los productores y agroindustriales de ambos países (en nuestro caso el Consejo Nacional Agropecuario, al mando de Juan Cortina), elaborar un documento conjunto entre las partes que pueda transitar en su diseño y aplicación.

También contribuye a la despresurización del asunto la posición abierta y receptiva de Raquel Buenrostro y su equipo en la Secretaría de Economía, que acopia toda la información del caso para lograr un acuerdo satisfactorio. Claro, si priman las visiones ideologizadas ajenas a la ciencia y al T-MEC, el conflicto será inevitable… y lo perderemos.

Morenistas se emborucan Fideicomiso MH. Es sorprendente la capacidad de Víctor Hugo Romo de meterse en escándalos: resulta que en 1989, empresarios, vecinos y autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo crearon el Fideicomiso Social Miguel Hidalgo (FSMH) a fin de ejecutar obras públicas…, pero ahora resulta que tal fideicomiso está entrampado por Miguel Ángel Cheschitz Rocha, quien durante las administraciones del exalcalde morenista, asumió la presidencia de dicho fideicomiso y, tras dejar su último cargo público, quedó hasta el momento como único administrador.

Pero aunque Cheschitz no tiene vínculo alguno con la actual administración de la Miguel Hidalgo, el angelito se niega a rendir cuentas, argumentando que en 2022, lo registró a su nombre como donataria autorizada ante el SAT. O sea que se lo apañó.

Así que vale destacar que dos actuales funcionarios del Gobierno de la CDMX firmaron para acreditar los objetivos del fideicomiso (así lo refiere un oficio del AMH/2020/OF/050 firmado por Romo cuando todavía era alcalde) para obras y servicios públicos, así como uno expedido en 2023 por Ulises Labrador, hoy funcionario de la Secretaría de Bienestar capitalina acreditando actividades asistenciales y de desarrollo social.

Pero a pesar de que el FSMH reportó, en cuando menos tres ocasiones, captar dinero público para impulsar los proyectos de compra del Parque Reforma Social y remodelar la avenida Presidente Masaryk, es sabido que Romo no brindó explicación sobre el uso de los recursos y desconoció su vínculo con el fideicomiso que, como mínimo tiene 12 millones de pesos…, aunque nadie lo sabe a ciencia cierta, pues los números nunca se han transparentado e incluso los reportes ante el SAT son intermitentes o incompletos.

Se le cayó el pan bimbo a Centeno. La frase “se le cayó la caja de pan Bimbo” refiere al hecho de que alguien ve desbaratarse sus planes. Eso le pasó al actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, José Antonio Centeno: la deficiente y polarizante gestión de Centeno deriva en que las y los industriales busquen verdaderos liderazgos para reconstituir la unidad de Canacintra. Así que ya son tres los aspirantes que buscan la presidencia para el periodo 2023- 2024. Se tratan de José Manuel Sánchez Carranco, Esperanza Ortega Asad y María de Lourdes Medina Ortega, cuya trayectoria empresarial y ética está fuera de toda duda. Ya le daré detalles.