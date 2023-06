Stanley, una historia macabra de desmenuzar

El día previo al asesinato de Paco Stanley, quien esto escribe manejaba el domingo por la noche hacia su domicilio en un departamento de la alcaldía Azcapotzalco, colonia Electricistas. Un instante previo a entrar al estacionamiento, cuando padres e hijos disfrutaban esa noche cálida, un extraño Jeta Plateado con cinco pasajeros intentó interceptar mi vehículo Sentra (de igual color) con la supuesta petición de orientación. Algo estaba mal, muy mal.

Era una calle cerrada, bien iluminada, con niños corriendo como cualquier domingo por la tarde. Los habitantes salían a tomar el sol, los niños a jugar futbol luego del domingo habitual. Milagrosamente, no detuve mi auto: coloqué la reversa en la caja de cambios, al tiempo que los tripulantes del Jetta bajaron con armas largas a disparar a quemarropa frente a mi casa, donde bañaban a mi hija, la más joven…, a sólo unos meses de nacer.

Al otro día asesinaron a Paco Stanley, saliendo del restaurante El Charco de las Ranas sur, utilizando un auto muy igual al Sentra que yo conducía, robado con violencia a sólo un kilómetro (en la colonia Ferrería), sólo con minutos de diferencia. Si, la zona de Azcapotzalco era una zona caliente (previamente, quien esto escribe, había sido objeto de asalto violento tras de exhibir contrabando de equipo electrónico) siendo la Terminal de Pantaco el epicentro de todo tipo de transacciones, extorsiones y cochupos.

Gracia del cielo estoy aquí para contarlo y para comentar esa historia que se hizo historia vigente. No quiero recuperar de la memoria tales momentos. La memoria social puede encontrar en VIX diversos detalles con las entrevistas de las personas que se enfrentaron con la grave realidad de que uno de los conductores más populares de la televisión matutina fue asesinado.

La conjetura política de aquellos años, cuando Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de Gobierno, mostró los atisbos de una realidad vigente hoy; que al crimen organizado le molestaba el tránsito de poderes públicos al punto de asesinar a uno de los conductores más populares del momento en la televisión abierta y cuyos nexos serán parte del programa que se expondrá el próximo martes en el Canal de las Estrellas donde se presentará una variada lista de personalidades que, en el momento, marcaron una agenda nacional que saltó del crimen del show a las pantallas, y de ahí a la agenda política nacional.

El Show. Crónica de un asesinato reúne testimonios de Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Dulce María Suárez, Alfredo Adame, Sofía Niño de Rivera, Chumel Torres y personajes que, desde un pasado doloroso, muestran hacia donde mirar.

Aeropuerto Toluca empieza a tomar vuelo. Le costó trabajo tomar pista tras la caída provocada por el Covid-19, pero el Aeropuerto Internacional de Toluca empieza a tomar pista: en todo el 2022 movilizó 486,731 pasajeros, un promedio de 1,333 pasajeros diarios, precisamente el año de inauguración y promoción del recién estrenado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El Aeropuerto de Toluca tuvo un tímido volumen ese año, pero podría más que duplicarlo en 2023 cuando la terminal que dirige Alberto Delgado amplíe itinerarios y abra nuevas rutas.

En una de ésas, el Aeropuerto de Toluca podría superar en volumen de pasajeros y en cantidad de operaciones en 2023 a las que realiza el AIFA, que con eficiencia dirige el general Isidoro Pastor. El mercado, sobre todo uno de carácter abierto, establece sus decisiones.

Houston, we have a problem. Le robamos el diálogo a Tom Hanks —peli Apolo 13— para comentar que en el AIFA, los primeros vuelos internacionales no han sido un lechado de éxito. En el primer mes de operación de los Embraer 90 de Aeroméxico, se establece un promedio de ocupación de 50%. Como aquí les hemos conversado, una ruta exitosa comercialmente es cuando lleva arriba 65% de ocupación. La ruta AIFA-Houston que cubre la aerolínea a cargo de Andrés Conesa está por debajo del éxito esperado a un mes de inaugurada ¿Podrá remontar la situación que afecta a uno de los proyectos claves de Andrés Manuel López Obrador? Pues que sí, aseguran. Ya les platico.